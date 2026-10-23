Fallo ejemplar entre vecinos por la caída de árboles en Mar del Plata

La Justicia ordenó indemnizar a un jubilado tras la caída de los ejemplares de su vecina. Cuánto deberá pagar y los motivos de la sentencia

Un contundente fallo judicial en la ciudad de Mar del Plata determinó que una vecina deberá indemnizar con $5,9 millones más intereses a un jubilado de 70 años, luego de que dos árboles ubicados en su propiedad se derrumbaron sobre la vivienda del damnificado durante un temporal. La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de la localidad balnearia tras un prolongado proceso legal originado por los destrozos causados en techos, paredes y aberturas.

El hecho ocurrió durante la noche del 27 de diciembre de 2023 en un barrio marplatense catalogado como reserva forestal. Como consecuencia del vendaval, un ejemplar de eucalipto y una lambertiana cayeron violentamente sobre el inmueble linderante, destruyendo diversos sectores de la estructura exterior e interior. Tras el colapso, el damnificado documentó el desastre mediante fotografías y un acta notarial para sustentar el reclamo formal.

De acuerdo con lo informado por medios locales, la resolución judicial no solo reconoció el daño moral y los gastos inmediatos acreditados por el propietario, sino que además ordenó calcular de forma independiente el valor actualizado de las obras para reparar los destrozos materiales.

Los argumentos del juez para responsabilizar a la vecina

A lo largo del proceso, la demandada intentó deslindar responsabilidades alegando que solo uno de los árboles pertenecía a su predio y argumentando que la caída se había producido por un fenómeno meteorológico extraordinario e imprevisible. Sin embargo, el magistrado consideró probado que ambos ejemplares estaban en su terreno, respaldándose en una denuncia administrativa previa dictada por la propia vecina donde reconocía la titularidad de los árboles.

Asimismo, el tribunal remarcó el incumplimiento de las normativas de conservación edilicia y arbolado urbano vigentes en las zonas declaradas reservas forestales. Según la causa, el jubilado le había advertido previamente a su vecina sobre el peligro inminente y la falta de poda, recibiendo como respuesta que no disponía de los fondos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo.

Cómo se compone la indemnización y qué pasó con la aseguradora

Aunque el reclamo inicial del afectado alcanzaba los $14,7 millones por diversos conceptos, el juez desglosó las solicitudes y fijó una indemnización inicial de $5,9 millones. De ese total, $5 millones corresponden al daño moral y afección psicológica derivada del episodio, sumado a $900.000 por gastos inmediatos de reparación de mampostería y reposición de cristales.

Por otro lado, la sentencia dejó abierto el monto final de las reparaciones estructurales mayores. Una pericia arquitectónica previa estimó las obras en más de $15 millones, por lo que una perito especialista deberá actualizar el costo presente de los arreglos necesarios para restituir la vivienda a su estado original.

Finalmente, la compañía de seguros citada en el expediente quedó eximida de todo pago al demostrar que la póliza contratada por la demandada no cubría daños a terceros por caída de arbolado. De este modo, la totalidad de la indemnización recaerá sobre la vecina, quien dispondrá de un plazo de diez días hábiles para abonar la suma una vez liquidado el monto definitivo.