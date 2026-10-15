Incluye quiénes pueden reclamarla, cómo se determina su valor, qué gastos contempla y hasta qué edad alcanza este derecho, según las normas vigentes

a cuota alimentaria en Argentina no tiene un monto único ni se calcula necesariamente como un porcentaje fijo del sueldo. La ley establece que ambos progenitores deben contribuir de acuerdo con sus posibilidades económicas y las necesidades de sus hijos, incluso cuando comparten el cuidado personal.

El Código Civil y Comercial regula qué gastos comprende la prestación, hasta qué edad corresponde pagarla, en qué casos puede extenderse después de los 21 años y qué herramientas existen para reclamar una deuda o solicitar alimentos a los abuelos.

¿Quiénes están obligados a pagar la cuota alimentaria?

El artículo 658 del Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores tienen la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno solo. La responsabilidad se mantiene independientemente de que los padres convivan, estén separados o no hayan convivido.

Esto no significa que cada progenitor deba aportar necesariamente la misma suma. La contribución debe distribuirse de acuerdo con las necesidades de los hijos y las posibilidades económicas de cada uno.

Como regla general, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años. Puede cesar antes si el progenitor obligado acredita que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para mantenerse por sus propios medios. La existencia de algún ingreso no demuestra, por sí sola, que pueda sostenerse de manera independiente.

¿Qué gastos cubre la cuota alimentaria?

El artículo 659 comprende los gastos de:

Manutención, educación, esparcimiento, vestimenta y vivienda

Asistencia y atención de enfermedades

Recursos necesarios para adquirir una profesión u oficio

La prestación puede cumplirse mediante dinero o aportes en especie y debe ser proporcional a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los hijos.

Por lo tanto, la cuota no se limita a la comida ni a los gastos cotidianos. Puede incluir educación, transporte, actividades recreativas, tratamientos médicos y otros desembolsos vinculados con el desarrollo de los hijos.

El monto y la forma de distribuir los gastos dependen de las circunstancias de cada familia. Si no existe un acuerdo entre los progenitores, la cuestión puede resolverse judicialmente.

¿Cómo se calcula el monto de la cuota alimentaria?

La legislación argentina no establece un porcentaje general del salario que deba destinarse a la cuota alimentaria. El monto se determina según las necesidades de los hijos y los recursos de cada progenitor.

Para fijarlo, pueden evaluarse los gastos de alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta y transporte, entre otros. También se consideran los ingresos y las posibilidades económicas de los padres, así como la distribución de las responsabilidades de cuidado.

La capacidad económica no se analiza necesariamente a partir de un recibo de sueldo aislado. Según las circunstancias, pueden resultar relevantes otros recursos, bienes e ingresos que permitan establecer la situación patrimonial de cada progenitor.

La cuota puede acordarse entre las partes o fijarse judicialmente cuando no hay consenso. Si aumentan las necesidades de los hijos o cambia de manera significativa la situación económica de alguno de los padres, es posible solicitar una modificación del monto.

¿Qué pasa con la cuota alimentaria cuando los padres comparten el cuidado?

Compartir el cuidado personal de los hijos no elimina la obligación alimentaria ni significa que los gastos deban dividirse siempre por mitades.

El artículo 666 del Código Civil y Comercial distingue dos situaciones. Si los recursos de ambos progenitores son equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención durante el tiempo en que los hijos permanecen bajo su cuidado. Si existe una diferencia de ingresos, el progenitor que cuenta con mayores recursos debe abonar una cuota para que los hijos mantengan un nivel de vida equivalente en ambos hogares.

El abogado Jorge Grispo señala que en estos casos no alcanza con observar cuánto tiempo pasa el hijo con cada padre: también deben analizarse sus recursos económicos y los gastos que afronta cada uno.

