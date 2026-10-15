La Justicia suspendió las multas al Gobierno en medio del conflicto con las universidades

La Cámara suspendió de manera temporal las penalidades que regían sobre funcionarios en el marco del debate nacional por fondos educativos

El financiamiento universitario protagonizó un giro judicial. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria las multas al Gobierno por la actualización de salarios docentes y no docentes universitarios.

La decisión llegó apenas horas después de que el juez Martín Cormick impusiera una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La sanción respondía al incumplimiento de la medida cautelar que ordenó actualizar los salarios en base a los parámetros de la Ley de Financiamiento Universitario.

El vaivén judicial ocurrió en tiempo récord. El miércoles se conoció la multa. El jueves por la mañana, el Ministerio de Capital Humano presentó un escrito de apelación que fue aceptado por la Cámara.

La apelación se sostuvo en que la cautelar "ya se encontraba íntegramente cumplida", por lo que la Sala III ordenó al juzgado de primera instancia tramitar el recurso con efecto suspensivo.

Esto significa que, mientras se resuelve la apelación, quedan suspendidas las multas contra el jefe de Gabinete. Un funcionario del Gobierno explicó el alcance del fallo: "La Cámara no se pronunció expresamente sobre los efectos de la concesión. Al haberse concedido el recurso de queja se suspenden las astreintes".

Por qué la Justicia había multado a Santilli

La multa original a Diego Santilli se conoció en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria que se realizó el jueves. La medida buscaba reclamar al gobierno de Javier Milei por el financiamiento del sistema.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, impuso la sanción por no cumplir con la asignación de fondos que establece la Ley de Financiamiento Universitario, hoy judicializada.

La resolución representó un espaldarazo para el Centro Interuniversitario Nacional (CIN) y un golpe para el Gobierno. Por la vía judicial, el Ejecutivo insiste en que no puede aplicar la norma por no contar con una fuente de financiamiento específica.

El 22 de septiembre, el magistrado le había dado un plazo de cinco días al Gobierno para que aplicara de manera efectiva la Ley bajo apercibimiento de astreintes. Ese plazo venció sin que se cumpliera la orden.

La semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto de Milei que promulgó la ley pero suspendió su aplicación. Aunque concedió la apelación que presentó el Ejecutivo, avisó que continuaría con la ejecución de las medidas dirigidas a hacer cumplir el pago de salarios y de becas.

Qué argumentos usó el juez para imponer la sanción

La resolución del miércoles fue comunicada directamente a la oficina de Santilli. En el documento, el juez indicó que "atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros".

El magistrado justificó la multa en dos pilares normativos. Primero, el artículo 100 de la Constitución Nacional, que le impone al jefe de Gabinete la función de "ejercer la administración general del país".

Segundo, el artículo 5 de la Ley de Presupuesto vigente, que otorga a Santilli la facultad de distribuir y reasignar partidas presupuestarias.

Para el magistrado, al no cumplirse con las pautas de actualización salarial y de gastos de funcionamiento que contempla la Ley de Financiamiento Universitario, Santilli incumple con las tareas que corresponden a su cargo.

La resolución indicaba que las astreintes diarias se fijaban "en la suma de $100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto". Es decir, dejaba abierta la posibilidad de aumentar la multa o extenderla a otros integrantes del Gobierno si persistía el incumplimiento.

Qué sigue en la batalla judicial por las universidades

El conflicto por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo, pero está lejos de cerrarse. La suspensión de las multas es provisoria: durará mientras la Cámara resuelve la apelación del Gobierno.

Santilli enfrenta estos días múltiples frentes. Está abocado al diálogo con gobernadores que manejan votos en el Congreso, para construir un acuerdo que le permita al Gobierno avanzar con la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

La pelea de larga data entre Milei y las universidades por el financiamiento derivó en esta decisión judicial que lo tiene como principal afectado, justo cuando busca contener los ataques de la oposición en la Cámara de Diputados.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó para reclamar por el financiamiento del sistema educativo. El respaldo judicial que esperaba el CIN quedó en suspenso, pero la batalla continúa en tribunales.