Verano 2027: los destinos de la Costa que ya tienen más reservas

Mar del Plata, Pinamar y Cariló muestran distintos niveles de reservas para enero. Qué zonas concentran la demanda y cuánto cuesta alquilar una semana

A poco más de dos meses del inicio del verano 2027, las reservas de alquileres temporarios en la Costa Atlántica comenzaron a mostrar diferencias importantes entre destinos. Mientras algunas zonas de Mar del Plata ya tienen comprometida buena parte de su oferta para enero, Pinamar concentra el interés en la segunda quincena y Cariló registra una demanda destacada de casas familiares.

Un relevamiento de Propio, plataforma especializada en el análisis de alquileres temporarios, muestra que los turistas no necesariamente eligen los destinos más económicos. En algunos de los balnearios con precios más elevados también se observan porcentajes importantes de noches reservadas, especialmente en propiedades amplias y cercanas al mar.

Los datos permiten identificar qué localidades y zonas presentan mayor demanda para enero de 2027, aunque no representan la ocupación definitiva del verano. Además, el mercado todavía ofrece alternativas para quienes buscan alojamiento, con diferencias de precios según la ubicación, el tamaño de las viviendas y las fechas elegidas.

Mar del Plata: las zonas que ya tienen más reservas para enero

Mar del Plata presenta uno de los movimientos más importantes de cara a la próxima temporada. Según el relevamiento, el centro y La Perla ya tienen reservado el 74% de las noches disponibles para la primera quincena de enero.

En otros sectores tradicionales, como Güemes, Playa Grande y Punta Mogotes, los porcentajes se ubican entre el 52% y el 54%. En cambio, en barrios más alejados de la costa, la proporción desciende al 24%.

La diferencia muestra la importancia que los turistas asignan a la ubicación. La posibilidad de acceder caminando a la playa, restaurantes y comercios continúa siendo uno de los principales atractivos para quienes buscan departamentos temporarios.

En cuanto a los precios, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata difundió valores orientativos para la temporada. Un departamento de dos ambientes, con capacidad para tres o cuatro personas, parte de $588.000 semanales, mientras que uno de tres ambientes comienza en $863.000.

Para una casa o chalet de tres ambientes, el valor de referencia asciende a $1.176.000 por semana. Se trata de tarifas sugeridas y no obligatorias, que pueden modificarse según las características de cada propiedad.

Pinamar y Villa Gesell: diferencias de precios y demanda

En Pinamar, las reservas muestran una preferencia por la segunda mitad de enero. El relevamiento de Propio indica que el 67% de las noches de esa quincena ya está reservado, frente al 52% de la primera.

La situación es diferente en Villa Gesell, donde el porcentaje informado alcanza el 35% de las noches relevadas. Esto refleja distintos ritmos de contratación entre destinos que compiten por parte del mismo público turístico.

También aparecen diferencias en los precios. Para una semana de enero y cuatro personas, los valores medianos publicados en Airbnb son:

Pinamar: u$s1.200.

Villa Gesell: u$s850.

Según operadores inmobiliarios de estas localidades, buena parte de los propietarios aplicó aumentos de entre el 5% y el 10% en dólares respecto del verano anterior, aunque existen diferencias según el inmueble.

Cariló: las casas grandes son las más buscadas

Cariló también muestra un avance importante de las reserva: el 55% de las noches de la primera quincena de enero ya está comprometido. La demanda es especialmente elevada en las propiedades de mayor capacidad. Las casas con cuatro dormitorios o más presentan un 71% de noches reservadas para ese período, mientras que las unidades de un dormitorio registran un 39%.

El dato indica que los grupos familiares numerosos tienden a contratar con mayor anticipación, posiblemente para asegurarse propiedades con características específicas.

Desde la inmobiliaria Constructora del Bosque informaron que los alquileres para enero parten de aproximadamente u$s3.500 semanales en casas destinadas a grupos de seis a ocho personas. Las viviendas con pileta pueden costar alrededor de un 20% más, mientras que para febrero se estiman reducciones cercanas al 25%.

Qué conviene tener en cuenta antes de reservar

Los datos muestran que la demanda no avanza de manera uniforme en la Costa Atlántica. Las propiedades amplias, los sectores próximos al mar y determinadas quincenas concentran una proporción mayor de reservas.

Sin embargo, un porcentaje elevado de noches reservadas no significa que todos los alojamientos estén ocupados. Los indicadores corresponden a muestras relevadas por plataformas especializadas y pueden modificarse con nuevas publicaciones o cancelaciones.

Antes de contratar, conviene verificar el precio total, los gastos de limpieza, los depósitos de garantía, las comisiones y las condiciones de cancelación.

También resulta importante comparar propiedades de capacidad y características similares. Un departamento céntrico sin cochera no necesariamente representa la misma alternativa que una casa equipada a varias cuadras de la playa.

Con enero cada vez más cerca, el mercado de alquileres temporarios comienza a definir sus zonas de mayor demanda, mientras febrero aparece como una alternativa para quienes tienen flexibilidad de fechas y buscan reducir el presupuesto.