La Fiscalía busca verificar el control de ocho billeteras de Bitcoin y reconstruir los ingresos y bienes del exfuncionario y su esposa

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Después de que el exjefe de Gabinete presentara documentación para responder las 20 dudas planteadas durante la investigación, la Fiscalía busca contrastar su explicación con información laboral, patrimonial y registros vinculados con sus operaciones en criptomonedas.

Una de las principales medidas apunta a las ocho direcciones de Bitcoin que Adorni presentó para justificar el origen de u$s591.544,61. Pero el pedido de Pollicita tiene un alcance mayor: también pretende reconstruir la evolución económica del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el comienzo de su actividad económica.

ANSES y los registros de inmuebles, bajo la lupa por el patrimonio de Adorni

La defensa sostuvo que el capital destinado a las inversiones en criptomonedas provenía de ahorros familiares acumulados antes de 2014 a partir de la actividad profesional de ambos. Para contrastar esa explicación, Pollicita pidió información que permita reconstruir los ingresos y el patrimonio del matrimonio durante un período mucho más amplio.

Entre las medidas solicitadas, el fiscal requirió a ANSES la historia laboral completa de Adorni y Angeletti. El pedido incluye aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino, además de información sobre actividad autónoma o como monotributistas y prestaciones, asignaciones o ingresos registrados a nombre de ambos.

También solicitó información a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para conocer la totalidad de los inmuebles que el matrimonio hubiera registrado a su nombre entre 1998 y 2011.

De esta manera, la pesquisa busca contar con elementos que permitan comparar la explicación sobre el origen de los ahorros con la trayectoria de ingresos y bienes de Adorni y Angeletti.

El peritaje sobre las ocho billeteras de Bitcoin

El otro frente de la investigación está relacionado con las criptomonedas. Adorni afirmó que había realizado inversiones en Bitcoin antes de ingresar a la función pública y que posteriormente obtuvo u$s591.544,61 mediante la liquidación de esos activos, fondos que luego utilizó para afrontar distintos gastos.

Las ocho direcciones informadas por la defensa tuvieron actividad, según esa presentación, entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y actualmente no tendrían saldo. Una de ellas habría concentrado cerca de la mitad del dinero total, con unos u$s296.785,40.

La defensa también sostuvo que el matrimonio había destinado u$s1.897,20 en 2014 a las primeras compras y que en 2017 realizó una inversión de u$s199.883,20, monto que representó más del 99% del capital destinado a las criptomonedas.

El planteo fiscal no apunta solamente a comprobar quién puede acceder actualmente a esas billeteras. La cuestión que se busca determinar es si Adorni tenía efectivamente el control de esas direcciones durante el período en que se realizaron las operaciones.

Las claves privadas quedaron bajo resguardo

Para acreditar el control de las billeteras, la defensa presentó un acta notarial fechada el 7 de septiembre de 2026. Según ese documento, Adorni ingresó a las ocho direcciones mediante sus claves privadas y firmó un mensaje en cada una, procedimiento que fue certificado por un escribano.

Las claves fueron entregadas por Adorni a su abogado, Matías Ledesma, dentro de un sobre cerrado y lacrado. La Fiscalía pretende que ese sobre pueda ser abierto dentro de un procedimiento autorizado por el juez federal Ariel Lijo, con registro en video y preservando las claves privadas.

El procedimiento deberá permitir además realizar una reconstrucción técnica de las operaciones sobre la blockchain. El objetivo es establecer si existe evidencia que permita vincular a Adorni con el control de las direcciones durante los años en los que, según su defensa, se realizaron las compras y posteriores ventas.

La diferencia temporal es uno de los puntos centrales: el acta notarial acredita el control de las claves en 2026, mientras que la explicación patrimonial ubica las operaciones con las criptomonedas entre 2014 y 2018.

El origen de los fondos que explicó Adorni

Según la versión presentada ante la Justicia, Adorni y Angeletti habían formado un ahorro familiar antes de 2014 y utilizaron parte de ese dinero para ingresar al mercado de las criptomonedas. La defensa indicó que las operaciones se realizaban de manera presencial y con pagos en efectivo.

Las ventas posteriores también habrían sido concretadas mediante encuentros personales. La blockchain permite seguir los movimientos de los bitcoins, pero las operaciones en efectivo no dejan dentro de esa red un registro que identifique quién entregó o recibió los dólares.

La explicación sobre las criptomonedas forma parte de un descargo patrimonial más amplio presentado por Adorni para responder las observaciones formuladas por la Fiscalía. Pollicita deberá ahora analizar la documentación entregada y los resultados de las nuevas medidas antes de definir cómo continúa la investigación.