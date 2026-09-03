Conocé la escala salarial vigente, los adicionales y las obligaciones laborales que deben cumplir los empleadores este mes y hasta fin de año

La CNTCP estableció aumentos para el personal de casas particulares hasta diciembre de 2026, con nuevas actualizaciones.

Empleadores deben cubrir salarios mínimos (ej. $480.247,85 con retiro), aportes, ART (hasta $17.388,15) y adicionales.

Salarios de empleadas domésticas suben 1,8% en septiembre de 2026, incluyendo el 25% de la suma no remunerativa de agosto.

Los empleadores de personal de casas particulares deben actualizar desde septiembre de 2026 las remuneraciones de sus trabajadoras, pagar los aportes y contribuciones correspondientes, contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y cumplir con las restantes obligaciones previstas por la legislación laboral.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó, mediante la Resolución 6/2026, una nueva escala salarial con aumentos hasta diciembre de 2026.

Para septiembre, los salarios mínimos tienen un incremento del 1,8% respecto de agosto y, además, incorporan el 25% de la suma no remunerativa otorgada con los haberes de agosto.

Por lo tanto, el costo de contratar a una empleada doméstica no se limita al sueldo mensual: el empleador debe considerar también los aportes y contribuciones a la seguridad social, la cuota de ART y los adicionales que puedan corresponder por antigüedad, zona desfavorable u horas extras.

Cuánto cobra una empleada doméstica en septiembre de 2026

La categoría de Personal para tareas generales comprende, entre otras, las tareas de limpieza, lavado, planchado, cocina y mantenimiento del hogar.

Desde septiembre de 2026, los salarios mínimos son:

Con retiro: $3.914,64 por hora y $480.247,85 mensuales

Sin retiro: $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales

Estos valores son los mínimos obligatorios para la categoría.

El empleador puede pagar una remuneración superior, pero no puede establecer un salario inferior a la escala fijada para cada período, categoría y modalidad de contratación.

Cuánto debe pagar un empleador por una empleada doméstica en septiembre de 2026

Para calcular el costo de una relación laboral registrada, el empleador debe considerar varios conceptos.

Entre ellos se encuentran:

El salario mínimo correspondiente a la categoría y modalidad de contratación

Las contribuciones a la seguridad social

La cuota de la ART

Los adicionales que correspondan

El aguinaldo, las vacaciones y las licencias cuando sean exigibles

Además, en la liquidación de la relación laboral se realizan los descuentos y aportes que corresponden a la trabajadora.

Por eso, el importe total vinculado con una empleada doméstica registrada puede superar el salario básico previsto en la escala salarial.

Qué debe pagar el empleador además del sueldo

Los aportes y contribuciones al régimen de casas particulares dependen de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

La contribución a la seguridad social está a cargo del empleador. La cuota de ART también debe ser pagada por el empleador y no puede ser descontada del salario.

Los aportes corresponden a la trabajadora.

De acuerdo con los valores vigentes para el período julio de 2026, con vencimiento en agosto, los importes para trabajadores activos mayores de 18 años eran los siguientes:

Menos de 12 horas semanales

Aporte a cargo de la trabajadora: $2.084,85

Contribución a cargo del empleador: $729,90

Cuota ART a cargo del empleador: $7.273,89

Importe total: $10.088,64

En este caso, la obligación mensual directa del empleador por contribuciones y ART era de $8.003,79, sin incluir el salario.

Desde 12 hasta menos de 16 horas semanales

Aporte a cargo de la trabajadora: $3.863,30

Contribución a cargo del empleador: $1.459,48

Cuota ART a cargo del empleador: $10.535,18

Importe total: $15.857,96

La obligación directa del empleador por contribuciones y ART ascendía a $11.994,66, además de la remuneración.

16 horas semanales o más

Aporte a cargo de la trabajadora: $25.694,55

Contribución a cargo del empleador: $2.128,79

Cuota ART a cargo del empleador: $15.259,36

Importe total: $43.082,70

La obligación directa del empleador por contribuciones y ART ascendía a $17.388,15 mensuales, sin contar el salario.

