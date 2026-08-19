El fallo destacó la importancia del cumplimiento de plazos en la devolución de pagos y la protección de los derechos de los viajeros

La Justicia neuquina condenó a una aerolínea y a una agencia de viajes a indemnizar a un pasajero por cancelar su vuelo a Madrid y demorar meses en reembolsarle el dinero. Cuando finalmente procesaron la devolución, le entregaron apenas una fracción del costo total de los pasajes.

El Fuero Civil de Neuquén determinó que ambas empresas incurrieron en grave incumplimiento contractual. La sentencia ordenó el reintegro completo del monto actualizado, más daño moral y una sanción ejemplar por trato indigno.

El fallo estableció un precedente ya que las aerolíneas no pueden cancelar vuelos de manera unilateral y después dilatar los reembolsos sin consecuencias. La Justicia aplicó daño punitivo, una sanción económica adicional que busca castigar conductas empresariales abusivas y desalentar su repetición en el mercado.

El caso: un viaje frustrado y meses de reclamos ignorados

El pasajero contrató un itinerario internacional para viajar a Europa. Tenía todo pago y confirmado. Pero la aerolínea canceló el vuelo de forma imprevista. Sin aviso anticipado, sin alternativas, sin explicaciones claras.

El usuario inició reclamos administrativos para recuperar el dinero. La empresa tardó meses en responder y, cuando lo hizo, devolvió una suma muy inferior al total abonado. La inflación había licuado parte del reembolso, sumando un perjuicio económico adicional.

Las instancias de mediación previa fracasaron. La aerolínea y la agencia desatendieron los canales de atención. El pasajero no tuvo otra salida que ir a la Justicia.

La demanda: Defensa del Consumidor y vulneración de derechos

El damnificado presentó una demanda en el Fuero Civil neuquino bajo el régimen de Defensa del Consumidor. Exigió la devolución de la diferencia económica pendiente y el pago de resarcimientos por los perjuicios sufridos.

En la presentación judicial, el reclamante argumentó que la cancelación unilateral del vuelo y la demora en el reembolso violaron sus derechos como consumidor. La Ley 24.240 protege a los usuarios ante incumplimientos contractuales de este tipo.

La causa avanzó con pruebas documentales: comprobantes de pago, reclamos administrativos presentados, comunicaciones con la empresa, y registros de la demora en el reintegro.

El juzgado interviniente analizó no solo el incumplimiento contractual, sino también la conducta negligente de las empresas al ignorar los reclamos y dilatar la solución sin justificación válida.

El fallo: reintegro completo, daño moral y sanción ejemplar

La Justicia dio por acreditado el menoscabo a los derechos del consumidor. Las empresas fueron responsabilizadas solidariamente.

La sentencia ordenó una compensación integral que incluye:

Reintegro actualizado del monto faltante

Daño material por los perjuicios económicos causados

Daño moral por la frustración del viaje y el desgaste del reclamo

Daño punitivo como sanción ejemplar por trato indigno

El daño punitivo es una figura prevista en la Ley de Defensa del Consumidor para casos en que las empresas actúan con negligencia grave o desprecio hacia los derechos de los usuarios. No busca solo reparar el perjuicio individual, sino castigar a la empresa y desalentar estas prácticas en el mercado.

La magistratura remarcó que las aerolíneas y agencias intermediarias deben garantizar respuestas transparentes, rápidas y efectivas cuando suspenden servicios de manera unilateral. El fallo subrayó que dilatar reembolsos, ignorar reclamos y devolver sumas parciales sin explicación constituye trato indigno que amerita sanciones severas.

El precedente es claro: cancelar un vuelo no exime a las empresas de cumplir con el reembolso completo y en tiempo razonable. La Justicia protege a los pasajeros cuando las aerolíneas incumplen estas obligaciones básicas.