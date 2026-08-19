El valor oficial de la canasta para menores impacta de lleno en las familias y será clave para definir los nuevos montos de manutención infantil

La canasta de crianza del INDEC volvió a aumentar y ya se convirtió en una de las principales referencias para la actualización de las cuotas alimentarias durante septiembre de 2026. Según el último informe oficial, correspondiente a julio, el costo mensual de criar un hijo en Argentina llega hasta $697.268 para los niños de entre 6 y 12 años, mientras que para los menores de un año asciende a $545.683.

El indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es utilizado cada vez con mayor frecuencia por jueces, abogados, mediadores y familias para analizar acuerdos, reclamos y actualizaciones vinculadas con la cuota alimentaria. Esto se debe a que contempla tanto los gastos necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

Si bien la canasta de crianza no determina automáticamente cuánto debe pagar un progenitor, sí funciona como un parámetro objetivo para estimar el costo de mantenimiento de un hijo y evaluar si el aporte económico resulta suficiente para cubrir sus necesidades.

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina en septiembre de 2026

Los valores difundidos por el INDEC corresponden a julio de 2026 y comenzarán a utilizarse como referencia durante septiembre para la actualización de acuerdos privados y procesos judiciales relacionados con alimentos.

Canasta de crianza por edad:

Menor de 1 año: $545.683

De 1 a 3 años: $649.935

De 4 a 5 años: $554.646

De 6 a 12 años: $697.268

El mayor costo continúa registrándose en el grupo de 6 a 12 años, etapa en la que aumentan los gastos relacionados con alimentación, educación, transporte, indumentaria, actividades escolares y recreativas.

En los primeros años de vida, en cambio, sigue teniendo un peso relevante el tiempo de cuidado que requieren los niños pequeños, uno de los componentes que integran la medición oficial.

La canasta de crianza aumentó respecto de junio

La actualización de julio mostró incrementos en todos los grupos etarios relevados por el organismo.

Menor de 1 año: de $529.539 a $545.683 ( variación 3,0% )

) 1 a 3 años: de $630.926 a $649.935 ( variación 3,0% )

) 4 a 5 años: de $539.612 a $554.646 ( variación 2,8% )

) 6 a 12 años: de $678.308 a $697.268 (variación 2,8%)

La actualización mensual refleja la evolución de los precios de los bienes y servicios necesarios para la crianza y de las remuneraciones utilizadas para valorizar las tareas de cuidado.

Cuota alimentaria: cuánto debería destinarse por hijo según la canasta de crianza

La Justicia no exige que la cuota alimentaria coincida exactamente con el valor de la canasta de crianza. Sin embargo, el indicador suele utilizarse como referencia para determinar cuánto dinero requiere un hijo para cubrir sus necesidades básicas.

Por ese motivo, los valores difundidos por el INDEC son observados tanto por familias como por profesionales del derecho al momento de negociar acuerdos o solicitar actualizaciones judiciales.

En la práctica, el costo total de la crianza suele distribuirse entre ambos progenitores según sus ingresos, su situación patrimonial y el régimen de cuidado vigente.

Cómo evolucionó el costo de criar un hijo en el último año

La comparación interanual muestra un aumento significativo en todos los tramos de edad.

En julio de 2025, la canasta de crianza se ubicaba en:

Menor de 1 año: $427.889

De 1 a 3 años: $508.333

De 4 a 5 años: $426.741

De 6 a 12 años: $536.830

Un año después, los valores alcanzaron:

Menor de 1 año: $545.683

De 1 a 3 años: $649.935

De 4 a 5 años: $554.646

De 6 a 12 años: $697.268

Qué gastos incluye la canasta de crianza del INDEC

La metodología utilizada por el organismo contempla dos grandes componentes: costo de bienes y servicios, y costo económico del cuidado. El objetivo es reflejar el gasto total que implica criar a un hijo, incorporando tanto los consumos necesarios para su desarrollo como el tiempo que demanda su atención cotidiana.

Cuánto representan los bienes y servicios

Dentro de este componente se incluyen gastos vinculados con:

Alimentación

Vivienda

Educación

Salud

Transporte

Vestimenta

Otros bienes y servicios esenciales

Costo mensual de bienes y servicios:

Menor de 1 año: $177.233

De 1 a 3 años: $228.850

De 4 a 5 años: $291.467

De 6 a 12 años: $361.566

Para calcular este componente, el INDEC utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires.

Cuánto vale el tiempo de cuidado de un hijo

La otra parte de la canasta corresponde al valor económico del cuidado, calculado sobre la base de la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen de trabajo en casas particulares.

