La propuesta de la Comisión Europea establece restricciones por edad y también alcanza a la inteligencia artificial, los videojuegos y los chatbots

Las plataformas digitales que operan en la Unión Europea podrían enfrentar nuevas exigencias cuando sus usuarios sean niños y adolescentes. La Comisión Europea presentó una serie de medidas que buscan modificar la forma en que los menores acceden a las redes sociales y establecer mayores controles sobre los servicios digitales destinados a ese público.

La iniciativa, denominada "EU Kids Act", todavía debe atravesar el proceso legislativo: necesita el respaldo del Parlamento Europeo y de los 27 Estados miembros de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto explicar el proyecto en detalle este jueves en Estrasburgo, junto con la comisaria de Asuntos Digitales, Henna Virkkunen.

El planteo contempla además sanciones económicas para las compañías que no cumplan con las futuras obligaciones. Las multas podrían representar hasta el 6% de la facturación mundial de una empresa.

Redes sociales: las nuevas reglas en Europa para menores de 13 y 15 años

La propuesta establece una diferenciación entre los usuarios menores de 18 años. El corte más restrictivo se ubica en los 13 años: para quienes estén por debajo de esa edad, la Comisión Europea busca impedir el acceso a las redes sociales.

Von der Leyen sintetizó la propuesta durante su intervención ante el Parlamento con una definición concreta: "Nada de redes sociales antes de los 13 años" y "nada de cuentas personales antes de los 15 años".

El tramo comprendido entre los 13 y los 15 años tendría condiciones especiales. En lugar de cuentas convencionales, los menores utilizarían perfiles con herramientas limitadas, que deberían estar instalados y bajo supervisión de sus padres. También existirían restricciones sobre el tiempo de utilización.

Para quienes tengan entre 15 y 18 años, el enfoque sería diferente. No se plantea directamente impedirles el acceso, sino exigir a las plataformas que adapten sus servicios mediante un diseño orientado a un uso seguro.

"De este modo, los niños de entre 13 y 15 años solo dispondrán de minicuentas, instaladas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y un tiempo de uso limitado. Y para los jóvenes de entre 15 y 18 años, las plataformas estarán obligadas a adoptar un diseño seguro", añadió.

Qué servicios quedarían alcanzados

El proyecto europeo tiene un alcance mayor que el de las redes sociales. Según documentos consultados por AFP, las disposiciones también contemplarían asistentes de inteligencia artificial, chatbots y juegos en línea.

La elaboración de estas propuestas tomó como referencia un documento presentado en julio por especialistas de distintas áreas vinculadas con la protección de los menores. Participaron expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles.

Uno de los focos de la regulación estará puesto en determinadas herramientas utilizadas por las plataformas para aumentar el tiempo que los usuarios permanecen conectados. Entre las funciones señaladas aparecen el desplazamiento ilimitado de contenidos y las recomendaciones ultrapersonalizadas.

Las empresas también tendrían que incorporar mecanismos para comprobar de manera sistemática la edad de los nuevos usuarios.

TikTok quedó bajo la lupa de Europa por las cuentas de menores

La Comisión Europea presentó el 24 de julio de 2026 conclusiones preliminares según las cuales TikTok no garantiza un nivel suficiente de protección para las cuentas de menores, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

El organismo cuestionó que los menores puedan configurar sus perfiles como públicos, lo que permite que sus contenidos sean vistos por personas que no tienen una cuenta en la plataforma. El análisis también alcanza a los usuarios de 16 y 17 años, cuyos contenidos pueden ser recomendados a otras personas mediante el feed "Para ti".

Ante esta situación, la Comisión plantea que las publicaciones de menores queden visibles, por defecto, solo para usuarios que ellos hayan aceptado y que no puedan ser expuestas a una audiencia global fuera de TikTok ni recomendadas mediante el feed Para ti.

Una discusión que también avanza en Australia

Australia cuenta desde el 10 de diciembre de 2025 con una normativa que obliga a las plataformas alcanzadas a tomar medidas razonables para impedir que los menores de 16 años creen o mantengan cuentas. La responsabilidad recae sobre las empresas y no contempla sanciones para los adolescentes ni para sus padres.

La regulación alcanza, entre otras, a Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Reddit y Kick, aunque la lista puede modificarse en función de los servicios disponibles y de sus características.

El esquema australiano tampoco supone un bloqueo general de internet para quienes tengan menos de 16 años. La normativa permite continuar utilizando servicios de mensajería, videojuegos online, plataformas educativas y herramientas vinculadas con la salud, siempre que no estén comprendidos dentro de la categoría de redes sociales restringidas.

Además, los menores pueden acceder a contenido público de algunas plataformas sin necesidad de iniciar sesión. La normativa fue actualizada en marzo de 2026 para precisar qué servicios quedan alcanzados y considerar determinados elementos de diseño, entre ellos el scroll infinito, los indicadores de aprobación como los "me gusta" y las publicaciones temporales.