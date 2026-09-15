El riesgo de usar IA en empresas sin reglas ni control interno
La discusión pública sobre inteligencia artificial suele desarrollarse alrededor de una pregunta tecnológica. Se habla de productividad, automatización, reducción de costos y capacidad de procesamiento. Los medios muestran herramientas cada vez más sofisticadas, los consultores explican nuevas aplicaciones y las empresas buscan incorporarlas para mejorar competitividad. Sin embargo, detrás de esa conversación existe una cuestión mucho más importante que todavía recibe poca atención: quién asume la responsabilidad cuando una decisión tomada o influenciada por inteligencia artificial genera un daño.
La pregunta parece sencilla, pero tiene implicancias enormes para cualquier organización. Durante décadas, la responsabilidad empresarial estuvo asociada a personas concretas. Un director aprobaba una decisión, un gerente ejecutaba una política, un responsable de recursos humanos realizaba una contratación o una desvinculación. La cadena de responsabilidades podía ser discutida, pero existía. La inteligencia artificial introduce un elemento nuevo porque permite automatizar procesos que antes dependían exclusivamente del criterio humano. Sin embargo, la automatización no elimina la responsabilidad. Simplemente vuelve más difícil identificar dónde se produjo el error.
Muchas empresas están incorporando herramientas de inteligencia artificial sin haber definido previamente reglas de utilización, límites operativos o mecanismos de control. En la práctica, esto significa que distintas áreas comienzan a utilizar sistemas cada vez más potentes sin que exista una política corporativa clara respecto de qué información puede cargarse, qué decisiones pueden automatizarse o qué validaciones humanas deben mantenerse. Mientras los beneficios aparecen rápidamente, los riesgos permanecen invisibles. Y precisamente por eso resultan peligrosos.
Qué riesgos genera usar inteligencia artificial sin controles
Un ejemplo sencillo permite comprender el problema. Supongamos que una organización utiliza inteligencia artificial para realizar una primera selección de candidatos en un proceso de búsqueda laboral. El sistema analiza antecedentes, clasifica perfiles y recomienda postulantes. Durante meses todo funciona aparentemente bien. Sin embargo, tiempo después surge una denuncia por discriminación. En ese momento la empresa descubre que debe explicar cómo funcionó el proceso, qué criterios utilizó el sistema, quién supervisó la herramienta y qué controles existían para evitar sesgos. Lo que parecía una decisión tecnológica se transforma inmediatamente en un problema jurídico.
Algo similar puede ocurrir en marketing, publicidad o atención al cliente. La generación automática de imágenes, voces y contenidos abre oportunidades extraordinarias, pero también riesgos inéditos. Una campaña puede utilizar material generado por inteligencia artificial sin advertir que reproduce rasgos, estilos o elementos vinculados a terceros. Un asistente automatizado puede brindar información incorrecta a clientes. Un sistema puede producir contenido que genere conflictos reputacionales. En todos esos casos la discusión terminará concentrándose en la conducta de la empresa, no en la herramienta utilizada.
Lo verdaderamente relevante es que la velocidad de adopción tecnológica está siendo mucho más rápida que la velocidad de adaptación de las estructuras de gobierno corporativo. Mientras la inteligencia artificial avanza de manera exponencial, muchas organizaciones siguen operando con procedimientos diseñados para una realidad completamente diferente. Esto genera una brecha peligrosa entre capacidad tecnológica y capacidad de control.
Cómo deberían gobernar las empresas el uso de inteligencia artificial
Desde una perspectiva empresaria, el problema no consiste en limitar el uso de inteligencia artificial. Sería absurdo. La tecnología representa una ventaja competitiva demasiado importante para ser ignorada. El desafío consiste en construir mecanismos que permitan aprovechar sus beneficios sin perder control sobre las consecuencias. Dicho de otra manera, el objetivo no es usar menos inteligencia artificial. El objetivo es gobernarla mejor.
Las organizaciones más inteligentes probablemente serán aquellas que entiendan este problema antes que sus competidores. No porque eviten la innovación, sino porque comprendan que toda innovación relevante exige nuevas estructuras de supervisión. Así como una empresa establece controles financieros, políticas de compliance o protocolos de seguridad informática, también debería comenzar a desarrollar reglas específicas para el uso de inteligencia artificial.
La pregunta central ya no es si una compañía utiliza inteligencia artificial. Esa discusión prácticamente está resuelta. La verdadera pregunta es si la organización sabe quién la controla, quién la supervisa, quién valida sus resultados y quién responderá cuando algo salga mal. La diferencia entre una empresa preparada y una empresa expuesta probablemente dependa de la calidad de esas respuestas.
La historia empresarial demuestra que los grandes problemas rara vez aparecen por la tecnología en sí misma. Normalmente aparecen cuando la velocidad del cambio supera la capacidad de gestión. La inteligencia artificial no parece ser una excepción. Las organizaciones que entiendan esta dinámica podrán convertirla en una ventaja competitiva. Las que no lo hagan correrán el riesgo de descubrir demasiado tarde que el problema nunca fue la herramienta, sino la ausencia de reglas para utilizarla.