La cifra oficial establecida por INDEC puede influir en acuerdos y litigios, ayudando a determinar necesidades reales de hijos tras una separación

La canasta de crianza del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es una referencia para calcular cuánto cuesta mantener a un hijo y puede tener un papel relevante cuando los progenitores no logran acordar el monto de la cuota alimentaria. El indicador permite estimar los gastos mensuales según la edad e incorpora tanto los bienes y servicios necesarios para la crianza como el valor económico del tiempo dedicado al cuidado.

De acuerdo con el último informe del INDEC, correspondiente a septiembre de 2026, mantener a un niño de entre 6 y 12 años demandaba $728.850 mensuales. Para los menores de un año, el costo estimado era de $570.832; para los chicos de 1 a 3 años, de $679.816; y para los de 4 y 5 años, de $579.752.

Estos importes pueden servir como referencia para los jueces a la hora de fijar el valor de la cuota alimentaria a partir de noviembre, o su actualización.

Cuánto cuesta criar un hijo en noviembre según la canasta del INDEC

Los valores de septiembre de 2026 fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $570.832 mensuales

De 1 a 3 años: $679.816

De 4 a 5 años: $579.752

De 6 a 12 años: $728.850

La diferencia entre las franjas etarias responde a que el cálculo contempla distintas necesidades de bienes y servicios y diferentes cantidades de horas de cuidado. Por eso, el costo estimado no aumenta de manera lineal con la edad.

La canasta se utiliza para medir el costo de la crianza en la primera infancia, la niñez y la adolescencia, aunque el indicador publicado por el organismo contempla grupos de edad hasta los 12 años. Ese límite corresponde a la metodología estadística y no establece hasta cuándo los padres deben cumplir con la obligación alimentaria.

Por qué la canasta de crianza es importante para determinar la cuota alimentaria

Cuando los progenitores no llegan a un acuerdo sobre cuánto debe aportar cada uno para la manutención de sus hijos, la canasta de crianza puede funcionar como una referencia objetiva para estimar los gastos mensuales. Sus valores permiten contar con una aproximación estadística del costo de cubrir las necesidades de un niño según su edad.

Este parámetro puede ser relevante en un reclamo judicial, porque aporta información sobre los gastos asociados a la crianza y permite fundamentar el monto solicitado. El indicador también incorpora el valor económico de las tareas de cuidado, que forman parte de las necesidades cotidianas de los hijos aunque no siempre se traduzcan en un desembolso directo de dinero.

Sin embargo, el valor publicado por el INDEC no determina automáticamente cuánto debe pagar uno de los progenitores. La cuota alimentaria debe establecerse de acuerdo con las necesidades del hijo, la capacidad económica de ambos padres y la distribución de las tareas de cuidado.

Por ese motivo, el importe de la canasta no necesariamente coincide con el monto final de una cuota. Puede servir como punto de partida para calcular el costo de manutención y respaldar un reclamo, pero la suma que corresponda deberá evaluarse según las circunstancias concretas de cada familia.

La obligación alimentaria comprende los gastos necesarios para la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y enfermedad, entre otros rubros previstos por el Código Civil y Comercial. El análisis no se limita, por lo tanto, a los consumos incluidos en una estimación estadística.

Qué gastos incluye la canasta de crianza

El indicador del INDEC está integrado por dos componentes: el costo de los bienes y servicios necesarios para la crianza y el valor económico del tiempo destinado al cuidado.

En septiembre de 2026, la composición fue la siguiente: para menores de 1 año, $184.912 en bienes y servicios y $385.920 en cuidado; para chicos de 1 a 3 años, $238.764 y $441.051; para los de 4 a 5 años, $304.095 y $275.657; y para el grupo de 6 a 12 años, $377.231 y $351.619.

El primer componente reúne los gastos en bienes y servicios vinculados con la crianza. El segundo busca asignar un valor económico al tiempo que requieren las tareas de cuidado, a partir de las horas estimadas para cada grupo de edad y de las remuneraciones de la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de casas particulares.

La inclusión de ambos componentes permite estimar el costo de la crianza más allá de los gastos que se pagan directamente. Las tareas de atención cotidiana también demandan tiempo y recursos, aun cuando no exista una contratación remunerada para realizarlas.

Cuántas horas de cuidado contempla el INDEC

Para calcular el componente de cuidado, el organismo estima una cantidad de horas mensuales diferente según la edad de los chicos:

Menores de 1 año: 147 horas mensuales , equivalentes a unas 7 horas diarias

, equivalentes a unas 7 horas diarias De 1 a 3 años: 168 horas mensuales , unas 8 horas diarias

, unas 8 horas diarias De 4 a 5 años: 105 horas mensuales , unas 5 horas diarias

, unas 5 horas diarias De 6 a 12 años: 84 horas mensuales, unas 4 horas diarias

El valor horario utilizado en septiembre fue de $2.625 para los menores de 6 años y de $4.186 para los chicos de entre 6 y 12 años.

La cantidad de horas estimada y el valor asignado al cuidado explican una parte importante del resultado final. En los primeros años de vida, por ejemplo, el componente de cuidado representa una proporción considerable del costo mensual de la canasta.

Cuánto aumentó la canasta de crianza

Entre agosto y septiembre de 2026, el costo mensual de la canasta registró aumentos en todas las franjas etarias.

En agosto, los valores habían sido de $557.303 para los menores de un año, $663.900 para los chicos de 1 a 3 años, $567.243 para los de 4 a 5 años y $713.070 para el grupo de 6 a 12 años.

La comparación con septiembre muestra los siguientes incrementos aproximados:

Menores de 1 año: 2,4%

De 1 a 3 años: 2,4%

De 4 a 5 años: 2,2%

De 6 a 12 años: 2,2%

En la comparación interanual, frente a septiembre de 2025, los aumentos fueron de alrededor del 30,6% para los menores de un año, 30,9% para el grupo de 1 a 3 años, 32,9% para los chicos de 4 a 5 años y 32,8% para los de 6 a 12 años.

En septiembre de 2025, los costos estimados habían sido de $436.988, $519.193, $436.138 y $548.636, respectivamente.

Estas variaciones permiten seguir la evolución del costo estimado de la crianza y ofrecen una referencia para revisar los gastos que se tienen en cuenta al negociar o reclamar una cuota alimentaria. No obstante, el porcentaje de aumento de la canasta no implica por sí mismo una actualización automática de una cuota ya acordada o fijada judicialmente.

Hasta qué edad corresponde pagar la cuota alimentaria

La obligación alimentaria de los progenitores se rige por el Código Civil y Comercial. El artículo 658 establece, como regla general, que deben mantener a sus hijos hasta los 21 años, con independencia de que estos puedan trabajar o no.

El artículo 663 contempla, además, la posibilidad de extender la obligación hasta los 25 años cuando el hijo continúa estudiando o capacitándose para una profesión u oficio y esa situación le impide proveerse los medios necesarios para sostenerse de manera independiente. Para que corresponda esa extensión, deben acreditarse las condiciones previstas por la norma.

Por lo tanto, que la canasta de crianza del INDEC publique valores hasta los 12 años no significa que la obligación alimentaria finalice a esa edad. El indicador y el régimen legal cumplen funciones diferentes: uno estima costos de crianza para determinados grupos etarios y el otro establece las obligaciones de manutención.