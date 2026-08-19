La presentación apunta al origen de su patrimonio, los dólares secuestrados y los contactos que mantuvo con el exintendente durante el viaje a Marbella

El patrimonio de Sofía Clerici vuelve a estar en el centro de la causa conocida como "Yategate". Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco apelaron el sobreseimiento de la modelo y plantearon que todavía existen aspectos económicos que no fueron suficientemente aclarados.

Uno de los puntos señalados en el recurso es la procedencia de algunos bienes atribuidos a Clerici. Entre ellos aparecen una casa valuada en más de 500.000 dólares y un Ford Mustang. Para los investigadores, la documentación incorporada hasta el momento no permite explicar por completo cómo se conformó ese patrimonio.

A esto se suma el hallazgo de 600.000 dólares en domicilios relacionados con la modelo, un elemento que los fiscales consideran necesario volver a analizar para establecer su origen y determinar si puede existir alguna conexión con los bienes de Martín Insaurralde.

Yategate: fiscales apelaron el sobreseimiento de Sofía Clerici y piden más pruebas

El recurso presentado por los fiscales también incluye nuevas medidas vinculadas con la actividad telefónica de Clerici y de otras personas relacionadas con el expediente.

En particular, solicitaron acceder a información sobre llamadas entrantes y salientes, geolocalización y celdas telefónicas. El objetivo es reconstruir desplazamientos, contactos y posibles encuentros que puedan aportar información sobre la relación entre la modelo y el exintendente de Lomas de Zamora.

Los representantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sostienen que aún no puede descartarse una relación entre los patrimonios de ambos.

Una visita a la casa de Insaurralde, otra línea de investigación

Entre los hechos que los fiscales quieren profundizar aparece además una visita de Clerici a la vivienda de Insaurralde.

El episodio adquiere relevancia porque podría ayudar a determinar el contexto en el que fueron tomadas las imágenes del vestidor donde aparecían numerosos fajos de dólares.

La investigación incorporó además una pericia de la División Scopometría de la Policía Federal. El análisis concluyó que las imágenes registradas por Jesica Cirio correspondían a la vivienda de Insaurralde en el barrio privado Fincas de San Vicente, y no al departamento que Cirio tenía en Las Cañitas.

Ese resultado abrió un nuevo elemento para analizar la relación entre las personas involucradas y las circunstancias en las que se obtuvieron esas imágenes.

Los fiscales también buscan establecer cuándo comenzó la relación

Mola y Velasco plantearon otra cuestión: la relación entre Clerici e Insaurralde podría ser anterior al viaje que realizaron juntos a Marbella en septiembre de 2023.

Por eso, el recurso pretende determinar si entre ambos existía un vínculo previo y de mayor duración que el que pudo establecerse durante la investigación.

Aquel viaje a bordo del yate "Bandido" fue el episodio que puso a Clerici bajo la lupa judicial. Desde entonces, la causa buscó determinar el origen de los bienes y movimientos de dinero de los involucrados ante las sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Por qué Armella había sobreseído a Clerici

El planteo de los fiscales se produjo después de que el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella resolviera desvincular a Clerici de la investigación.

El magistrado entendió que las pruebas reunidas no permitían sostener que Insaurralde le hubiera entregado dinero para que actuara como su presunta testaferro.

Además, un peritaje contable sobre los bienes y movimientos financieros de la modelo no había conseguido demostrar que el exfuncionario le hubiera transferido fondos.

En su resolución, Armella había señalado que "no existe otra posibilidad que adoptar a su respecto una decisión en sentido liberatorio", con lo que dispuso el cierre de ese tramo de la investigación.

La causa podría continuar por otras irregularidades

El sobreseimiento de Clerici, sin embargo, no significó que todos los elementos patrimoniales quedaran fuera del análisis judicial.

El propio Armella ordenó extraer testimonios y enviarlos a la Justicia Federal de San Isidro para que se investigaran posibles delitos independientes de aquellos que estaban bajo análisis en Lomas de Zamora.

La medida se relacionó con las irregularidades detectadas en el patrimonio y con el dinero encontrado en propiedades vinculadas con Clerici, entre ellas su residencia en Nordelta.

En ese punto, el juez sostuvo: "Las irregularidades patrimoniales autónomas conservan plena independencia y justifican precisamente la extracción de testimonios ordenada".

Ahora, con la apelación presentada por Mola y Velasco, la Justicia deberá resolver si corresponde avanzar con las nuevas medidas solicitadas y profundizar las líneas de investigación que los fiscales consideran todavía abiertas.