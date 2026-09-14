Jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran en octubre de 2026 tras el nuevo aumento

Los haberes previsionales tendrán una nueva actualización en octubre. Cuánto cobrarán los jubilados y cómo quedarán los principales beneficios de ANSES

Los trabajadores que acreditan 30 años de aportes y cumplen con la edad requerida pueden acceder a una jubilación de ANSES. En octubre de 2026, el haber mínimo tendrá un nuevo aumento y podrá sumarse el bono previsional.

Con la actualización correspondiente a octubre, el haber mínimo será de $435.662,86. Si se mantiene el bono de $70.000, un jubilado que cobre la mínima podrá alcanzar un ingreso de $505.662,86.

La cantidad de años aportados no determina por sí sola el monto de la jubilación, ya que ANSES también considera la historia laboral y las remuneraciones registradas para calcular el haber.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en octubre

Para acceder a una jubilación ordinaria, el régimen general exige acreditar 30 años de servicios con aportes y cumplir con la edad jubilatoria correspondiente.

Los requisitos generales son:

Mujeres: 60 años.

60 años. Hombres: 65 años.

65 años. Aportes: 30 años de servicios con aportes.

Una vez cumplidas estas condiciones, ANSES determina el haber inicial de acuerdo con la trayectoria previsional de cada trabajador.

Por eso, dos personas que acrediten 30 años de aportes pueden obtener jubilaciones diferentes, según los salarios registrados y los demás componentes que intervienen en el cálculo.

Jubilación mínima de ANSES en octubre de 2026

A partir de octubre, el haber mínimo jubilatorio será de $435.662,86, luego de la actualización correspondiente a ese mes.

El aumento será del 1,65% y surge de la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia la evolución del IPC. Para octubre se utiliza el dato de inflación de agosto.

De esta manera, los valores de referencia para un jubilado que percibe la mínima serán:

Haber mínimo: $435.662,86.

$435.662,86. Bono previsional: $70.000, si el Gobierno mantiene el refuerzo.

$70.000, si el Gobierno mantiene el refuerzo. Total con bono: $505.662,86.

¿Un jubilado con 30 años de aportes cobra la mínima?

No necesariamente. Los 30 años de aportes son uno de los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, pero no determinan automáticamente el monto del haber.

ANSES tiene en cuenta la historia laboral y las remuneraciones registradas para establecer cuánto corresponde cobrar.

Por ejemplo, dos trabajadores pueden jubilarse con 30 años de aportes y obtener haberes diferentes si durante su vida activa tuvieron salarios registrados distintos. Si el cálculo correspondiente arroja un haber inferior al mínimo vigente, se aplica el piso previsional.

Cómo se calcula una jubilación con 30 años de aportes

El haber previsional está compuesto por diferentes conceptos establecidos por la normativa. Entre ellos se encuentran:

Prestación Básica Universal (PBU).

Prestación Compensatoria (PC).

Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

La PBU reconoce el cumplimiento de los requisitos generales del sistema. La PC contempla los servicios con aportes realizados durante determinados períodos anteriores a la implementación del régimen vigente, mientras que la PAP considera los servicios posteriores.

El resultado también depende de las remuneraciones que tuvo el trabajador durante los períodos considerados para realizar el cálculo. Por este motivo, no existe un monto único para todas las personas que se jubilan con 30 años de aportes.

Qué pasa si tiene más de 30 años de aportes

Los 30 años constituyen el período mínimo de servicios con aportes requerido para acceder a la jubilación ordinaria. Quienes acreditan más años pueden obtener un incremento en determinados componentes del haber.

En particular, la normativa contempla un aumento de la PBU del 1% por cada año de servicios con aportes que exceda los 30, con un límite de hasta 15 años adicionales.

Por lo tanto, una persona con 35 años de aportes puede tener un tratamiento diferente en este componente respecto de otra que acredita exactamente 30 años. Además, los años adicionales pueden incidir en el cálculo general del beneficio junto con las remuneraciones registradas durante la vida laboral.

En octubre de 2026, quienes perciban el haber mínimo cobrarán $435.662,86 y, si se mantiene el bono completo de $70.000, podrán alcanzar un ingreso de $505.662,86.

Cuánto cobrarán otros jubilados y pensionados en octubre

El aumento de octubre también modifica los valores de otras prestaciones previsionales. Entre los principales montos se encuentran:

Haber máximo: $2.932.174.

PUAM: $348.530,28.

PNC: $304.965,61.

Pensión para Madre de 7 hijos: $435.662,86.

En los casos en los que corresponda el refuerzo, el bono de $70.000 se adiciona al haber según las condiciones establecidas por el Gobierno.

¿Se mantiene el bono de $70.000 para jubilados?

El bono previsional de $70.000 no forma parte del haber jubilatorio y su continuidad debe ser definida por el Gobierno para cada período.

Por eso, aunque el cálculo con el refuerzo llevaría la jubilación mínima de octubre a $505.662,86, ese monto depende de que se mantenga el bono durante ese mes. El refuerzo tampoco se incorpora al haber previsional para calcular futuros aumentos.

En octubre de 2026, quienes perciban el haber mínimo cobrarán $435.662,86 y, si se mantiene el bono completo de $70.000, podrán alcanzar un ingreso de $505.662,86.