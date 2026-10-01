El TOF 7 exhibió fotos y un video del operativo de 2018 en El Calafate, donde los investigadores detectaron una estructura oculta en el subsuelo

El allanamiento a la casa de Cristina Kirchner en El Calafate volvió a ser revisado durante el juicio por la causa Cuadernos. En la audiencia de este jueves, el Tribunal Oral Federal 7 mostró fotografías y un video registrados durante el operativo realizado en 2018.

El material fue incorporado a la audiencia mientras declaraba Adrián Lotocki, comisario retirado de la Policía Federal que participó del procedimiento. La exhibición había sido solicitada por la fiscal Fabiana León.

Las imágenes muestran distintos sectores de la propiedad y permiten observar una abertura ubicada en el subsuelo, cerca de una escalera. Lo que encontraron los investigadores detrás de una estructura de madera fue un marco de acero que había quedado oculto tras modificaciones realizadas en el lugar.

El registro también permite dimensionar el espacio que quedó bajo análisis durante el procedimiento. Según la documentación incorporada al expediente, tenía 2,85 metros de ancho, 0,97 metros de profundidad y 2,20 metros de alto, y presentaba una estructura de hormigón.

Lotocki reveló qué encontraron detrás de la puerta de la casa de Cristina Kirchner

Lotocki describió ante el tribunal las características del acceso que encontraron durante el operativo. Su relato apuntó a una abertura pequeña, con un contramarco y un grosor que llamó la atención de quienes participaron del procedimiento.

Lotocki reveló qué encontraron detrás de la puerta de la casa de Cristina Kirchner

"Era una puerta pequeña que tenía como un contramarco. Era muy gruesa", declaró Lotocki, según lo expuesto durante la audiencia. Cuando le preguntaron si podía tratarse de una puerta blindada, respondió: "Aparentemente sí".

El acceso no pudo ser abierto de manera sencilla. De acuerdo con el testimonio del excomisario, a Gendarmería le costó ingresar al lugar. Una vez superado ese acceso, los investigadores encontraron documentación y objetos de valor.

Las imágenes exhibidas ahora ante el TOF 7 muestran además qué había debajo del revestimiento. La abertura visible era de madera y se abría hacia el exterior, mientras que al retirar parte de ese material apareció un marco metálico.

Qué registró el acta sobre la estructura

La documentación del procedimiento dejó asentadas las características del marco descubierto durante el allanamiento. Se trataba de una estructura de acero con dos bisagras, ubicada detrás de la modificación que había cubierto el acceso original.

Para los investigadores, esos elementos eran compatibles con la existencia previa de una puerta blindada o de seguridad. El acta también dejó constancia de que se habían producido cambios tanto en el marco como en la puerta.

De esta manera, la estructura que aparece en las imágenes no correspondía simplemente a una puerta de madera. Detrás de ese revestimiento permanecían elementos metálicos que fueron considerados relevantes para reconstruir cómo había sido originalmente el acceso al espacio.

El operativo de 2018 en El Calafate

El procedimiento se realizó el 23 de agosto de 2018, por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, dentro de la investigación conocida como la causa Cuadernos.

La estructura encontrada en la vivienda adquirió particular relevancia durante aquel operativo. Bonadio se refirió al lugar como una "bóveda" en una resolución judicial, una denominación que Cristina Kirchner rechazó al negar que existiera una construcción de ese tipo dentro de su casa.

Las características consignadas en el expediente permitieron establecer las dimensiones del ambiente y registrar las modificaciones que había sufrido el acceso. El marco metálico quedó expuesto después de retirar parte de la cobertura que lo ocultaba.

Qué había dentro del espacio

El lugar también adquirió relevancia por los elementos encontrados en su interior. Según lo informado durante la audiencia, los investigadores secuestraron documentación que posteriormente fue incorporada a distintas investigaciones.

Entre los materiales mencionados figuran carpetas con información sobre jueces, empresarios, políticos y otras personas. A esto se sumaron objetos de valor que fueron encontrados cuando los efectivos lograron acceder al espacio.

Las fotografías y el video que ahora fueron mostrados durante el juicio permiten volver sobre ese procedimiento y observar los elementos que habían quedado registrados en 2018: la abertura revestida en madera, el marco de acero con bisagras y las dimensiones del sector ubicado en el subsuelo de la propiedad.