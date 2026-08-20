El fiscal Ferrari pidió medidas sobre tres instituciones y que investiguen a un médico por la documentación del padre de Maradona usada en el juicio

La aparición de historias clínicas correspondientes a Don Diego, el padre de Diego Maradona, dentro de la documentación analizada durante el juicio por la muerte del exfutbolista derivó en nuevos planteos ante los jueces. En ese contexto, el fiscal Patricio Ferrari solicitó medidas para determinar de dónde salió esa documentación y cómo terminó vinculada con la Junta Médica. El pedido alcanza al Sanatorio Los Arcos y a Swiss Medical, mientras que el abogado Fernando Burlando impulsó otra medida sobre la Clínica Olivos.

El planteo de Ferrari no se limitó a las instituciones médicas. El fiscal también pidió que el nefrólogo Hernán Trimarchi sea investigado por un presunto caso de falso testimonio.

La solicitud forma parte de las medidas promovidas a partir de la controversia generada por la utilización de documentación médica que no correspondería a Maradona, sino a su padre.

Qué pasó con la documentación médica usada en el juicio por la muerte de Maradona

El origen y la incorporación de esos registros se convirtieron en uno de los puntos que ahora busca esclarecer la Justicia. Para avanzar sobre esa cuestión, Ferrari pidió acceder a documentación y elementos que permitan establecer cómo se produjo la confusión.

Por su parte, Fernando Burlando sumó un pedido dirigido a la Clínica Olivos, donde Maradona había sido operado por el hematoma subdural.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron pasar a un cuarto intermedio mientras analizan los distintos pedidos formulados durante la jornada.

La fuerte acusación de Ferrari contra dos abogados

La discusión también derivó en un enfrentamiento entre Ferrari y los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, quienes representan a Nancy Edith Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

El fiscal cuestionó la documentación presentada por los defensores y sostuvo que su incorporación al expediente tuvo como finalidad confundir a quienes intervienen en el proceso. En ese marco, los acusó de "introducir prueba falsa" para "engañar" a las partes.

Ferrari, además, buscó dejar en claro que la controversia no impedirá la continuidad del debate y aseguró: "No va a voltear el juicio".

Ahora, los magistrados deberán definir si autorizan las medidas solicitadas durante la audiencia y avanzar con la investigación sobre el origen de la documentación cuestionada.

Qué documentación quedó bajo sospecha

Según la reconstrucción presentada por Ferrari durante la audiencia, uno de los primeros movimientos documentales relevantes ocurrió pocos días después de la muerte de Maradona.

El fiscal ubicó el 27 de noviembre de 2020 como una de las primeras fechas relevantes, cuando apareció un poder relacionado con Swiss Medical que incluía entre sus representantes al abogado Nicolás D'Albora.

Tres días después, el 30 de noviembre, D'Albora habría enviado un registro de comunicaciones entrantes y salientes correspondiente a la zona donde había fallecido Maradona. Ferrari también hizo referencia a documentación remitida desde el estudio jurídico en la que se identificaban los archivos como estudios médicos de Diego Maradona.

En ese punto, el fiscal cuestionó que los documentos hubieran sido presentados bajo el nombre del exfutbolista cuando, según la acusación, corresponderían a Don Diego.

Los estudios de Los Arcos que generaron la controversia

La documentación que quedó en el centro de la discusión corresponde a estudios realizados en el Sanatorio Los Arcos el 31 de agosto de 2011 y el 25 de junio de 2015.

Ferrari también utilizó un informe de Migraciones incorporado al expediente para respaldar su planteo. Según explicó ante los jueces, ese documento permite establecer que Diego Maradona se encontraba fuera del país durante parte del período en que se realizaron los estudios cuestionados.

El fiscal planteó así que esos registros podían corresponder al padre del exfutbolista y cuestionó que hubieran sido incorporados al proceso como si pertenecieran a Diego.

Ferrari defendió el trabajo de la Junta Médica

Frente a los cuestionamientos que generó el episodio, Ferrari sostuvo que la documentación no había sido incorporada únicamente por decisión de la Fiscalía. Según explicó Ferrari, los estudios fueron presentados por las partes, aceptados por el tribunal y posteriormente analizados por la Junta Médica con participación de peritos de parte.

En ese contexto, el fiscal también apuntó contra Mariana Flichman, gerenta de Gestión de Riesgos de Swiss Medical y perito de parte de Forlini, a quien cuestionó por no haber advertido que los estudios podían corresponder al padre de Maradona.

"La genia de Mariana Flichman, ¿no se dio cuenta que los estudios eran de Diego padre?", ironizó Ferrari.

Qué dijo Ferrari sobre el impacto en el juicio

El fiscal también rechazó que el hallazgo de los estudios pueda poner en duda la validez de todo el proceso. Durante su exposición, cuestionó la repercusión pública que tuvo el episodio y mostró ante los jueces distintos titulares publicados luego de que se conociera la confusión.

En ese marco, sostuvo que la aparición de la documentación podía haber sido utilizada para generar confusión en torno al debate y lanzó una de sus principales acusaciones:

"Solo el que puso la trampa puede saber dónde está oculta". Luego agregó: "La idea era empantanar la cancha".