Un fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen ilustra este criterio. El tribunal confirmó una cuota equivalente al 18% de los ingresos de un padre, con un piso del 70% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, pese a que este sostenía que participaba activamente en la crianza y que su hija permanecía períodos similares con ambos progenitores. Entre los elementos considerados estuvo que la residencia principal de la niña se encontraba en el hogar materno.

El régimen de cuidado es, por lo tanto, un factor relevante, pero no determina por sí solo si corresponde pagar una cuota ni cuál debe ser su monto.

¿Las tareas de cuidado tienen valor económico?

Sí. El artículo 660 del Código Civil y Comercial reconoce que las tareas cotidianas de cuidado personal tienen valor económico y constituyen un aporte a la manutención de los hijos.

La organización de la vida escolar, los traslados, los turnos médicos, la preparación de comidas y la atención diaria requieren tiempo y trabajo. Estas tareas deben considerarse al distribuir las responsabilidades entre los progenitores.

Grispo resume este criterio en la necesidad de evaluar «quién aporta dinero y quién aporta tiempo». Por eso, el cálculo de la cuota no depende únicamente de comparar los ingresos: también debe contemplar cómo se distribuye el cuidado y qué contribuciones realiza cada padre.

¿Hasta qué edad se paga la cuota alimentaria?

La edad es uno de los factores centrales para determinar la duración de la obligación. El Código Civil y Comercial contempla dos situaciones principales:

Hasta los 21 años: ambos progenitores deben contribuir a la manutención. La obligación puede cesar antes si el progenitor obligado demuestra que el hijo cuenta con recursos suficientes para mantenerse por sí mismo

ambos progenitores deben contribuir a la manutención. La obligación puede cesar antes si el progenitor obligado demuestra que el hijo cuenta con recursos suficientes para mantenerse por sí mismo Hasta los 25 años: la prestación puede continuar si el hijo estudia o se prepara para ejercer una profesión u oficio y esa actividad le impide procurarse los medios necesarios para sostenerse de manera independiente

La extensión hasta los 25 años está prevista en el artículo 663. No alcanza con que el hijo esté inscripto en una carrera o curso: deben acreditarse las condiciones que establece la ley.

¿Qué debe demostrar un hijo para cobrar alimentos después de los 21 años?

Para solicitar la continuidad de la cuota, debe acreditarse que el hijo prosigue sus estudios o su preparación profesional y que esa actividad le impide mantenerse por sus propios medios.

Entre los elementos que pueden servir para fundamentar el pedido figuran certificados de alumno regular, constancias de inscripción, horarios de cursada, planes de estudio y documentación sobre la formación que está realizando. No se trata de una lista cerrada de requisitos: la prueba necesaria depende de las circunstancias del caso.

El artículo 663 establece que la extensión puede ser solicitada por el propio hijo o por el progenitor con el que convive. La continuidad de los estudios, por sí sola, no garantiza que se mantenga la prestación; también debe demostrarse que la formación dificulta la autonomía económica.

¿El rendimiento académico puede influir en la cuota alimentaria?

El Código Civil y Comercial no fija un promedio mínimo de calificaciones ni una cantidad determinada de materias aprobadas para mantener la cuota después de los 21 años. El criterio legal es si la continuidad de los estudios o la preparación profesional impide al hijo sostenerse por sus propios medios.

El avance académico puede ser un elemento para evaluar la viabilidad del pedido, junto con la duración de la carrera, la carga horaria y las circunstancias personales. Un recorrido académico irregular no implica necesariamente la pérdida de la cuota, del mismo modo que la inscripción en una institución educativa no garantiza automáticamente su continuidad.

La evaluación debe centrarse en los requisitos del artículo 663 y en las pruebas aportadas. Cualquier interpretación profesional sobre la incidencia de las calificaciones debe distinguirse de las condiciones expresamente previstas por la ley.

¿Cuándo puede terminar o modificarse la cuota alimentaria?

La obligación puede cesar cuando desaparecen las condiciones que justificaban su continuidad, aunque el procedimiento depende de cómo se haya establecido la cuota y de las circunstancias del caso.

El artículo 554 del Código Civil y Comercial contempla el cese de la obligación cuando desaparecen sus causas. Si existe una cuota fijada judicialmente, el progenitor obligado no debería dejar de pagar por decisión propia ante un cambio de situación. Si considera que ya no corresponde mantenerla, debe solicitar la revisión por la vía correspondiente.

También puede pedirse un aumento o una reducción cuando cambian las necesidades de los hijos o la capacidad económica de los padres. Un incremento de los gastos escolares o médicos puede justificar una revisión al alza; una modificación sustancial de los ingresos puede fundamentar una solicitud de reducción. En ambos casos, la decisión depende de las circunstancias y de las pruebas aportadas.

¿Desde cuándo se pueden reclamar los alimentos adeudados?

El artículo 669 del Código Civil y Comercial establece que los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde la interpelación al obligado por un medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro de los seis meses de esa intimación.

La norma también contempla el derecho del progenitor que asumió el cuidado del hijo a reclamar al otro el reembolso de los gastos que le correspondían, por el período anterior a la demanda, en la parte que debía afrontar.

Por eso, cuando existe incumplimiento, es importante conservar las comunicaciones que permitan acreditar el reclamo, los comprobantes de gastos y la documentación sobre los pagos recibidos. La fecha y la forma en que se formaliza la intimación pueden incidir en el alcance de la deuda reclamable.

¿Qué pasa si un progenitor no paga la cuota alimentaria?

El incumplimiento permite solicitar medidas judiciales para procurar el cobro de las sumas adeudadas y asegurar el cumplimiento de la obligación.

Los artículos 550 a 553 del Código Civil y Comercial contemplan distintas herramientas:

Medidas cautelares: pueden solicitarse para asegurar el pago de alimentos futuros, provisorios, definitivos o convenidos

pueden solicitarse para asegurar el pago de alimentos futuros, provisorios, definitivos o convenidos Responsabilidad de terceros: quien incumple una orden judicial de retener o depositar fondos puede responder solidariamente por las sumas que debía retener o depositar

quien incumple una orden judicial de retener o depositar fondos puede responder solidariamente por las sumas que debía retener o depositar Intereses: las cuotas impagas generan intereses conforme al régimen previsto en el artículo 552

las cuotas impagas generan intereses conforme al régimen previsto en el artículo 552 Medidas ante incumplimientos reiterados: el juez puede disponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia

Estas consecuencias no se aplican de manera idéntica en todos los casos. La medida adecuada depende de las circunstancias, de la deuda y de la decisión judicial.

Para iniciar el reclamo, resulta útil contar con la resolución o el acuerdo que establece la cuota, los comprobantes de los pagos recibidos y la documentación de los períodos adeudados.

¿Se puede reclamar la cuota alimentaria a los abuelos?

Sí. El artículo 668 del Código Civil y Comercial permite reclamar alimentos a los ascendientes, incluidos los abuelos, cuando se acreditan de manera verosímil las dificultades para obtener el cumplimiento de la obligación por parte de los progenitores.

El reclamo no supone que los abuelos deban pagar automáticamente ante cualquier atraso ni que tengan que cubrir necesariamente la misma suma que adeuda el padre o la madre. Deben evaluarse las circunstancias del caso y las reglas aplicables a la obligación alimentaria entre parientes.

La demanda puede plantearse en el mismo proceso en el que se reclaman alimentos a los progenitores o en un proceso separado, según corresponda. La procedencia y el alcance de la obligación deben analizarse conforme a las condiciones previstas por la ley.

En definitiva, la cuota alimentaria se determina a partir de las necesidades de los hijos, los recursos de ambos progenitores y las responsabilidades de cuidado que asume cada uno. La edad, la formación educativa, los cambios económicos y el cumplimiento de los pagos pueden modificar su alcance, pero cada situación debe evaluarse de acuerdo con los requisitos legales aplicables.