Valor mensual del cuidado:

Menor de 1 año: $368.450

De 1 a 3 años: $421.086

De 4 a 5 años: $263.179

De 6 a 12 años: $335.702

Para julio, el organismo tomó como referencia:

$2.506 por hora para menores de seis años

para menores de seis años $3.996 por hora para niños de entre 6 y 12 años

Cuántas horas de cuidado demanda cada etapa

El informe también estima la cantidad de horas mensuales necesarias para el cuidado de los hijos según la edad.

Las horas consideradas son:

Menores de 1 año: 147 horas mensuales

De 1 a 3 años: 168 horas

De 4 a 5 años: 105 horas

De 6 a 12 años: 84 horas

En los niños escolarizados se descuentan las horas cubiertas por el sistema educativo formal.

Qué dice el Código Civil y Comercial sobre la cuota alimentaria

El Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de sus hijos de acuerdo con sus posibilidades económicas y las necesidades del menor.

La obligación alimentaria comprende, entre otros conceptos:

Alimentación

Vivienda

Educación

Salud

Vestimenta

Transporte

Actividades recreativas

Esparcimiento

Además, la jurisprudencia viene reconociendo cada vez con mayor frecuencia el valor económico de las tareas de cuidado que asume uno de los progenitores cuando convive con el hijo y se ocupa de su atención cotidiana.

¿La canasta de crianza determina automáticamente cuánto se paga de cuota alimentaria?

No. La canasta de crianza es un indicador de referencia y no una fórmula obligatoria para fijar alimentos.

Al momento de resolver cada caso, los jueces suelen considerar:

Los ingresos de ambos progenitores

El régimen de cuidado

Las necesidades concretas del hijo

La cantidad de hijos

El nivel de vida previo

La situación patrimonial y laboral de las partes

Por ese motivo, la cuota alimentaria puede resultar inferior, igual o superior al valor de la canasta.

Piso orientativo para una cuota alimentaria en septiembre de 2026

Tomando como referencia la canasta de crianza correspondiente a julio, los valores orientativos para septiembre son los siguientes:

Menor de 1 año: $545.683

De 1 a 3 años: $649.935

De 4 a 5 años: $554.646

De 6 a 12 años: $697.268

Estos montos representan el costo total estimado de la crianza. Luego, cada caso requiere determinar qué proporción corresponde afrontar a cada progenitor.

Hasta qué edad corresponde pagar cuota alimentaria

La obligación alimentaria se mantiene:

Hasta los 21 años en todos los casos

en todos los casos Hasta los 25 años cuando el hijo estudia o se capacita y no puede mantenerse económicamente

cuando el hijo estudia o se capacita y no puede mantenerse económicamente Sin límite de edad cuando existe una discapacidad que impide la autosuficiencia

Qué pasa si no se paga la cuota alimentaria

El incumplimiento de la obligación alimentaria puede derivar en distintas medidas judiciales, entre ellas:

Embargos de salarios

Embargos de cuentas bancarias

Retenciones automáticas de ingresos

Inscripción en registros de deudores alimentarios

Restricciones o medidas dispuestas por los tribunales competentes

Preguntas frecuentes sobre la cuota alimentaria y la canasta de crianza

¿La cuota alimentaria puede actualizarse automáticamente por la canasta de crianza?

Depende de lo que establezca el acuerdo firmado por las partes o la sentencia judicial. En algunos casos se utilizan índices de actualización específicos y en otros se requiere una revisión judicial.

¿La canasta de crianza es obligatoria para los jueces?

No. Se trata de una referencia objetiva que puede ser considerada junto con los ingresos de los progenitores y las necesidades concretas del hijo.

¿Cuál es la canasta de crianza para un niño de 6 a 12 años?

En julio de 2026 el INDEC estimó un costo mensual de $697.268.

¿Hasta qué edad se paga cuota alimentaria?

Hasta los 21 años en todos los casos y hasta los 25 años cuando el hijo continúa estudiando y no puede mantenerse por sus propios medios.

Cuota alimentaria en septiembre de 2026: la referencia del INDEC llega a casi $700.000

Con un valor que alcanzó los $697.268 para los niños de entre 6 y 12 años, la canasta de crianza del INDEC continúa consolidándose como uno de los principales parámetros utilizados para estimar cuánto cuesta mantener a un hijo en Argentina.

Aunque no determina automáticamente el monto de la cuota alimentaria, el indicador aporta una referencia objetiva para analizar necesidades económicas, actualizar acuerdos y evaluar el alcance de las obligaciones alimentarias. Al incluir tanto el costo de los bienes y servicios como el valor económico del cuidado, se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada en procesos judiciales, mediaciones y acuerdos familiares.