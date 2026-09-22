Cada vez que se produce una reforma laboral importante ocurre un fenómeno previsible. La atención pública se concentra en las modificaciones normativas, los medios analizan ganadores y perdedores, los sindicatos cuestionan determinados aspectos y los empresarios intentan calcular cuál será el impacto económico de los cambios. Sin embargo, mientras todos observan la superficie del problema, suele quedar relegada una cuestión mucho más importante: cómo se modificarán los conflictos laborales en los próximos años.

La mayoría de las empresas está abordando esta discusión desde una lógica comprensible pero incompleta. La pregunta predominante parece ser cuánto pueden ahorrar o cuánto margen de maniobra adicional obtendrán a partir de la nueva regulación. Aunque esa preocupación es legítima, probablemente no sea la más importante. Desde una perspectiva estratégica, la cuestión central debería ser otra: qué riesgos continúan existiendo y cuáles son las contingencias que seguirán generando conflictos aun dentro del nuevo escenario normativo.

La experiencia demuestra que los litigios laborales más costosos rara vez tienen su origen en la existencia o inexistencia de una determinada norma. Por el contrario, suelen surgir de problemas mucho más profundos vinculados con la gestión cotidiana de las relaciones laborales. Una contratación mal estructurada, una documentación deficiente, una política interna mal comunicada o una práctica empresarial sostenida durante años sin controles adecuados suelen generar más conflictos que cualquier artículo de una ley.

Por esa razón resulta peligroso interpretar una reforma laboral como una especie de inmunidad frente al riesgo. Las reformas pueden modificar incentivos, procedimientos o mecanismos de contratación, pero no eliminan las tensiones inherentes a las relaciones laborales. Los trabajadores seguirán evaluando si fueron tratados correctamente, los sindicatos continuarán defendiendo intereses colectivos y los jueces seguirán analizando conductas empresariales concretas a partir de las pruebas disponibles en cada expediente. Ninguna reforma tiene la capacidad de alterar esa realidad.

El principal riesgo que observo hoy es la aparición de una falsa sensación de seguridad. Cuando una empresa interpreta que el riesgo disminuyó sustancialmente, suele relajar controles que antes consideraba imprescindibles. Se revisan menos procesos, se documentan menos decisiones y se deja de prestar atención a situaciones que durante años fueron identificadas como fuentes potenciales de conflicto. Paradójicamente, es precisamente en esos momentos cuando empiezan a construirse las contingencias futuras.

Qué riesgos laborales siguen existiendo después de la reforma

Lo que muchas organizaciones todavía no advierten es que las reformas legales no generan ventajas competitivas por sí mismas. Las ventajas aparecen cuando una empresa utiliza el nuevo contexto para corregir debilidades históricas. Una organización que aprovecha la reforma para revisar contratos, ordenar legajos, actualizar procedimientos internos, fortalecer mecanismos de documentación y profesionalizar su gestión laboral probablemente obtenga beneficios concretos. En cambio, una empresa que simplemente interpreta la reforma como una autorización para actuar con menor prudencia puede encontrarse acumulando nuevos riesgos sin advertirlo.

Desde esta perspectiva, la verdadera oportunidad no consiste en identificar qué puede hacerse ahora que antes resultaba más difícil. La oportunidad consiste en utilizar el cambio normativo como un disparador para revisar decisiones que quizá nunca fueron analizadas con suficiente profundidad. En muchas compañías existen prácticas heredadas, criterios informales o estructuras organizativas que se mantienen por costumbre más que por convicción. Los períodos de reforma suelen ser momentos ideales para replantear esas situaciones y construir modelos más sólidos.

También es importante comprender que los conflictos laborales no desaparecen cuando cambia una ley. Lo que cambia es la forma en que esos conflictos se presentan, se argumentan y se discuten. Las controversias seguirán existiendo porque responden a factores humanos, económicos y organizacionales mucho más complejos que una modificación legislativa. La diferencia es que ahora aparecerán bajo nuevas formas y exigirán respuestas diferentes.

Cómo aprovechar la reforma laboral sin aumentar las contingencias

Por eso considero que las empresas más inteligentes no serán necesariamente aquellas que busquen aprovechar cada beneficio inmediato derivado de la reforma. Las organizaciones que probablemente obtengan mejores resultados serán las que utilicen esta etapa para fortalecer sus sistemas internos, mejorar la calidad de sus decisiones y reducir vulnerabilidades históricas. En definitiva, aquellas que entiendan que el verdadero valor de una reforma no está en el texto legal sino en la oportunidad que ofrece para construir una empresa más ordenada, más previsible y menos expuesta al conflicto.

Existe una diferencia profunda entre una compañía que busca beneficios coyunturales y una compañía que busca sustentabilidad. La primera intenta aprovechar el cambio normativo para obtener ventajas rápidas. La segunda utiliza ese mismo cambio para fortalecer su estructura y reducir riesgos de largo plazo. En contextos económicos complejos, esa diferencia suele ser decisiva.

La reforma laboral abre oportunidades reales para el sector empresario. Sin embargo, esas oportunidades no deberían medirse únicamente en términos de ahorro o flexibilidad. Deberían medirse también en términos de calidad de gestión, reducción de contingencias y fortalecimiento institucional. Las empresas que comprendan esta lógica probablemente lleguen mejor preparadas a los próximos años. Las que no lo hagan correrán el riesgo de descubrir demasiado tarde que los problemas nunca desaparecieron; simplemente cambiaron de forma.