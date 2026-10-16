La Justicia busca esclarecer pagos de la AFA, la FIFA y Camioneros, rastrear bienes de Tapia y analizar las cuentas y el patrimonio de su exesposa

La Justicia busca reconstruir cómo evolucionaron los ingresos, los bienes y las operaciones financieras de Claudio "Chiqui" Tapia. En el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, el juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas diligencias para identificar el origen de fondos recibidos por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contrastarlos con su situación patrimonial.

El análisis abarca movimientos registrados entre 2016 y 2023, documentación sobre vehículos y declaraciones juradas, además de información de entidades bancarias y organismos públicos. La investigación también se extendió a Paola Moyano, exesposa de Tapia, sobre cuyo patrimonio se solicitaron datos fiscales y financieros.

La resolución firmada este viernes profundiza medidas que había impulsado el fiscal Gerardo Pollicita el 13 de octubre. Entre los puntos que buscan esclarecerse figuran depósitos del Sindicato de Choferes de Camiones, transferencias de la FIFA y pagos de la AFA.

Chiqui Tapia bajo investigación: los pagos de Camioneros y la FIFA que busca aclarar la Justicia

Uno de los movimientos que deberá explicar el Sindicato de Choferes de Camiones corresponde a una serie de acreditaciones realizadas en una cuenta sueldo de Tapia. Entre enero de 2016 y enero de 2019 se registraron 37 operaciones que sumaron $1.494.678,79.

Para conocer el motivo de esos ingresos, el juez pidió al sindicato que informe el concepto de cada pago y aporte la documentación laboral del dirigente. El requerimiento incluye su legajo, las tareas que desempeñaba, los recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos.

La pesquisa también apunta a establecer por qué la FIFA transfirió dinero a cuentas de Tapia en tres oportunidades. Los registros identificados corresponden a los siguientes montos:

En 2018: u$s49.585,53.

u$s49.585,53. En 2019: u$s124.583,56.

u$s124.583,56. En 2020: u$s15.408,09.

El pedido de información no se limita a esas tres operaciones. La FIFA deberá detallar los honorarios, las dietas y los viáticos que haya pagado al dirigente desde 2016, con una identificación de los cargos o las comisiones que justificaron cada desembolso.

Qué debe aclarar la AFA sobre las transferencias y los viáticos

La documentación solicitada a la AFA permitirá examinar otros ingresos percibidos por su presidente. Lijo pidió explicaciones sobre cinco transferencias efectuadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, cuyo importe acumulado fue de $1.476.000.

También puso bajo análisis los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber cobrado de la entidad. Para completar ese punto, el organismo deberá aportar información sobre: las tarjetas corporativas emitidas a nombre del dirigente, sus límites de gasto, las reglas que autorizaron su utilización y las rendiciones presentadas.

El objetivo de estas diligencias es reunir elementos que permitan identificar la naturaleza de los pagos y evaluar su correspondencia con los ingresos declarados por el titular de la AFA.

Bienes, cuentas y declaraciones juradas: el resto de las medidas

Además de rastrear ingresos, el expediente busca establecer qué activos y productos financieros estuvieron vinculados con Tapia durante el período investigado.

Los bancos deberán informar si el dirigente tuvo cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias o relaciones con billeteras digitales. La Justicia también solicitó los movimientos de dos cuentas comitentes, utilizadas para operar en el mercado de capitales.

En el plano patrimonial, el Registro de la Propiedad Automotor deberá identificar los vehículos sobre los que Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remitir los antecedentes de cuatro unidades. Entre los rodados incluidos figura un BMW X4 comprado en junio de 2020.

A su vez, se pidieron antecedentes de otras causas judiciales que puedan aportar datos sobre propiedades, sociedades, deudas, inversiones y productos bancarios del dirigente.

La revisión de sus ingresos también requiere información tributaria. Por eso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá precisar si Tapia se acogió a alguno de los regímenes de regularización de activos o de pago de Bienes Personales previstos por la ley 27.743. Si lo hizo, tendrá que informar qué bienes, monedas o valores declaró.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, deberá indicar cómo acceder a las declaraciones juradas que Tapia presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados.

Otro requerimiento fue dirigido a la CEAMSE, que deberá informar si localizó los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.

Por qué la investigación también alcanza a Paola Moyano

La situación patrimonial de la exesposa del dirigente pasó a formar parte de las medidas judiciales después del pedido presentado por Pollicita el 13 de octubre. El fiscal solicitó profundizar el análisis de los fondos transferidos por la FIFA y los depósitos de Camioneros, además de ampliar las diligencias sobre Moyano.

Entre los antecedentes incorporados al expediente consta que ella figuraba como firmante de dos cuentas de Tapia y cotitular de una caja de seguridad.

A partir de esos datos, Lijo dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Moyano. La medida permitirá requerir información sobre sus declaraciones juradas, bienes, deudas, facturación y movimientos registrados, así como sobre eventuales activos en el exterior.

ARCA deberá aportar los datos fiscales y patrimoniales disponibles. También se solicitaron informes a bancos, a la Caja de Valores y a COELSA para reconstruir operaciones, transferencias, inversiones, cuentas y movimientos en billeteras digitales.

La ampliación busca incorporar información que permita examinar las relaciones financieras registradas y establecer si existen elementos relevantes para la causa.