Farmacéuticos y bioquímicos contra cámara empresarial por no acatar fallo judicial

El sindicato sostiene que COFA se niega a reconocer el fallo y avisó que iniciará una acción penal. La cámara afirma que continúa la disputa gremial.

Tras la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo, que ratificó la personería gremial del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), señalando que para la representación de un trabajador profesional se debe priorizar su título y profesión (criterio de oficio o profesión) y no solo la actividad de la empresa donde presta servicios (criterio de actividad), el gremio le reclamó la inmediata aplicación de los convenios colectivos de trabajo a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que "está desoyendo la determinación judicial", afirmaron.

Remarcaron que la sentencia es "definitiva y contundente" porque confirma la decisión previa del ministerio de Capital Humano del 13 de febrero de 2025 y el de la Justicia Laboral del 28 de octubre de 2024, apuntando que la medida beneficia a los profesionales farmacéuticos y bioquímicos de las provincias de:

Buenos Aires

Entre Ríos

Catamarca

San Juan

Tucumán

Advierten que iniciarán acciones penales contra empresarios

El secretario General de SAFYB, Marcelo Peretta, explicó a iProfesional que "más allá de las decisiones judiciales, la retención de aportes se está realizando; por lo tanto, hay una masa de dinero que no va a los gremios". Según voceros de COFA, su postura se debe a las demandas de los gremios de Sanidad o empleados de farmacias y temen caer en una disputa gremial.

Al respecto, Peretta respondió que "los fallos judiciales son contundentes; principalmente porque se recuperó el Dictamen 60768/14, elaborado por el entonces Fiscal General Eduardo Álvarez, en una causa que discutía precisamente la representación de los farmacéuticos y bioquímicos" y advirtió que "vamos a iniciar acciones penales contra los empresarios que resolvieron desconocer el fallo, para que paguen con su patrimonio el daño que le están haciendo a los trabajadores y trabajadoras".

Sostuvo además que "la COFA asume una posición de perjudicar a los farmacéuticos asalariados y privilegiar los intereses de los propietarios de farmacias, lo que implica un incumplimiento estatutario y debilita su pretensión de estar a ambos lados del mostrador".

Según el fallo, el profesional no es un empleado

El titular del gremio detalló que "la discusión excede una pelea entre organizaciones sindicales porque la propia Cámara Laboral recogió el criterio según el cual SAFYB constituye una organización sindical horizontal o profesional, cuyo ámbito se define por la profesión y el título habilitante, independientemente de la actividad del empleador".

Peretta remarcó: "Dicho de otro modo, un farmacéutico o bioquímico no se convierte en 'empleado de farmacia' o 'empleado de laboratorio' por trabajar en esos lugares, porque importa su título y profesión, no solamente dónde trabaja". Y aprovechó para apuntar contra Alejandra Gómez, presidenta de COFA, indicando que "nos preocupa que la entidad que dice representar al farmacéutico pretenda rebajar al profesional a un empleado de farmacia".

Avisó que la empresaria "se enfrenta en lo personal y en lo institucional a una dura batalla judicial por los daños y perjuicios devenidos de su arbitraria decisión. Los colegiados de la provincia de Buenos Aires están evaluando solicitar su destitución por incumplimiento de deberes" y estimó que "estamos cansados de empresarios que solo acatan los fallos judiciales cuando les convienen y se quejan por los reclamos o posiciones que tomamos desde las organizaciones gremiales".

Rechazan reclamos: "No es una contienda gremial"

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó los recursos de las Asociaciones de Empleados de Farmacia (ADEF) y de las Asociaciones de la Sanidad Argentina (ATSA) y confirmó la ampliación de la personería gremial de SAFYB, manifestando que no se trata de una contienda o disputa sindical que pueda resolverse simplemente contando afiliados, porque en el caso del SAFYB existe un interés sindical diferenciado, derivado de la especial calificación técnica y profesional de quienes integran el sindicato y de las leyes 17565 y 17132.

La resolución declara que "un farmacéutico no deja de ser farmacéutico porque trabaje en una farmacia, una droguería o una industria, y un bioquímico mantiene su condición profesional sea que trabaje en un laboratorio o en un hospital". El gremio añadió que "su título profesional es el elemento que define su identidad sindical, tal como explicó Álvarez en aquel dictamen de 2014 y así lo ratificó el actual fiscal General, Juan Manuel Domínguez, en su dictamen de 2025".

También se consideró que el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos es una organización horizontal o profesional, mientras que los gremios de empleados de farmacia y de sanidad son sindicatos verticales, vinculados a la actividad, con tareas que van desde la limpieza a lo administrativo.

Fuentes gremiales insistieron que el fallo "puede convertirse en una pieza jurídica clave a la hora de resolver disputas entre los gremios de actividad y los de profesión: para representar a un profesional, importa su título y su profesión, no solamente dónde trabaja".

Según el SAFYB, "el fallo deja una señal clara en esta reyerta sindical: la representación de los profesionales farmacéuticos y bioquímicos no puede quedar absorbida automáticamente por sindicatos organizados exclusivamente alrededor de la actividad del empleador; este criterio aplica para todos los trabajadores con título universitario y matrícula profesional que no pueden incluirse 'a la fuerza' en gremios de tipo vertical".