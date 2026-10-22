El banquillo suma a un economista tras millonarias transferencias vinculadas a autos de alta gama y sospechas de vínculos con el narcotráfico

La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y le impuso un embargo de $1.000 millones y una prohibición para salir del país.

La medida, firmada por el juez federal Lino Mirabelli, da un paso en la investigación por el pago de u$s200.000 que recibió en 2020 ligado a Federico "Fred" Machado, empresario detenido en Estados Unidos investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico.

También procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró como partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo de $700 millones. En la misma resolución, el magistrado procesó a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de $500 millones.

Qué investiga la Justicia sobre los fondos que recibió Espert

La causa busca determinar el origen y el destino de los fondos transferidos y establecer si Espert tuvo participación en operaciones destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. La investigación se centra en los movimientos financieros relacionados con Machado, quien quedó bajo la lupa judicial por sus presuntos vínculos con actividades criminales.

El procesamiento constituye un avance en el expediente, aunque no implica una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad penal definitiva del exlegislador. La investigación deberá continuar para esclarecer las circunstancias de la transferencia y el grado de participación que pudo haber tenido cada uno de los involucrados.

La transferencia llegó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y fue girada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías usadas por la red ligada a Machado acusada de lavar dinero del narcotráfico.

Espert justificó ese ingreso con un contrato de asesoramiento con una empresa minera guatemalteca, pero la fiscalía sostuvo que ese acuerdo era una simulación. El fiscal Fernando Domínguez sospecha que Minas del Pueblo -la compañía en cuestión- funcionó como una pantalla para facturar servicios que nunca se prestaron. Según la investigación, Espert nunca viajó a ese país y las minas mencionadas no estaban en actividad.

Por qué la Cámara rechazó las nulidades que planteó la defensa

El procesamiento se conoce después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara los planteos de nulidad presentados por la defensa de Espert y dejara firme la investigación por lavado de activos. El tribunal consideró que no se acreditaron irregularidades que justificaran invalidar las medidas de prueba ni una afectación concreta de las garantías constitucionales del exdiputado.

Entre los cuestionamientos de la defensa figuraban la realización de testimonios sin notificación previa a sus abogados, la solicitud de informes patrimoniales y la incorporación de información de inteligencia y análisis de dispositivos electrónicos. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones concluyeron que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular esas actuaciones.

Cómo habría blanqueado Espert los 200 mil dólares según el fiscal

Para el fiscal, Espert blanqueó los u$s200.000 que recibió de una organización criminal transnacional mediante la compra de un BMW y de un Lexus de u$s130.000, además de la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Domínguez encuadró la maniobra en las tres etapas del lavado:

La colocación, con el depósito en una cuenta de Morgan Stanley a través de Wright Brothers

La estratificación, con transferencias entre esa cuenta y el BBVA

La integración, con la compra de los autos y el fideicomiso, que dieron apariencia lícita a los fondos

Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por Cosentino, lo que para la fiscalía lo convirtió en partícipe necesario del lavado.

Las operaciones quedaron registradas en extractos del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador, entre ellos una planilla que reflejaba el patrimonio real de Espert, con la cuenta en el exterior y la transferencia de Wright Brothers.

Varianza SA, integrada por Espert y su esposa, se constituyó el 13 de diciembre de 2019, semanas antes del depósito, y según el dictamen, se usó para generar asientos contables que inflaran ficticiamente los ingresos del exdiputado. Una contadora mencionó en un audio de 2021 incorporado al expediente que la firma solo había facturado dos meses en toda su existencia.

La fiscalía también reparó en que el 27 de octubre de 2025, pocos días después de iniciada la causa penal, Espert retiró u$s80.000 en efectivo de sus cuentas.

El exdiputado de La Libertad Avanza fue indagado el 7 de julio pasado. Presentó un escrito en el que defendió la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento y pidió que Mirabelli reasumiera la investigación, que estaba delegada en la fiscalía. Planteó además que hay dos expedientes sobre los mismos hechos, con riesgo de doble juzgamiento, y se quejó de que la pesquisa excedió su objeto original.

El procesamiento se suma a las medidas cautelares que ya pesaban sobre el exdiputado: Mirabelli había ordenado la inhibición general y la prohibición de innovar sobre los bienes de Espert y de su esposa, María Mercedes González, una medida prorrogada en marzo de 2026 y confirmada luego por la Cámara Federal de San Martín.

La causa se abrió en octubre de 2025, a partir de una denuncia de Juan Grabois, cuando el vínculo con Machado obligó a Espert a renunciar a su candidatura como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Machado está detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico.