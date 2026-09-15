Abogados de Cristina aseguraron que tienen nuevas pruebas a su favor en la causa Vialidad

El equipo legal presentó a Naciones Unidas una base de datos que respalda el pedido para revertir la inhabilitación de la exmandataria

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes pruebas que cuestionan los fundamentos centrales de su condena en la causa Vialidad. Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego convocaron a la prensa en el NH Hotel de Microcentro para anunciar el hallazgo de una base de datos que, según sostienen, demuestra la inocencia de la expresidenta.

"Estábamos convencidos de que la verdad iba a salir a la luz", afirmó Beraldi durante la conferencia de prensa que comenzó a las 15 horas. El letrado fue categórico: "La imputación es falsa".

El equipo legal sostiene que las empresas de Lázaro Báez no fueron beneficiadas por los Fondos del Fideicomiso del Transporte, el decreto por el cual Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

Rafael Valim, abogado brasileño que también defendió al expresidente Lula da Silva, respaldó el planteo. "No hay ningún fundamento fáctico para condenarla", sentenció.

La conferencia de prensa se realizó para comunicar información relacionada con la presentación que la defensa elevó a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En ese documento, los abogados documentaron ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial.

La prueba que cambiaría todo, según la defensa de Cristina Kirchner

Beraldi explicó cómo encontraron la evidencia que ahora aportan. "Nunca dejamos de investigar y de buscar medidas de prueba", introdujo.

El hallazgo se produjo el 6 de agosto de este año en el marco de la causa conocida como Los Cuadernos. Un técnico que trabaja en la Dirección de Vialidad compareció como testigo convocado por la fiscalía.

"Ese técnico aportó una base de datos que mostraba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso por los que acusaron a Cristina", detalló el abogado.

La información revela que cuando se utilizaron los fondos de Vialidad por el artículo 54 del decreto, se realizó una inversión total de u$s2000 millones. A las empresas de Lázaro Báez se les asignó apenas el 1% de ese monto.

"Lo que se había dicho en la sentencia es falso", insistió Beraldi. Y agregó: "Frente a este hallazgo, llevamos la prueba a Naciones Unidas".

Valim reforzó el argumento: "Esta prueba marca un giro decisivo en el caso".

La defensa señala que la sentencia se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente. Consideraron que se atribuyó a la exmandataria la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente.

Qué busca Cristina Kirchner ante la ONU para volver a la política

Con la comunicación individual presentada el 29 de julio, la exmandataria apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027. Todo ocurre en medio de la cruda interna que atraviesa el peronismo.

Una de las tres medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.

La condena en la causa Vialidad quedó firme en junio de 2025. La Corte Suprema rechazó la última queja de la defensa, confirmando los seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple la condena en su departamento de San José 1111. La estrategia ante la ONU busca revertir esa situación.

Además del levantamiento de la inhabilitación, las otras dos medidas cautelares apuntan a relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y a modificar la composición de la Corte Suprema. El argumento: el máximo tribunal no puede funcionar con solo tres jueces.

Las ocho violaciones denunciadas ante Naciones Unidas

En la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la defensa detalló ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los abogados aseguraron que el juicio constituyó una violación de múltiples garantías.

"El proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de Kirchner", afirmaron. Y remarcaron: "La condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones".

Las violaciones denunciadas son:

Artículo 25 - Derecho a votar y ser elegido: La inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner. El proceso buscó su proscripción electoral.

La inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner. El proceso buscó su proscripción electoral. Artículo 14 - Derecho a un juicio justo: Se atribuyó a la expresidenta la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente. La condena se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente. Se impidió una adecuada defensa.

Se atribuyó a la expresidenta la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente. La condena se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente. Se impidió una adecuada defensa. Artículo 14.1 - Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial: Los órganos judiciales no fueron los jueces naturales debido a irregularidades en la asignación de causas. Los jueces y fiscales tenían relaciones personales con políticos opositores.

Los órganos judiciales no fueron los jueces naturales debido a irregularidades en la asignación de causas. Los jueces y fiscales tenían relaciones personales con políticos opositores. Artículo 14.2 - Derecho a la presunción de inocencia: Desde el inicio del proceso existió una presunción de culpabilidad.

Desde el inicio del proceso existió una presunción de culpabilidad. Artículo 14.3 - Derecho a tiempo y medios adecuados para preparar la defensa: Se incorporaron pruebas de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción.

Se incorporaron pruebas de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción. Artículo 14.5 - Derecho a revisión por tribunal superior: La Cámara de Casación no examinó realmente los agravios formulados por la defensa.

La Cámara de Casación no examinó realmente los agravios formulados por la defensa. Artículo 14.7 - Prohibición de doble juzgamiento: De las 51 obras públicas investigadas, 49 ya habían sido objeto de investigaciones anteriores concluidas mediante archivo o sobreseimiento.

De las 51 obras públicas investigadas, 49 ya habían sido objeto de investigaciones anteriores concluidas mediante archivo o sobreseimiento. Artículo 2.3 - Derecho a un recurso efectivo: El sistema interno no proporcionó un recurso judicial efectivo. La composición reducida de la Corte Suprema (tres miembros) impide un examen independiente.

Qué modificaciones pide la expresidenta en su prisión domiciliaria

Como medida cautelar, la expresidenta solicitó la suspensión de la inhabilitación perpetua. Consideró que la sentencia se basó en "evidentes arbitrariedades" y que la perpetuidad incumple precedentes claros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Además solicitó el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema. La defensa sostiene que su actual conformación afecta el Estado de Derecho y el derecho a un recurso efectivo.

En la presentación ante la ONU también pidió que se modifiquen las condiciones de la prisión domiciliaria. Los abogados reclaman el retiro de la tobillera electrónica que Cristina Kirchner debe usar permanentemente.

El pedido incluye además la eliminación de las restricciones de visitas y el acceso al aire libre. La defensa exige un tratamiento igualitario respecto de otras personas que cumplen prisión domiciliaria en Argentina.

Otro punto central es el cese del trato que califican como "discriminatorio y degradante". Los letrados reclaman que las autoridades argentinas no responsabilicen a la expresidenta por las manifestaciones de terceros frente a su domicilio.

"La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa", cerró Beraldi su exposición en el NH Hotel de Microcentro.