Estos importes corresponden al período julio de 2026. Por lo tanto, los empleadores deben verificar las actualizaciones que publique ARCA para determinar los valores correspondientes a los períodos posteriores.

Cuánto cuesta la ART para una empleada doméstica

La contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) es obligatoria para los empleadores de personal de casas particulares.

La cobertura debe contratarse independientemente de la cantidad de horas que la trabajadora preste servicios cada semana.

Para el período julio de 2026, la cuota mensual de ART era:

Menos de 12 horas semanales: $7.273,89

Desde 12 hasta menos de 16 horas: $10.535,18

16 horas semanales o más: $15.259,36

El costo debe ser asumido por el empleador y no puede trasladarse a la trabajadora mediante descuentos sobre el salario.

La ART brinda cobertura ante accidentes laborales, accidentes ocurridos durante el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo y otras contingencias incluidas en el sistema de riesgos del trabajo.

Escala salarial completa de empleadas domésticas en septiembre de 2026

La nueva escala salarial establecida para septiembre de 2026 alcanza a las cinco categorías del régimen.

Supervisores

Corresponde al personal que coordina y controla las tareas realizadas por otros trabajadores.

Con retiro: $4.645,33 por hora y $579.493,14 mensuales

Sin retiro: $5.049,58 por hora y $640.641,55 mensuales

Personal para tareas específicas

Comprende a trabajadores con capacitación o conocimientos específicos.

Con retiro: $4.422,54 por hora y $541.402,49 mensuales

Sin retiro: $4.809,80 por hora y $597.854,36 mensuales

Caseros

Incluye a quienes viven en la vivienda donde desarrollan sus tareas.

$4.185,94 por hora

$529.261,78 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

Comprende el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores y personas con discapacidad o necesidades especiales.

Con retiro: $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales

Sin retiro: $4.641,90 por hora y $584.936,09 mensuales

Personal para tareas generales

Incluye las tareas habituales de limpieza y mantenimiento del hogar.

Con retiro: $3.914,64 por hora y $480.247,85 mensuales

Sin retiro: $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales

Cómo debe registrar el empleador a una empleada doméstica

Toda relación laboral de casas particulares debe registrarse desde el inicio de la prestación de tareas, incluso cuando la trabajadora presta servicios pocas horas por semana, trabaja solo algunos días, tiene más de un empleador o realiza tareas en distintos domicilios.

Cada empleador debe realizar su propia registración.

El trámite se efectúa a través del servicio Casas Particulares de ARCA con la correspondiente Clave Fiscal.

El empleador debe informar, entre otros datos:

Fecha de ingreso

Datos de la trabajadora

Categoría laboral

Modalidad de contratación

Cantidad de horas trabajadas

Remuneración

La categoría informada debe coincidir con las tareas que efectivamente desarrolla la trabajadora.

Qué obligaciones tiene un empleador de una empleada doméstica

Quien contrata personal de casas particulares debe cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones:

Registrar la relación laboral

Informar correctamente la categoría

Respetar los salarios mínimos

Abonar el sueldo dentro de los plazos correspondientes

Emitir el recibo de sueldo

Ingresar las contribuciones a la seguridad social

Pagar los aportes correspondientes mediante el sistema aplicable

Contratar y mantener vigente una ART

Además, debe pagar los adicionales que correspondan, otorgar vacaciones y licencias, abonar el aguinaldo y respetar los descansos previstos por la legislación.

Adicional por antigüedad: cuánto debe pagar el empleador

Además del salario básico, puede corresponder un adicional por antigüedad.

El régimen establece un incremento equivalente al 1% del salario mensual por cada año de antigüedad.

Este adicional debe ser considerado al momento de liquidar la remuneración de la trabajadora.

Por lo tanto, una empleada doméstica que tenga varios años de antigüedad puede percibir una remuneración superior al salario mínimo establecido para su categoría.

