Ya se sabe el aumento que tendrán los beneficiarios de AUH en octubre 2026

La AUH tendrá una nueva actualización en octubre de 2026, en línea con el mecanismo de movilidad de ANSES. Cuánto será la suba y quiénes la recibirán

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento en octubre de 2026, luego de conocerse el dato de inflación de agosto. La actualización forma parte del mecanismo de movilidad que determina los valores de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El incremento será del 1,7%, por lo que la AUH pasará a $156.649,53 por hijo. La misma actualización alcanzará a la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a otras prestaciones del sistema de asignaciones.

De cuánto es el aumento de la AUH en octubre 2026

La AUH tendrá una actualización del 1,7% a partir de octubre. El porcentaje surge de la variación del IPC de agosto y se aplica de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente.

AUH: $156.649,53 por hijo.

$156.649,53 por hijo. AUE: $156.649,53.

$156.649,53. Asignación por Hijo del SUAF: $78.334,43 para el primer tramo de ingresos.

En el caso del SUAF, el monto varía de acuerdo con los ingresos del grupo familiar y el tramo correspondiente.

Cuánto cobrará una familia por AUH en octubre

El valor establecido corresponde cada hijo alcanzado por la prestación. Por lo tanto, el monto total aumenta de acuerdo con la cantidad de hijos por los que se percibe la asignación.

A modo de referencia, el valor nominal sería:

1 hijo: $156.649,53.

$156.649,53. 2 hijos: $313.299,06.

$313.299,06. 3 hijos: $469.948,59.

$469.948,59. 4 hijos: $626.598,12.

$626.598,12. 5 hijos: $783.247,65.

Cómo se cobra la AUH y qué pasa con el 20%

La AUH contempla el pago mensual del 80% del monto, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los requisitos correspondientes mediante la Libreta de la Asignación Universal.

Por eso, el monto de $156.649,53 corresponde al valor total de la asignación, mientras que el importe mensual que recibe el beneficiario es inferior.

Cuándo se cobra la AUH en octubre de 2026

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán en octubre según la terminación del DNI. El calendario de pagos comienza el 8 de octubre y se extiende hasta el 22 de octubre.

Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 13 de octubre.

DNI terminados en 3: 14 de octubre.

DNI terminados en 4: 15 de octubre.

DNI terminados en 5: 16 de octubre.

DNI terminados en 6: 19 de octubre.

DNI terminados en 7: 20 de octubre.

DNI terminados en 8: 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

La fecha de cobro puede consultarse también a través de Mi ANSES, donde cada beneficiario puede verificar la información correspondiente a su liquidación.

AUH por discapacidad: cuánto aumenta en octubre

La Asignación Universal por Hijo con discapacidad también se encuentra alcanzada por el esquema de actualización de las prestaciones, aunque tiene un monto diferente al de la AUH general.

El importe correspondiente a octubre deberá consultarse de acuerdo con el valor establecido para esta prestación.

Cómo consultar el pago de la AUH

Los beneficiarios pueden consultar la liquidación de la AUH a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí pueden verificar cuánto cobrarán en octubre, la fecha de pago y los detalles de la liquidación correspondiente a la prestación.

Cómo sacar la AUH en octubre de 2026

La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años que cumplan determinadas condiciones laborales y sociales. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Para solicitarla, es necesario tener los datos personales y familiares actualizados ante ANSES y realizar el trámite correspondiente a través de sus canales oficiales.

Entre los principales requisitos se encuentran: