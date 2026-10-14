Cómo cambiarse el apellido en Argentina y cuánto cuesta el trámite

Cambiarse el apellido requiere, en general, autorización judicial. Qué motivos admite la ley, cómo es el trámite y cuánto cuesta actualizar el DNI

En Argentina, cambiar el apellido requiere, como regla general, una autorización judicial. El artículo 69 del Código Civil y Comercial establece que deben existir "justos motivos", cuya validez evalúa el juez a partir de las circunstancias de cada caso.

Entre las razones que pueden fundamentar la solicitud se encuentran:

El uso de un seudónimo que haya alcanzado notoriedad

Los motivos relacionados con las raíces culturales, étnicas o religiosas

La afectación de la personalidad, siempre que esta última pueda demostrarse

La ley también prevé situaciones particulares en las que no se necesita recurrir a la Justicia. Es el caso del cambio de prenombre por identidad de género y de determinados supuestos vinculados con víctimas de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

Cómo se tramita el cambio de apellido

El procedimiento está previsto en el artículo 70 del Código Civil y Comercial. La solicitud debe seguir la vía procesal más abreviada que establezca la legislación local y requiere la intervención del Ministerio Público.

Aunque pueden existir diferencias según la jurisdicción, la norma fija pautas para la presentación del pedido, la publicación de edictos y la inscripción de la resolución judicial.

1. Presentar la solicitud ante la Justicia

El primer paso consiste en iniciar una presentación judicial en la que se expliquen las razones para modificar el apellido. La persona interesada debe fundamentar el pedido y aportar los elementos que permitan acreditar los motivos invocados.

2. Publicar el pedido

La normativa establece que la solicitud se publique en el diario oficial una vez por mes durante dos meses. Esta instancia permite que terceros conozcan la petición y tengan la posibilidad de formular objeciones.

3. Esperar el plazo para presentar objeciones

Las eventuales oposiciones deben presentarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la última publicación. Si alguien cuestiona la solicitud, el juez deberá considerar los planteos y las circunstancias del expediente antes de resolver.

4. Incorporar la información requerida

Durante el procedimiento también debe requerirse información sobre las medidas precautorias que pudieran existir respecto de la persona interesada. La tramitación continúa conforme a las reglas procesales aplicables.

5. Registrar la decisión judicial

Si la Justicia autoriza el cambio, la sentencia debe inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La inscripción es necesaria para que la resolución produzca efectos frente a terceros, según lo dispuesto por el artículo 70.

Después de completar ese paso, la persona deberá gestionar la actualización del DNI y de los demás documentos o registros que correspondan.

Cuánto cuesta cambiarse el apellido en Argentina

El costo de cambiarse el apellido depende de los honorarios del abogado, las publicaciones exigidas durante el proceso judicial y los trámites posteriores para actualizar la documentación. Aunque no hay un precio único para todo el procedimiento, algunos gastos tienen tarifas de referencia.

Publicación de edictos

La publicación de los edictos es uno de los gastos que deben contemplarse al cambiarse el apellido. El costo depende de la jurisdicción y de la extensión del aviso.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Boletín Oficial publica una tarifa de $280 por línea y por día para los edictos particulares. El importe final dependerá de la cantidad de líneas y de las publicaciones requeridas.

En la provincia de Buenos Aires, el tarifario oficial de 2026 establece un valor de $9.350 por día para los avisos particulares por orden judicial de hasta 70 palabras. Para los textos de entre 71 y 150 palabras, el costo asciende a $19.800 por día.

Cuánto cuesta actualizar el DNI

Una vez inscripto el cambio de apellido, corresponde tramitar un nuevo ejemplar del DNI con los datos rectificados. El tarifario oficial de Renaper fija ese trámite en $10.000.

Este importe corresponde únicamente al documento. A ese gasto se suman los honorarios del abogado y los eventuales costos judiciales y registrales. En CABA y en la provincia de Buenos Aires no se pudo confirmar un arancel específico para la inscripción de una sentencia de cambio de apellido.

Por lo tanto, las tarifas permiten calcular algunos de los gastos del procedimiento, pero no establecer un costo total válido para todos los casos.