La Justicia investiga a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

El juez evalúa pedidos del fiscal para levantar secretos bancarios y fiscales en el marco de una causa que rastrea movimientos económicos clave

El fiscal Gerardo Pollicita dio un paso clave en la investigación contra Claudio "Chiqui" Tapia. Este viernes le pidió formalmente al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA por presunto enriquecimiento ilícito.

El pedido incluye una veintena de medidas orientadas a reconstruir el patrimonio de Tapia. El fiscal quiere saber exactamente cuánto dinero tiene, dónde lo tiene y cómo lo consiguió.

Tapia registra una larga trayectoria como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Actualmente preside ese organismo en representación de la provincia de Buenos Aires.

Ese cargo en Ceamse, y no la presidencia de la AFA, es lo que habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito: un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.

Qué medidas pidió el fiscal Pollicita contra Tapia

En su escrito, Pollicita solicitó al juez Lijo que requiera a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Tapia. También pidió que los distintos registros de la propiedad detallen qué bienes tiene a su nombre.

A la Unidad de Información Financiera (UIF), el fiscal le pidió que reporte si existen operaciones sospechosas ligadas al número uno de la AFA. Al Banco Central (BCRA), que identifique cuentas, plazos fijos, préstamos o tarjetas asociadas a Tapia.

La lista sigue. A la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a distintos exchanges de criptomonedas, Pollicita les solicitó informar si Tapia tuvo cuentas o billeteras virtuales.

Además, el fiscal pidió un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay. Quiere que la entidad remita copias del legajo personal de Tapia.

Ese pedido incluye que Conmebol informe los cargos que ejerció Tapia, junto con los ingresos percibidos, las cuentas bancarias en las que se acreditaron los fondos y copias de sus declaraciones juradas si las tuviere.

A la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, el fiscal les requirió todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante su paso por Ceamse. A la empresa, en tanto, le pidió su legajo personal completo.

Los tres frentes judiciales que complican a Tapia

El pedido del fiscal Pollicita agrava la situación judicial de Tapia. El presidente de la AFA tiene al menos tres frentes abiertos en la Justicia.

El primero es impositivo, en el fuero Penal Económico, donde ya está procesado. El segundo es por presunto lavado de dinero, en la Justicia de Campana.

Y ahora este tercero, puramente patrimonial, que busca determinar si se enriqueció de forma ilícita mientras ejercía como funcionario público en Ceamse.

El caso se originó en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porteña. Ese tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente a Comodoro Py.

Esta semana, la Cámara Federal cerró una disputa por la competencia y confirmó que debe intervenir el juzgado de Lijo. Ahora, el juez deberá decidir si ordena o no estas medidas.

Qué dice la denuncia contra Tapia por enriquecimiento ilícito

La denuncia de Tofoni le adjudica a Tapia haberse enriquecido de forma ilícita entre 2016 y 2025. El período abarca su paso como vicepresidente de Ceamse en representación de la ciudad de Buenos Aires hasta 2024.

También incluye su actual rol como presidente en representación de la provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025.

Tofoni registra varios avances contra Tapia en los tribunales. Es dueño de World Eleven, una firma que trabajó durante años con la AFA en la comercialización y organización de amistosos.

Tras el mundial de Qatar y la aparición de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, el vínculo entre Tofoni y la AFA se quebró. Desde entonces, el empresario acumula denuncias contra el dirigente.

Las inconsistencias patrimoniales que señala la denuncia

En su denuncia, Tofoni sostiene que los ingresos declarados por Tapia no permiten explicar el incremento patrimonial registrado en 2019. Ese año, Tapia adquirió simultáneamente tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor.

Tampoco explican, según el denunciante, la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024. Ni la desaparición de esa liquidez en la declaración jurada de julio de 2025.

El denunciante concluyó que el incremento patrimonial habría representado un crecimiento real de la liquidez de aproximadamente el 1000%, entre 2017 y 2024, el cual no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso.

Ahora, el expediente está en manos del juez Lijo. De aprobar las medidas, la investigación contra Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito entrará en una fase activa con revisión exhaustiva de su patrimonio y movimientos financieros.