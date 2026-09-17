Quieren multar a quienes fumen al manejar: las sanciones previstas

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires comenzó a analizar un proyecto de ley que busca incorporar el consumo de tabaco al conducir dentro del régimen de sanciones de tránsito. La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Viviana Romano, del espacio Nuevos Aires, con el objetivo de reducir las distracciones viales en calles, avenidas, caminos y rutas del territorio bonaerense.

La propuesta legislativa apunta a sancionar el hábito de fumar o manipular elementos encendidos al volante en vehículos particulares, de carga y transporte colectivo de pasajeros. Según los estudios de accidentología citados en la presentación, elaborados por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, el 63 por ciento de los siniestros viales graves se originan a partir de distracciones de los conductores.

Entre los fundamentos presentados en el texto parlamentario se remarca que encender un cigarrillo, buscar el paquete o manipular un dispositivo de vapeo requiere soltar el volante o apartar la mirada de la calzada. Además de la pérdida de atención física y visual, los informes advierten sobre el riesgo inminente que representan las brasas o cenizas incandescentes que caen sobre la ropa o el habitáculo, desencadenando maniobras bruscas e impredecibles que atentan contra la seguridad pública.

Escala de multas y productos alcanzados por la restricción

De obtener la sanción parlamentaria en el ámbito bonaerense, la infracción se penalizará mediante el sistema de Unidades Fijas, cuyo valor nominal equivale al precio de venta al público del litro de nafta de mayor octanaje. La escala de sanciones económicas y los dispositivos incluidos quedan delimitados bajo el siguiente esquema:

El rango de sanción inicial fue estipulado entre las 20 y las 100 Unidades Fijas.

El monto mínimo de la infracción para quienes conduzcan fumando se ubica en $45.420 .

El importe máximo de la sanción económica para estas conductas asciende a los $227.100 .

Para los casos de reincidencia , la propuesta contempla la posibilidad de duplicar de forma sucesiva los montos de la penalidad.

En episodios donde se constate un riesgo inminente para la circulación, se podrá aplicar la inhabilitación para manejar por un plazo de hasta 30 días.

El alcance de la norma abarca el uso de cigarrillos tradicionales, cigarros, pipas, vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier dispositivo analógico o digital de liberación de nicotina.

Destino de la recaudación y medidas complementarias

El proyecto de la diputada Romano contempla que la reglamentación y designación de las autoridades de control queden a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense. La fiscalización se llevará a cabo a través de procedimientos presenciales en operativos viales y mediante el registro de las cámaras instaladas en las trazas provinciales.

Respecto de los fondos que se generen a partir de la cobrabilidad de estas actas de infracción, el texto plantea un mecanismo de afectación específica para garantizar el uso de los recursos. El dinero recaudado se distribuirá en partes iguales entre la inversión en infraestructura vial con equipamiento de control y el financiamiento de campañas públicas de prevención en materia de salud y seguridad en el tránsito.