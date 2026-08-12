Qué pasará con la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner tras el embargo de su departamento

La Justicia dispuso el embargo preventivo sobre los bienes de la expresidenta en la causa Vialidad, pero el remate de las propiedades podría demorar años

Pese al embargo preventivo que se dispuso sobre todos sus bienes en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podrá seguir cumpliendo por ahora prisión domiciliaria en el departamento que posee en el barrio de Constitución.

La principal razón es que restan una enorme cantidad de medidas por cumplir antes de un eventual remate de esa y otras propiedades que se le atribuyen tanto a ella como a sus hijos, según indicaron voceros vinculados al expediente.

El Tribunal Oral Federal 2 adoptó la medida este miércoles para retener los activos de la exmandataria en forma temporal y que no puedan ser vendidos ni transferidos, tal como lo habían solicitado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El objetivo final es recuperar los $685.000 millones fijados como monto del perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública por las que Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, según resaltaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en el fallo, la decisión no implica un remate inmediato de las propiedades ni altera la titularidad de los bienes.

De hecho, recuerdan que "la ejecución del decomiso exige una actividad progresiva que comprende la individualización de los activos, la obtención de antecedentes dominiales y societarios, la determinación de las fechas y modalidades de adquisición, el análisis de la información patrimonial, la realización de tasaciones y la intervención de quienes pudieran resultar afectados".

Teniendo en cuenta la cantidad de bienes involucrados (otros departamentos, cocheras y bauleras en la Capital Federal, hoteles en El Calafate y viviendas en Río Gallegos), esas medidas podrían demorar varios años, según indicaron las fuentes vinculadas.

Es que el proceso de ejecución implica, por ejemplo, la designación de un martillero público por sorteo o a propuesta de las partes que debe efectuar todas las tasaciones y actualizar los valores de cada bien. Posteriormente, se debe realizar la publicación de edictos en el Boletín Oficial y recién después de todas esas medidas se procede al remate.

Los voceros señalaron que en caso de que todas las propiedades de la expresidenta y de sus hijos se remataran, otros familiares o allegados podrían proponer alojarla en su domicilio para que continúe cumpliendo la pena si el tribunal así lo acepta.

La apuesta de la defensa de Cristina Kirchner: un fallo favorable en la ONU

Mientras tanto, la principal apuesta de la defensa de Cristina, encabezada por Carlos Beraldi, es obtener una respuesta favorable a la medida cautelar que se presentó en julio pasado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se suspenda su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, el organismo debe analizar el fondo de la cuestión: si el proceso judicial al que fue sometida cumplió con los estándares internacionales.

El argumento central es que la inhabilitación perpetua es inconstitucional y no tiene ninguna razonabilidad, según plantearon Beraldi y los nuevos abogados internacionales de la ex jefa de Estado, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim.

Un allegado a la exmandataria recordó que "si se considera que hubo irregularidades en el proceso, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal Federal, se pueden anular tanto la condena como los embargos dictados", por lo que quedaría sin efecto todo lo resuelto hasta ahora.

Tras la confirmación de la condena a Fernández de Kirchner y otros involucrados en la causa Vialidad, el TOF 2 los convocó a que depositaran en forma solidaria la suma de $684.990.350.139,86, que fue el daño estimado al Estado por las maniobras de corrupción. Como ninguno pagó, los jueces le pidieron a los fiscales que identificaran los bienes a decomisar para recuperar ese valor.

Después de numerosas objeciones de las defensas, se identificaron 111 bienes para ser tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Pero a esos activos se agrega otro grupo de propiedades que el tribunal está procesando o pidió mayores precisiones y es sobre ellos que fijaron algunos de los embargos preventivos conocidos este miércoles.

Cuáles son los bienes embargados a la expresidenta

Los bienes de Cristina Kirchner embargado por la Justicia, son los siguientes:

San José 1111, piso 2, depto. D, CABA un dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center, CABA un departamento, dos cocheras y baulera en el Complejo Madero Center, CABA Hotel en Calle 3850, El Calafate Propiedad en Alvear 395, Río Gallegos Propiedad en Moreno 882, Río Gallegos Hotel La Aldea Del Chaltén, El Chaltén Propiedad en Av. Costanera Pte. Néstor Kirchner 3233, El Calafate Propiedad en Calle 25 de mayo 66, Río Gallegos Propiedad en Mascarello 441, Río Gallegos tres departamento en Lago Argentino

Entre los activos se encuentran los que recibieron Máximo y Florencia Kirchner como titulares de las firmas Hotesur SA y Los Sauces SA luego de que su madre les cediera sus acciones en el marco de sucesión de Néstor Kirchner. La Justicia ratificó que esas sociedades generaron beneficios para Cristina Kirchner mediante maniobras con Lázaro Báez, justificando la validez de los embargos. Pese a que las acciones figuran a nombre de sus hijos, las empresas quedan sujetas a medidas judiciales por su origen en la maniobra defraudatoria.

La decisión del TOF 2 incluye también el embargo de un inmueble perteneciente a la empresa Kank y Costilla S.A. y dos propiedades de Loscalzo y Del Curto S.R.L, dos firmas adquiridas por Lázaro Báez y que, junto a Austral Construcciones, se beneficiaron con el direccionamiento de las licitaciones de obras viales nacionales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según se dio por acreditado en el juicio oral.