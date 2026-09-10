La Justicia busca decomisar más de u$s5 millones de Florencia Kirchner por Vialidad

Los fondos fueron embargados en 2016 y ahora podrían pasar al Estado para cubrir parte de la deuda establecida en la causa Vialidad, según la resolución

El operativo judicial para reunir bienes y fondos que permitan afrontar la deuda derivada de la causa Vialidad incorporó un activo de alto valor: más de 5 millones de dólares que pertenecen a Florencia Kirchner.

El dato surgió luego de que el Banco Galicia comunicara a la Justicia que los fondos, que permanecían inmovilizados desde hace una década, se encuentran disponibles. Esa situación abre la posibilidad de que sean alcanzados por el proceso de decomiso impulsado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

La cifra está integrada por 4.664.000 dólares guardados en una caja de seguridad, junto con 1.032.144 dólares y 53.280 pesos depositados en dos cajas de ahorro, de acuerdo con información publicada por La Nación.

Fondos de Florencia Kirchner: por qué la Justicia ahora analiza destinarlos al pago de la deuda de Vialidad

El origen del conflicto se remonta a la causa Hotesur-Los Sauces, donde el juez Julián Ercolini ordenó en 2016 el embargo de los fondos.

Aunque Florencia Kirchner fue posteriormente sobreseída en esa investigación por presunto lavado de dinero, los fondos no fueron restituidos. La explicación fue que la Justicia continuaba cuestionando el origen de esos recursos y, por ese motivo, permanecieron alcanzados por la medida.

Una década después, ese dinero vuelve a quedar en el centro de una disputa judicial, aunque ahora por una razón diferente: el TOF 2 pretende determinar qué activos pueden utilizarse para cumplir con el decomiso establecido en la causa Vialidad, expediente por el cual Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.

La ejecución de bienes busca cubrir una deuda millonaria

El tribunal inició el procedimiento para localizar activos luego de que los condenados no abonaran voluntariamente la multa dentro del plazo de 10 días previsto.

El monto que se intenta recuperar quedó muy por encima de la cifra fijada originalmente. La deuda había sido calculada en 84.835 millones de pesos, pero la actualización derivada de la inflación la llevó hasta 684.990 millones de pesos. El importe, además, podría volver a ser actualizado.

Frente a esa magnitud, los 111 inmuebles incluidos en la primera tanda de bienes embargados no alcanzarían para cancelar la obligación. Por eso se confeccionó una segunda nómina con nuevos activos susceptibles de ser decomisados.

El listado no está compuesto únicamente por propiedades de la familia Kirchner. De los 111 inmuebles alcanzados por el decomiso, 84 pertenecen a Lázaro Báez, 19 corresponden a Máximo y Florencia Kirchner y uno está a nombre de Cristina Kirchner. El resto corresponde a otros condenados.

Dentro de ese listado aparecen los dólares de Florencia Kirchner, junto con 13 propiedades de la familia y 128 activos vinculados a sociedades de Lázaro Báez.

Entre los inmuebles que quedaron alcanzados por la ejecución se encuentra el hotel Los Sauces Casa Patagónica, ubicado en El Calafate y lindante con la residencia de Cristina Kirchner. El establecimiento estuvo alquilado durante 11 años al Grupo Relats por u$s90.000 mensuales. Según la información del expediente, ese contrato generó ingresos declarados de entre u$s10 millones y u$s11 millones para la familia Kirchner.

El hotel está construido sobre tres terrenos. Uno pertenece a la sociedad Los Sauces, mientras que los otros dos forman parte del condominio de Máximo y Florencia Kirchner. Uno de esos terrenos había pertenecido a Lázaro Báez y fue objeto de una permuta con Cristina Kirchner, operación vinculada con la ampliación del establecimiento.

También forman parte del patrimonio alcanzado once departamentos ubicados en Mitre 535, en Río Gallegos. Los inmuebles fueron adquiridos por Néstor Kirchner en 2007 y el edificio fue construido por una empresa de Báez. La operación se realizó mediante un fideicomiso y quedó registrada como uno de los primeros acuerdos comerciales entre ambos.

A ese conjunto se suman otros inmuebles situados en Río Gallegos y terrenos en El Calafate. Entre ellos figuran propiedades adquiridas por Néstor Kirchner entre 2006 y 2007, algunas de las cuales posteriormente fueron cedidas a sus hijos.

Galicia confirmó que los fondos están disponibles

La comunicación del Banco Galicia permite avanzar sobre una cuestión que permanecía pendiente: establecer si el dinero continúa efectivamente inmovilizado o si puede ser puesto a disposición del proceso de ejecución.

Sin embargo, la confirmación bancaria no implica que los más de cinco millones de dólares vayan a ser transferidos de inmediato. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) podría objetar que esos fondos sean utilizados dentro del procedimiento iniciado a partir de la causa Vialidad.

Por lo tanto, todavía resta definir si el dinero de Florencia Kirchner podrá incorporarse de manera efectiva al conjunto de bienes destinados a cubrir la deuda.