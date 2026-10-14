Multan a Santilli por incumplir financiamiento universitario y debe pagar $100.000 por día

La Justicia multó al jefe de Gabinete horas antes de la quinta Marcha Federal. Los fundamentos del juez y los preparativos de la movilización

La sanción se fundamenta en el rol del jefe de Gabinete y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Un juez multó a Santilli con $100.000 diarios por no destinar fondos a universidades, un respaldo clave para el reclamo.

En la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria que se realizará este jueves para reclamar al gobierno Javier Milei por el financiamiento del sistema, la Justicia Federal le impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa de $100.000 diarios por no cumplir con la asignación de fondos que establece la Ley de Financiamiento Universitario, que hoy está judicializada.

La medida fue tomada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, y representa un espaldarazo para el Centro Interuniversitario Nacional (CIN) a pocas horas de la nueva movilización al Congreso, así como un golpe para el Gobierno, que por la vía judicial insiste en que no puede aplicar la norma por no contar con una fuente de financiamiento específica.

Santilli está abocado por estos días al diálogo con los gobernadores que manejan votos en el Congreso, para construir un acuerdo que le permita al Gobierno avanzar con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y contener además los ataques de la oposición en la Cámara de Diputados. Ahora sumó un nuevo problema, porque la pelea -de larga data- entre Milei y las universidades por el financiamiento derivó en esta decisión que lo tiene como principal afectado.

El juez Cormick declaró inconstitucional el decreto de Milei que promulgó la ley pero suspendió su aplicación. La semana pasada concedió la apelación que presentó el Ejecutivo en contra de ese fallo pero avisó que continuaría con la ejecución de las medidas dirigidas a hacerlo cumplir con el pago de salarios y de becas.

Cuáles son los fundamentos de la multa a Santilli por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La resolución de este miércoles va en esa línea y fue comunicada directamente a la oficina de Santilli. En el documento, el juez indicó que "atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros".

El magistrado justificó la medida en el artículo 100 de la Constitución Nacional, que le impone al jefe de Gabinete la función de "ejercer la administración general del país" y del artículo 5 de la Ley de Presupuesto vigente, el cual le otorga a Santilli la facultad de distribuir y reasignar partidas.

Es decir que para el juez, al no cumplirse con las pautas de actualización salarial y de gastos de funcionamiento que contempla la Ley de Financiamiento Universitario, Santilli incumple con las tareas que corresponden a su cargo.

La resolución indica que las astreintes diarias (o multas) "se fijan en la suma de $100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto". De esta forma, deja abierta la posibilidad de que, si persiste el incumplimiento de la ley, Santilli u otros integrantes del Gobierno podrían recibir una multa mayor.

Cómo se prepara la quinta Marcha Federal Universitaria contra Milei

La medida se dio a conocer en momentos en que el CIN y las agrupaciones estudiantiles dan las puntadas finales a la organización de la quinta Marcha Federal bajo el gobierno de Milei, que mantiene una pulseada por el financiamiento de las universidades desde que llegó a la Casa Rosada pero que, hasta el momento, no pudo ganarla nunca ni en el Congreso ni en la Justicia.

Una de las columnas más importantes de la marcha de este jueves será la de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se concentrará apartir de las 13:00 en la Plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina y partirá rumbo al Congreso desde Avenida Córdoba y Junín.

La movilización recorrerá las avenidas Córdoba, Callao y Corrientes hasta llegar a la Plaza del Congreso y promete volver a ser masiva, en parte porque también coincidirá con la sesión que pidió la oposición en la Cámara de Diputados para rechazar el "mega DNU" de Milei y promover la prórroga de la emergencia en discapacidad. La marcha universitaria coincidirá con otra del Movimiento Evita y la UTEP para exigir el rechazo de ese decreto.

De cualquier forma el resultado de esa sesión -que hasta el momento no reúne quórum suficiente, según confirman en la oposición- es indistinto para la marcha universitaria, que se concentrará a partir de las 16:00 en la Plaza del Congreso para el acto central, en el que volverán a escucharse fuertes cuestionamientos a Milei por no cumplir con la Ley de Financiamiento.

El acto de las universidades ahora tendrá, además, la decisión del juez Cormick que aplicó una multa diaria a Santilli y señaló un "incumplimiento verificado" de la ley 27.795, que el Gobierno insiste en rechazar.

¿Cuánto dinero reclaman las universidades?: la pelea de fondo con el Gobierno

En concreto, el CIN reclama una asignación de $ 11 billones para salarios del personal docente y no docente, gastos de funcionamiento y becas. El monto se desprende, precisamente, de las actualizaciones que establece la Ley de Financiamiento.

Sin embargo, al mismo tiempo que esquiva el cumplimiento de la norma el Gobierno estipuló en el proyecto de Presupuesto 2027 una asignación de $ 7,3 billones para las universidades públicas, un 33% menos de lo que reclaman las casas de altos estudios. Por eso el tema se metió en el debate recién iniciado en Diputados sobre la ley de gastos e ingresos para el año próximo.

A grandes rasgos, la ley establece una recomposición y actualización automática de los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles y los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas nacionales de acuerdo a la variación de la inflación (IPC).

Frente al veto de Milei, el Congreso ratificó con mayorías calificadas la norma, pero el Gobierno suspendió la aplicación de las partidas por decreto, con el argumento de no hay una fuente de financiamiento específica.

Las universidades recurrieron a la Justicia Federal y consiguieron un fallo favorable del juez Cormick que la semana pasada declaró incsontitucional la suspensión por decreto, pero el Gobierno apeló y la disputa será analizada ahora por el tribunal de alzada.

Este escenario judicial impacta en el debate de Diputados sobre el Presupuesto 2027, porque el proyecto mantiene partidas acotadas y acordes al equilibrio fiscal que Milei defiende sin contemplaciones, mientras las universidades públicas y la oposición exigen que incorpore las pautas de actualización que contempla la la ley.

Con ese fallo judicial a favor del reclamo planteado por las universidades y ahora con la decisión de imponer una multa diaria a Diego Santilli como jefe de Gabinete, la Marcha Federal Universitaria llegará con un empujón adicional al Congreso, justo en momentos en que se discute el reparto de recursos para el año próximo.