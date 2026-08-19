Fernando Cerimedo quedó detenido en Bolivia y se negó a declarar por el ataque a tiros contra su expareja, Nadie Beller, en Santa Cruz de la Sierra

Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza (LLA), decidió no prestar declaración este martes ante la Justicia boliviana, en el marco de la investigación por el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadie Beller, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra.

Tras la audiencia, el consultor político continuará detenido y bajo custodia de la Policía en La Paz, donde actualmente trabajaba como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.

Qué investiga la Justicia de Bolivia

La investigación busca determinar si Cerimedo tuvo participación en la planificación del ataque contra Beller. La hipótesis de los investigadores apunta a establecer quiénes organizaron el hecho y qué vínculo existía entre los responsables intelectuales y los autores materiales.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, señaló que la pesquisa no se concentra únicamente en Cerimedo. Según explicó, eexiste la posibilidad de que otras personas hayan participado en la organización del atentado.

De esta manera, la Justicia intenta determinar cómo se planificó el hecho, quiénes estuvieron detrás de su organización y qué relación podrían tener con los autores materiales.

Cómo fue detenido Fernando Cerimedo

La detención del exasesor de LLA se produjo pocas horas después del ataque, cuando se encontraba en condiciones de tomar un vuelo hacia Buenos Aires.

Luego de ser interceptado por las autoridades, Cerimedo fue llevado a una dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Desde allí quedó a disposición de la Justicia boliviana.

Cerimedo se desempeña actualmente como asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aunque anteriormente había tenido vínculos políticos con el espacio liderado por Javier Milei en la Argentina.

El ataque contra Nadie Beller

El episodio ocurrió el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. Beller había concurrido a un hotel luego de recibir una convocatoria relacionada con una supuesta oportunidad laboral.

Según la reconstrucción inicial, dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta que había sido robada. Uno de ellos efectuó los disparos contra la mujer, mientras que los atacantes también le sustrajeron pertenencias personales.

Tras el ataque, los agresores escaparon en otro vehículo y permanecen bajo investigación.

Beller recibió tres disparos y fue trasladada de urgencia a un hospital de Santa Cruz de la Sierra para recibir atención médica.

La acusación de la víctima contra Cerimedo

Desde el hospital, Beller habló con el medio boliviano DTV y señaló directamente a su expareja como responsable de haber enviado a quienes la atacaron. "Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son", afirmó.

La abogada también describió cómo logró sobrevivir al ataque y sostuvo: "Si no fingía estar muerta, me remataban".

La Justicia deberá ahora determinar el grado de responsabilidad de Cerimedo y establecer si existen otras personas vinculadas con la planificación del ataque.

El ataque contra Nadie Beller

El episodio ocurrió el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. Beller había concurrido a un hotel luego de recibir una convocatoria relacionada con una supuesta oportunidad laboral.

El momento del ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa cómo dos hombres vestidos como repartidores interceptan a la abogada en las inmediaciones del hotel y efectúan varios disparos contra ella.

Según la reconstrucción inicial, los agresores llegaron en una motocicleta que había sido robada y, después de atacar a Beller, escaparon del lugar. También le sustrajeron pertenencias personales.

Beller recibió tres disparos y fue trasladada de urgencia a un hospital de Santa Cruz de la Sierra, donde permanece internada con diagnóstico reservado.

El video es ahora una de las pruebas que analiza la Policía boliviana para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.