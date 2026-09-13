Empleadas domésticas: cuánto se paga por trabajar menos de 48 horas en septiembre

Las empleadas domésticas que trabajan menos de 48 horas tienen un cálculo salarial diferente según la jornada, la categoría y la modalidad de trabajo

Las empleadas domésticas que trabajan menos de 48 horas semanales no cobran necesariamente el salario mensual completo previsto en la escala del sector. El monto depende de la cantidad de horas trabajadas y de la categoría en la que está registrada la trabajadora.

Para septiembre de 2026, el personal de tareas generales tiene un salario mínimo de $3.914,64 por hora con retiro y de $4.185,94 sin retiro. Para una jornada completa de 48 horas semanales, los valores mensuales son de $480.247,85 y $529.261,78, respectivamente.

La clave para calcular cuánto corresponde pagar está en la cantidad de horas trabajadas por semana.

Cómo se calcula el sueldo de la empleada doméstica si trabaja menos de 48 horas

El criterio oficial diferencia las jornadas según su extensión:

Menos de 24 horas semanales: se multiplica el valor de la hora por la cantidad de horas trabajadas.

se multiplica el valor de la hora por la cantidad de horas trabajadas. Desde 24 y hasta menos de 48 horas: se calcula proporcionalmente sobre el salario mensual correspondiente a una jornada completa.

se calcula proporcionalmente sobre el salario mensual correspondiente a una jornada completa. 48 horas semanales: corresponde el salario mensual completo establecido en la escala.

Por ejemplo, para una empleada de tareas generales con retiro que trabaja menos de 24 horas semanales, el valor de referencia es de $3.914,64 por hora.

Cuánto cobra si trabaja menos de 24 horas

En este caso, la cuenta es directa:

4 horas semanales: $15.658,56.

$15.658,56. 8 horas semanales: $31.317,12.

$31.317,12. 12 horas semanales: $46.975,68.

$46.975,68. 16 horas semanales: $62.634,24.

$62.634,24. 20 horas semanales: $78.292,80.

Los montos corresponden al cálculo del valor hora por las horas trabajadas durante la semana. No son salarios mensuales fijados por la escala.

Qué pasa si trabaja entre 24 y menos de 48 horas

A partir de las 24 horas semanales cambia el mecanismo de cálculo. En lugar de multiplicar directamente el valor de la hora, se toma el salario mensual correspondiente a las 48 horas y se lo lleva proporcionalmente a la jornada.

Para tareas generales con retiro, la referencia es de $480.247,85 mensuales.

La fórmula es:

$480.247,85 ÷ 48 × cantidad de horas semanales

Así, los valores de referencia son:

24 horas: $240.123,92 mensuales.

$240.123,92 mensuales. 30 horas: $300.154,91.

$300.154,91. 32 horas: $320.165,23.

$320.165,23. 36 horas: $360.185,89.

$360.185,89. 40 horas: $400.206,54.

$400.206,54. 48 horas: $480.247,85.

Estos importes corresponden al salario básico proporcional, antes de incorporar los adicionales que pudieran corresponder en cada caso.

Cuánto se paga según la categoría

La escala salarial también cambia de acuerdo con el tipo de tarea realizada:

Supervisora : $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro.

: $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro. Tareas específicas: $4.422,54 y $4.809,80.

$4.422,54 y $4.809,80. Caseros : $4.185,94 en ambas modalidades.

: $4.185,94 en ambas modalidades. Cuidado de personas: $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro.

$4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro. Tareas generales: $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro.

Los valores corresponden a los mínimos de septiembre de 2026.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo

Al salario básico pueden sumarse otros conceptos cuando correspondan.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado sobre los salarios mensuales. El cómputo comienza el 1° de septiembre de 2020 y no tiene efecto retroactivo.

También existe un adicional por zona desfavorable del 31% para las jurisdicciones alcanzadas por este beneficio, entre ellas La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

Además, pueden corresponder horas extras y otros conceptos según las características de cada relación laboral.

Aguinaldo, vacaciones y horas extras

Trabajar menos de 48 horas semanales no elimina los demás derechos laborales.

Las empleadas domésticas tienen derecho al aguinaldo, que se paga en dos cuotas y se calcula sobre el mejor sueldo del semestre. También corresponden vacaciones pagas, cuya duración depende de la antigüedad, y los recargos establecidos para las horas extras.

Qué cambió en septiembre de 2026

Los valores vigentes forman parte del esquema salarial establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026.

La norma fijó un incremento del 1,9% en agosto, seguido de una suba del 1,8% desde septiembre. Además, estableció aumentos del 1,7% para octubre, del 1,6% para noviembre y del 1,6% para diciembre.

Además, contempló una suma extraordinaria no remunerativa abonada con los salarios de agosto, diferenciada según la cantidad de horas trabajadas, y dispuso su incorporación progresiva a los salarios básicos.

En definitiva, para calcular cuánto cobra una empleada doméstica que trabaja menos de 48 horas en septiembre hay que tener en cuenta su categoría, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas semanales. Hasta 24 horas se toma el valor horario; desde 24 y hasta menos de 48 horas, se aplica una proporción sobre el salario mensual.