Zona desfavorable: cuándo corresponde el adicional del 31%

La normativa también prevé un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para quienes prestan tareas en determinadas zonas.

El adicional corresponde a trabajadores que desarrollan sus tareas en:

La Pampa

Río Negro

Neuquén

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido bonaerense de Patagones

El empleador debe sumar este adicional al salario mínimo que corresponda según la categoría y modalidad de contratación.

Cuándo debe pagar horas extras el empleador

Cuando la trabajadora presta tareas fuera de la jornada que corresponde a su relación laboral, el empleador debe aplicar los recargos previstos para las horas extraordinarias.

Los recargos son:

50% en días hábiles

100% en domingos y feriados nacionales

100% los sábados después de las 13

El importe correspondiente debe figurar correctamente en el recibo de sueldo.

Qué ocurrió con la suma no remunerativa de agosto de 2026

La Resolución 6/2026 estableció una suma no remunerativa por única vez para los salarios correspondientes a agosto.

Los importes fueron:

$8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales

$11.500 para quienes trabajan desde 12 y menos de 16 horas semanales

$20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más

Ese adicional no remunerativo comienza a incorporarse al salario básico desde septiembre.

Cómo se incorpora la suma no remunerativa al salario básico

La incorporación se realizará en tres etapas: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Desde noviembre de 2026, la suma otorgada con los haberes de agosto quedará totalmente incorporada al salario básico.

Por este motivo, los salarios mínimos establecidos para septiembre ya contemplan la primera etapa de incorporación.

Cuánto aumentarán los salarios de las empleadas domésticas hasta diciembre

La Resolución 6/2026 estableció aumentos acumulativos hasta diciembre.

El cronograma es:

Agosto: 1,9%

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,6%

En consecuencia, los empleadores deberán volver a actualizar las remuneraciones mínimas en los próximos meses.

Para la categoría Tareas Generales, los valores mensuales con retiro previstos son:

Septiembre: $480.247,85

Octubre: $498.582,06

Noviembre: $512.142,96

Diciembre: $520.337,24

Para el personal sin retiro de la misma categoría, los valores son:

Septiembre: $529.261,78

Octubre: $548.429,23

Noviembre: $562.837,52

Diciembre: $571.842,92

Qué pasa si el empleador no registra a la empleada doméstica

La registración es obligatoria desde el inicio de la relación laboral.

La falta de registración, la declaración incorrecta de la remuneración o la categoría, la ausencia de ART y el incumplimiento en el pago de los conceptos de la seguridad social pueden generar consecuencias laborales y administrativas.

Además, la falta de registración puede afectar el acceso de la trabajadora a la cobertura correspondiente de la seguridad social y a los derechos vinculados con la relación laboral.

Recibo de sueldo de empleadas domésticas: qué debe hacer el empleador

El empleador debe emitir el recibo de sueldo correspondiente a cada período.

En la liquidación deben quedar identificados los distintos conceptos que integran la remuneración y los descuentos que correspondan.

Entre los datos que deben reflejarse se encuentran el salario, los adicionales aplicables, los descuentos y demás conceptos de la liquidación.

La emisión de la documentación laboral permite dejar constancia de la remuneración abonada y de las condiciones de la relación laboral.

Qué debe hacer un empleador de una empleada doméstica en septiembre de 2026

Durante septiembre de 2026, los empleadores deben revisar que la relación laboral se encuentre correctamente registrada y adecuar la remuneración a la nueva escala.

También deben verificar:

La categoría de la trabajadora

La modalidad con o sin retiro

La cantidad de horas semanales trabajadas

La aplicación del adicional por antigüedad

El eventual adicional por zona desfavorable

Las horas extras realizadas

Los aportes y contribuciones correspondientes

La vigencia de la cobertura de ART

La correcta emisión del recibo de sueldo

La actualización de septiembre no será la última del año. El acuerdo vigente ya establece nuevos incrementos para octubre, noviembre y diciembre de 2026, por lo que los empleadores deberán volver a adecuar las remuneraciones en cada período.