Los pedidos de la querella incluyeron penas de prisión y, para varios de los imputados, inhabilitaciones para ejercer sus profesiones

El abogado de Dieguito Fernando Maradona, Mario Baudry, pidió 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y reclamó sus detenciones inmediatas. También solicitó 14 años de cárcel para la psiquiatra Agustina Cosachov y 12 años para el psicólogo Carlos Díaz, a quienes acusó de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Diego Armando Maradona.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, el letrado también pidió cuatro años de prisión para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni, por homicidio culposo. En el caso del médico clínico Pedro Di Spagna, solicitó la absolución.

Baudry representa a Verónica Ojeda y a su hijo Dieguito Fernando, el menor de los hijos de Maradona, y su exposición se realizó durante la etapa de alegatos finales, en la que las partes presentan sus conclusiones sobre las pruebas reunidas durante el juicio y solicitan las penas que consideran correspondientes para cada acusado.

Qué penas pidió Baudry para los acusados

Los pedidos de la querella incluyeron penas de prisión y, para varios de los imputados, inhabilitaciones para ejercer sus profesiones.

Leopoldo Luque: 16 años de prisión y 10 años de inhabilitación por homicidio simple con dolo eventual

16 años de prisión y 10 años de inhabilitación por homicidio simple con dolo eventual Nancy Forlini: 16 años de prisión y 10 años de inhabilitación por homicidio simple con dolo eventual

16 años de prisión y 10 años de inhabilitación por homicidio simple con dolo eventual Agustina Cosachov: 14 años de prisión y 10 años de inhabilitación

14 años de prisión y 10 años de inhabilitación Carlos Díaz: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, con una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena

12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, con una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena Ricardo Almirón: cuatro años de prisión por homicidio culposo, con inhabilitación por el doble del tiempo de la pena

cuatro años de prisión por homicidio culposo, con inhabilitación por el doble del tiempo de la pena Mariano Perroni: cuatro años de prisión por homicidio culposo, con inhabilitación por el doble del tiempo de la pena

cuatro años de prisión por homicidio culposo, con inhabilitación por el doble del tiempo de la pena Pedro Di Spagna: absolución

Además, Baudry pidió que Luque, Cosachov, Forlini y Díaz sean detenidos de inmediato si el tribunal los declara culpables.

Por qué Baudry pidió condenas por homicidio con dolo eventual

Uno de los principales planteos del abogado fue la responsabilidad que atribuyó a Luque, Cosachov y Díaz por las decisiones adoptadas durante la atención de Maradona en los últimos días de su vida.

"Con un simple diurético se hubiera salvado", sostuvo Baudry durante su exposición. El letrado cuestionó las decisiones del equipo que participó de la atención domiciliaria y afirmó que el fallecimiento podría haberse evitado.

La principal diferencia con la acusación de la Fiscalía estuvo en la situación de Carlos Díaz. Mientras los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron cinco años de prisión para el psicólogo por homicidio culposo, Baudry pidió que sea condenado por homicidio simple con dolo eventual y reclamó 12 años de cárcel.

La distinción entre ambas figuras penales es relevante para el proceso: en el homicidio culposo, la muerte se atribuye a una conducta imprudente, negligente o contraria a los deberes de cuidado, sin que se considere acreditado el dolo. En el homicidio con dolo eventual, la acusación sostiene que el imputado previó la posibilidad de causar la muerte y aceptó ese riesgo.

La aplicación de una u otra calificación depende de los hechos que el tribunal considere probados y de la valoración de la conducta atribuida a cada acusado.

Durante su alegato, Baudry también exhibió conversaciones vinculadas con Luque, entre ellas mensajes intercambiados con Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona. A partir de esos diálogos, el abogado cuestionó el conocimiento que, según su interpretación, tenía el neurocirujano sobre el estado de salud del exfutbolista.

El pedido de absolución para Pedro Di Spagna

Baudry coincidió con la Fiscalía y con la querella que representa a Diego Maradona Junior en el pedido de absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

El abogado afirmó que no formularía una acusación contra el profesional y cuestionó que su intervención fuera considerada parte de las conductas que debían analizarse en el juicio.

La Fiscalía también había solicitado su absolución al sostener que su participación fue limitada y que no tenía capacidad de decisión sobre la atención médica de Maradona.

Por otra parte, Baudry pidió que se investigue a Mariana Flichmann, gerente de Riesgo de Swiss Medical, quien intervino en representación de Forlini y declaró como testigo durante el debate.

Qué había pedido la Fiscalía por la muerte de Maradona

Los alegatos de Baudry se conocieron después de que los fiscales Ferrari e Iribarren solicitaran, el jueves 8 de octubre, 12 años de prisión para Luque, 10 años para Forlini y ocho años para Cosachov, por homicidio simple con dolo eventual.

Para Díaz, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron cinco años de prisión por homicidio culposo. También solicitaron cuatro años para Almirón y Perroni, además de la absolución de Di Spagna.

La querella de Dieguito Fernando elevó las penas solicitadas para Luque, Forlini y Cosachov. También se diferenció de la Fiscalía respecto de Díaz, al reclamar una condena por una figura penal más grave.

Otra diferencia estuvo en las detenciones. Los fiscales habían anticipado que no solicitarían el arresto inmediato de los acusados en caso de una condena, mientras que Baudry reclamó esa medida para cuatro de los imputados.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Maradona

El juicio busca determinar las responsabilidades penales de los siete profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, durante una internación domiciliaria en una vivienda de Tigre.

El proceso se encuentra en la etapa final, después de las declaraciones de testigos y acusados y de la incorporación de conversaciones y otros elementos de prueba. La Fiscalía sostiene que hubo acciones y omisiones en la atención del exfutbolista que contribuyeron a su muerte, mientras que las defensas expondrán sus argumentos para cuestionar las acusaciones.

Tras el alegato de Baudry, estaba prevista la exposición de Félix Linfante, representante de Jana Maradona. Para el miércoles 14 de octubre se programaron los alegatos de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, y de Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista. Las defensas tienen previsto presentar sus argumentos los días 20, 21 y 22 de octubre.

Los pedidos de pena y detención formulados por las partes no constituyen condenas ni implican que las medidas hayan sido ordenadas. La decisión sobre la responsabilidad penal de cada acusado y las eventuales sanciones corresponderá al tribunal una vez finalizados los alegatos.