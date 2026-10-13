Durante las últimas semanas, el Fondo de Asistencia Laboral comenzó a ocupar un lugar central en las conversaciones entre empresarios, gerentes de Recursos Humanos y asesores legales. La expectativa es lógica: después de años en los que el costo de las desvinculaciones fue uno de los principales factores de incertidumbre para las empresas, cualquier mecanismo que prometa mayor previsibilidad despierta interés. Sin embargo, la experiencia demuestra que los mayores errores suelen cometerse cuando una reforma se interpreta como una solución para problemas que tienen un origen mucho más profundo.

En estos días recibí la misma consulta de varios clientes: "Doctor, ¿conviene adherir al Fondo?". Lo llamativo es que casi siempre la pregunta parte de un supuesto equivocado. Muchos empresarios creen que la decisión consiste únicamente en comparar cuánto deberán aportar frente al costo de una futura indemnización. Ese análisis financiero, aunque necesario, está lejos de ser suficiente.

Lo primero que debe entenderse es que el Fondo no elimina los conflictos laborales ni hace desaparecer las contingencias judiciales. Su objetivo es ofrecer un mecanismo distinto para afrontar determinados costos derivados de la extinción del vínculo laboral. En otras palabras, modifica la forma de financiar algunas contingencias, pero no elimina las causas que las generan.

Y allí aparece la verdadera diferencia. La mayor parte de los juicios laborales no nace por la indemnización, sino por errores acumulados durante años: trabajadores deficientemente registrados, categorías incorrectas, diferencias salariales, horas extras mal liquidadas, comisiones discutidas, documentación incompleta o despidos mal preparados. Esos son los factores que suelen multiplicar el costo económico de un litigio, y ninguno de ellos desaparece por adherir al Fondo.

Por eso considero que el debate público está mal enfocado. La mayoría de las empresas está preguntando cuánto cuesta ingresar al sistema, cuando la verdadera pregunta debería ser otra: ¿qué riesgo estoy transfiriendo y cuál sigue quedando dentro de mi empresa? Son dos cuestiones completamente distintas. La primera analiza un costo. La segunda protege el patrimonio del negocio.

Qué debe revisar una empresa antes de adherir al FAL

La respuesta tampoco es igual para todos. No todas las empresas tienen la misma estructura, la misma rotación de personal ni el mismo historial de conflictos. Una organización con procesos sólidos, buena documentación y bajo nivel de litigios enfrenta una realidad muy distinta de aquella que convive con incumplimientos permanentes o una administración laboral deficiente. Por eso, la conveniencia de adherir no puede responderse con una fórmula general; requiere un análisis estratégico de cada empresa.

Después de más de treinta años asesorando empleadores, llegué a una conclusión que rara vez encuentra excepciones: las empresas que menos pagan en juicios laborales no son las que mejor despiden, sino las que mejor administran la relación laboral antes de que aparezca el conflicto. La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz y también la más rentable.

Antes de decidir si conviene adherir al Fondo, una empresa debería revisar cómo registra a su personal, cómo documenta las relaciones laborales, cómo liquida salarios, cómo ejerce el poder disciplinario y cuál es su nivel real de exposición judicial. Recién después de ese diagnóstico tiene sentido evaluar si el nuevo sistema aporta una ventaja concreta o simplemente incorpora un costo adicional.

Las mejores decisiones empresariales no nacen porque una ley ofrece una nueva posibilidad. Nacen cuando se comprende cómo esa norma impacta sobre el negocio, los riesgos y el patrimonio de la empresa. El Fondo de Asistencia Laboral puede convertirse en una herramienta valiosa, pero sólo para quienes lo analicen dentro de una estrategia integral de gestión del riesgo laboral y no como una solución automática.