En la primera jornada del proceso judicial, se presentaron las pruebas sobre supuestas maniobras de lavado de dinero y movimientos patrimoniales

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) inició este viernes la primera jornada del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros acusados están imputados por presunto lavado de activos y asociación ilícita. Durante la audiencia, los secretarios del tribunal comenzaron a leer los requerimientos de elevación a juicio, que detallan las maniobras investigadas, el papel atribuido a cada imputado y los delitos por los que deberán responder.

El debate comenzó a las 10 en los tribunales de Comodoro Py y se desarrolló de manera virtual durante esta primera etapa, por decisión del tribunal integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La modalidad presencial está prevista para el momento en que comiencen las declaraciones indagatorias.

La acusación sostiene que la firma Los Sauces SA, dedicada a actividades inmobiliarias y hoteleras, habría funcionado como un canal para transferir fondos provenientes de los grupos empresarios de Lázaro Báez y Cristóbal López y Fabián De Sousa hacia la familia Kirchner, mediante contratos de alquiler de propiedades y establecimientos hoteleros.

Qué se expuso en la primera jornada del juicio

Durante la lectura del requerimiento, la fiscalía describió un presunto esquema de circulación de dinero entre empresas vinculadas con los empresarios y la sociedad familiar. Según la acusación, los contratos de alquiler habrían permitido justificar transferencias de fondos bajo la apariencia de operaciones comerciales.

El período central de las maniobras atribuidas a través de Los Sauces SA abarca desde enero de 2009 hasta marzo de 2016. La hipótesis fiscal plantea que parte del dinero habría provenido de la obra pública vial adjudicada en Santa Cruz a empresas de Báez, mientras que los fondos del Grupo Indalo habrían estado vinculados con presuntas dádivas a cambio de contratos y beneficios impositivos.

La fiscalía también señaló que el patrimonio neto de Los Sauces pasó de $100.000 a $12.122.430,26, un incremento superior al 12.000%. Según el requerimiento, el 88% de la facturación de la firma durante el período investigado provino de empresas vinculadas con Báez y con el Grupo Indalo.

Cristina y Máximo Kirchner, en el centro de la acusación

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques atribuyen a Cristina Kirchner el rol de jefa de una asociación ilícita y la señalan como coautora de lavado de activos y admisión de dádivas. Según el requerimiento, la expresidenta habría avalado balances, compras de propiedades y contratos de alquiler de Los Sauces con empresas vinculadas con Báez, López y De Sousa.

En el caso de Máximo Kirchner, la acusación lo ubica como organizador de la asociación ilícita y coautor del lavado de activos. Los fiscales sostienen que, como presidente de Los Sauces SA, intervino en la adquisición de inmuebles y hoteles, la firma de contratos de alquiler y la administración de los fondos de la sociedad.

Durante la audiencia también se detallaron operaciones inmobiliarias bajo investigación. Entre ellas, la compra del Hotel La Aldea, en El Chaltén, por $200.000, cuando, según la acusación, su valor real ascendía a $2.890.000. El establecimiento habría sido alquilado primero a Valle Mitre, vinculada con Báez, y posteriormente a Idea SA, de Osvaldo Sanfelice.

Otro de los hechos expuestos fue la adquisición, en 2015, de un departamento en San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, que Los Sauces habría destinado al uso personal de Florencia Kirchner sin contraprestación.

El rol atribuido a Lázaro Báez y al Grupo Indalo

La fiscalía sostiene que Lázaro Báez habría canalizado hacia Los Sauces fondos provenientes de empresas vinculadas con la obra pública vial en Santa Cruz. Según el requerimiento, sus compañías habrían transferido dinero a través de contratos de alquiler de propiedades y hoteles para dar apariencia lícita a esos movimientos.

En relación con el Grupo Indalo, la acusación señaló que Cristóbal López y Fabián De Sousa habrían utilizado empresas como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia para transferir fondos a Los Sauces. Entre enero de 2009 y marzo de 2016, esos aportes habrían sumado $18.554.725,76 de manera directa y otros $561.665,57 a través de Idea SA.

De acuerdo con la fiscalía, los alquileres de departamentos en el complejo Madero Center y otras operaciones inmobiliarias habrían servido para justificar esos movimientos. La hipótesis acusatoria vincula las transferencias con presuntas dádivas ofrecidas a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner a cambio de contratos y beneficios estatales.

Los otros acusados y sus presuntas funciones

La lectura del requerimiento también incluyó las imputaciones contra otros integrantes del entorno empresario y familiar:

Osvaldo Sanfelice: está acusado de integrar la asociación ilícita como organizador. La fiscalía le atribuye haber intervenido en la administración de Los Sauces y en la canalización de fondos mediante empresas inmobiliarias

está acusado de integrar la asociación ilícita como organizador. La fiscalía le atribuye haber intervenido en la administración de Los Sauces y en la canalización de fondos mediante empresas inmobiliarias Víctor Manzanares: el excontador de la familia Kirchner está señalado como organizador de la asociación ilícita. Según la acusación, habría llevado la contabilidad de la sociedad, administrado inmuebles y contribuido al diseño de la estructura financiera

el excontador de la familia Kirchner está señalado como organizador de la asociación ilícita. Según la acusación, habría llevado la contabilidad de la sociedad, administrado inmuebles y contribuido al diseño de la estructura financiera Romina Mercado: la sobrina de Cristina Kirchner está acusada de integrar la asociación ilícita y de intervenir en la administración de Los Sauces y en las operaciones investigadas

la sobrina de Cristina Kirchner está acusada de integrar la asociación ilícita y de intervenir en la administración de Los Sauces y en las operaciones investigadas Martín y Leandro Báez y Luciana Báez: la fiscalía les atribuye distintos grados de participación en la canalización de fondos mediante empresas vinculadas con el Grupo Báez

la fiscalía les atribuye distintos grados de participación en la canalización de fondos mediante empresas vinculadas con el Grupo Báez Carlos Sancho: el exgobernador de Santa Cruz está acusado de integrar la asociación ilícita y de haber facilitado el uso de Idea SA para canalizar fondos hacia Los Sauces

El requerimiento también comprende a exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Nelson Periotti, además de otros empresarios y profesionales. La acusación les atribuye diferentes intervenciones en las maniobras investigadas.

Cómo seguirá el juicio Hotesur-Los Sauces

En la apertura del debate, el presidente del TOF 5 explicó que la modalidad virtual se aplicará durante la lectura de las acusaciones. Una de las defensas planteó la necesidad de garantizar los plazos procesales para preparar su intervención.

El tribunal dispuso que la lectura del requerimiento correspondiente a Los Sauces se extienda durante diez días hábiles, debido a que el documento supera las 300 páginas. Una vez finalizada esa etapa, comenzará la lectura de las acusaciones correspondientes a Hotesur.

La unificación de ambos expedientes busca que las operaciones investigadas se analicen en un mismo juicio. La primera etapa está destinada a exponer los hechos atribuidos a los acusados y las pruebas que sustentan los requerimientos de elevación a juicio; las declaraciones indagatorias se realizarán posteriormente, cuando se retome la modalidad presencial.