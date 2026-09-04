La Cámara Federal confirmó que cinco inversores no podrán actuar como querellantes y cuestionó la hipótesis de una maniobra organizada desde el Gobierno

La causa judicial por $LIBRA sufrió un nuevo cambio en su estrategia procesal: cinco inversores que pretendían intervenir como querellantes quedaron definitivamente fuera de esa instancia, luego de que la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py confirmara la decisión adoptada en primera instancia.

El tribunal consideró que las pérdidas económicas denunciadas por los compradores no alcanzan para encuadrarlos como víctimas de una estafa y sostuvo que, al ingresar en ese mercado, asumieron voluntariamente los riesgos propios de la operación.

La resolución fue firmada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Este último integra la Cámara desde esta semana, después de haber asumido junto con Pablo Yadarola apenas un día antes de que se conociera el fallo.

Caso $LIBRA: quiénes son los cinco inversores que fueron apartados de la querella

La medida alcanza a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Los cinco habían buscado incorporarse formalmente al expediente como damnificados y participar de la investigación en calidad de querellantes.

La exclusión había sido dispuesta previamente por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar a un planteo presentado por Mauricio Novelli. La resolución de primera instancia había sido tomada dos meses atrás y ahora quedó respaldada por la Cámara Federal.

El planteo de la defensa de Novelli apuntó a uno de los aspectos centrales de la causa: determinar si las operaciones con $LIBRA pueden ser consideradas parte de una maniobra de estafa.

Según ese argumento, para configurar ese delito debe existir una secuencia determinada por el ardid, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio La defensa sostuvo que esa cadena no aparece acreditada en el caso y cuestionó además que los inversores puedan ser considerados "particulares ofendidos", ya que participaron de una operación dentro de un mercado de riesgo.

El tribunal relativizó la hipótesis contra el Gobierno.

La Cámara también se pronunció sobre la interpretación que vincula la promoción de $LIBRA con una eventual maniobra coordinada desde el poder político.

En el fallo, los camaristas señalan que "la hipótesis criminal" de un "un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales" se encuentra "diluida".

El planteo de los inversores, según la evaluación de los magistrados, no permitió establecer con precisión cuál habría sido la falsedad que determinó la decisión de comprar los tokens. Tampoco identificó de qué manera el mensaje publicado por Javier Milei se incorporaría concretamente a la secuencia que debería probar la existencia de una estafa.

La Cámara Federal expresó ese cuestionamiento de manera directa: los querellantes "solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra, esto es, cuál es el momento de la secuencia fáctica en donde se inserta el posteo (de Milei)".

De esta manera, el tribunal entendió que la reconstrucción presentada por los inversores no alcanza para demostrar, en esta etapa, los elementos necesarios para sostener su participación como querellantes.

Qué dijo la Justicia sobre el dinero perdido

El otro argumento determinante del fallo estuvo relacionado con el riesgo financiero asumido por quienes adquirieron $LIBRA. Los jueces consideraron que la pérdida patrimonial denunciada debe analizarse dentro de las características de este tipo de activos.

En ese contexto, señalaron que quienes compraron el token conocían que se trataba de una operación sujeta a riesgos y que el resultado económico adverso no permite, por sí mismo, atribuir la existencia de una estafa.

"Quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido", sentenciaron los jueces en su resolución.

Con este criterio, la Cámara confirmó que los cinco inversores no podrán continuar dentro del expediente como parte querellante.

Taiano seguirá con la investigación

La salida de los inversores deja el impulso de la investigación concentrado en el fiscal Eduardo Taiano, quien continúa a cargo de las actuaciones.

La tarea del fiscal había sido cuestionada anteriormente debido a las demoras señaladas en la adopción de medidas de prueba dentro de una causa que involucra al presidente Javier Milei.

El fallo de la Cámara no implica el cierre de la investigación, pero sí modifica la participación de quienes pretendían intervenir como damnificados directos. A partir de ahora, el avance de las actuaciones dependerá de la estrategia de la fiscalía. De todos modos, la decisión todavía puede ser revisada por un tribunal superior.