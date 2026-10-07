El proyecto plantea cambios en el Código Contravencional, incorporando sanciones más severas y penas diferenciadas para menores de edad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de reforma integral del Código Contravencional y de la Ley de Procedimiento Contravencional, con cambios en las multas, los días de arresto, las tareas de utilidad pública y el régimen de reincidencia.

La iniciativa modifica la Ley 1.472 y la Ley 12 e incorpora nuevas contravenciones vinculadas con la convivencia urbana, el uso del espacio público y determinadas conductas realizadas mediante herramientas digitales. También establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 17 años y amplía las consecuencias para quienes reincidan en determinadas faltas.

Entre las modificaciones propuestas se encuentran multas de hasta $7 millones para quienes conduzcan alcoholizados, sanciones de hasta $58,6 millones para actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes, según las condiciones previstas en el proyecto.

Qué nuevas contravenciones incorpora el proyecto

La reforma suma al Código Contravencional distintas conductas que actualmente no están contempladas de la misma manera.

Entre ellas figuran:

El seguimiento o acecho de una persona en la vía pública

La obtención de claves, códigos, tokens o credenciales mediante engaños digitales

La organización de compraventa informal masiva en el espacio público

La comercialización de datos personales

La portación de dispositivos destinados a interferir señales

La manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o de transporte público

También se incorporan sanciones para quienes suplanten la identidad de agentes de autoridad en espacios públicos, financien contravenciones reiteradas o agrupaciones contraventoras, porten o distribuyan materiales aptos para disturbios o entorpezcan los sistemas de videovigilancia pública.

El proyecto, además, amplía las sanciones accesorias en ámbitos como los eventos masivos —incluidos partidos de fútbol y recitales—, el tránsito, las apuestas y la protección animal.

Cuánto subirían las multas por ruidos molestos

Para los ruidos molestos, como la reproducción de música a alto volumen en espacios comunes de edificios, las tareas de utilidad pública pasarían de un rango de entre 1 y 5 días a uno de 3 a 15 días.

La multa máxima aumentaría de 100 a 600 unidades fijas (UF). Con el valor de $1.173,08 por UF utilizado en el proyecto, el máximo sería de $703.848.

Además, se incorporaría la posibilidad de aplicar hasta 10 días de arresto.

Qué sanción habría por conducir alcoholizado

El proyecto aumenta las sanciones previstas para la conducción con alcohol en sangre.

Actualmente, las multas van de 300 a 2.000 UF y pueden complementarse con entre 1 y 10 días de arresto y una inhabilitación para conducir de entre cuatro meses y dos años.

La reforma propone elevar la multa a un rango de entre 1.000 y 6.000 UF, lo que representa hasta más de $7 millones. También establece entre 5 y 30 días de arresto y eleva la inhabilitación de la licencia a un período de entre seis meses y cuatro años.

Multas de hasta $58 millones para actividades no autorizadas en la calle

Uno de los mayores aumentos está previsto para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, como la venta informal.

La multa máxima pasaría a 50.000 UF, equivalentes a $58.654.000 según el valor de referencia incluido en el proyecto. El máximo actualmente previsto es inferior a $15 millones.

La iniciativa también establece nuevas sanciones relacionadas con la utilización del espacio público y con quienes intervengan en la organización o financiamiento de actividades contravencionales reiteradas.

Nuevas sanciones por disturbios y videovigilancia

La reforma contempla multas de hasta $9.384.640, hasta 45 días de arresto y el decomiso de los elementos utilizados para quienes porten o distribuyan materiales considerados aptos para disturbios.

En el caso de quienes entorpezcan los sistemas de videovigilancia pública, la sanción podría alcanzar los $4.692.320 o 30 días de arresto. Además, se establece como sanción accesoria obligatoria la reparación del dispositivo afectado.

El proyecto también incorpora la sanción a quienes suplanten la identidad de agentes de autoridad mediante, por ejemplo, la falsificación o utilización de credenciales.

Cómo cambia el régimen de reincidencia

Uno de los ejes centrales de la reforma es el endurecimiento de las sanciones para quienes reincidan.

El proyecto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y amplía el concepto de reincidencia: no necesariamente deberá tratarse de la misma contravención, sino que podrán considerarse faltas similares cometidas habitualmente en el espacio público.

El aumento de la sanción sería del 50% para la primera reincidencia, del 66,6% para la segunda y del 100% para la tercera. Es decir, en este último supuesto la pena podría duplicarse.

Además, los reincidentes no podrían cumplir el arresto bajo modalidad domiciliaria, salvo excepciones fundadas.

En el caso de los llamados trapitos, el proyecto contempla que quienes extorsionen a automovilistas para permitirles estacionar puedan recibir hasta 90 días de arresto cuando exista reincidencia.

Qué cambia en las condenas y la probation

La iniciativa también modifica las alternativas disponibles para el cumplimiento de las sanciones.

Para los adultos, el proyecto elimina la condena en suspenso y excluye la suspensión del proceso a prueba como solución alternativa. En cambio, mantiene en dos años el plazo general de prescripción de la acción contravencional.

Para los adolescentes, se conserva la posibilidad de suspensión del proceso a prueba, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, la reparación del daño y la continuidad escolar.

Qué régimen propone para adolescentes de 14 a 17 años

Otro de los cambios estructurales está relacionado con los menores de 18 años. Según el proyecto, la reforma adapta la normativa porteña al nuevo régimen nacional de Justicia Penal Juvenil.

La iniciativa establece un régimen diferenciado para adolescentes de entre 14 y 17 años. No se aplicaría el mismo esquema sancionatorio previsto para los adultos y, según el texto, no podrán ser detenidos y deberán contar con defensa especializada.

Las medidas previstas buscan combinar responsabilidad por la conducta con objetivos vinculados con la educación, la integración social y el interés del adolescente.

Entre las herramientas contempladas se encuentran:

La amonestación formal en audiencia

El acompañamiento periódico de equipos interdisciplinarios

La participación en programas educativos

Medidas destinadas a sostener o completar la escolaridad obligatoria

Capacitación laboral cuando corresponda

Reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes del adolescente

Estas tareas no deberán afectar la escolaridad ni el trabajo del adolescente.

Qué son las contravenciones y cómo se diferencian de los delitos

Las contravenciones son conductas que afectan la convivencia y que están reguladas por la normativa local. Entre los ejemplos se encuentran los ruidos molestos, determinadas faltas vinculadas con el tránsito y el acoso callejero.

Su régimen sancionatorio contempla principalmente multas, tareas de utilidad pública y arresto, mientras que los delitos están regulados por la legislación penal y comprenden conductas consideradas de mayor gravedad contra bienes jurídicos como la vida, la integridad física o la propiedad.

La reforma enviada por Jorge Macri deberá ahora ser analizada y debatida por la Legislatura porteña antes de convertirse, eventualmente, en una modificación del régimen contravencional vigente.