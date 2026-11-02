Allanaron dos bancos por la causa contra Ariel Vallejo, el financista vinculado a Tapia

En el microcentro porteño, agentes buscan documentos que vinculen a entidades financieras con maniobras de lavado vinculadas al fútbol

La justicia federal de Lomas de Zamora allanó este lunes las sedes porteñas de dos bancos. El objetivo es buscar documentación que vincule a esas entidades con Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo investigada por lavado de dinero y asociación ilícita.

Vallejo es el financista cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la AFA. Y su caso sacude al fútbol argentino desde hace semanas.

Los operativos se realizaron en la sucursal de avenida Santa Fe al 800 del Banco Industrial y en la de Reconquista al 100 del Banco Hipotecario. Ambos, en pleno microcentro porteño.

La orden la firmó el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte. Fuentes judiciales confirmaron que los allanamientos apuntan a determinar el respaldo financiero que esas dos entidades le habrían dado a Vallejo y a Sur Finanzas.

El magistrado busca probar si los bancos participaron en operaciones que permitieron el flujo de fondos de origen dudoso a través de la financiera investigada.

Por qué allanaron dos bancos en la causa Sur Finanzas

En las operaciones bajo la lupa aparece Andrés Meta, dueño del Banco Industrial. Esa entidad funcionaba como soporte financiero para Sur Finanzas, según la investigación.

A principios de diciembre del año pasado, el Banco Industrial cerró su cuenta en la financiera de Vallejo. La decisión llegó tras una alerta de operaciones sospechosas.

La causa por lavado de dinero y asociación ilícita tiene como principal protagonista a Vallejo. Pero el expediente se ramifica hacia el mundo del fútbol argentino.

Parte de la investigación se centra en los contratos de sponsoreo y financiación que Sur Finanzas firmó con varios clubes. 18 clubes de fútbol y la propia AFA fueron allanados en esta causa judicial.

La relación de Vallejo con Tapia que le abrió las puertas del fútbol

"Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", declaraba Vallejo en 2023.

Esa cercanía con el presidente de la AFA le abrió puertas en el mundo del fútbol. Y lo convirtió en un actor clave del financiamiento de clubes argentinos.

Hoy, el financista está preso hace 10 días por orden del juez Rodríguez Ponte. La detención llegó después de que el magistrado determinara que Vallejo incumplió los requisitos para tramitar la causa en libertad.

Por qué Vallejo cayó preso y qué sigue en la causa

Vallejo debía presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. También tenía que informar cualquier cambio de domicilio.

Ninguna de esas dos obligaciones se cumplió. Además, violó la orden judicial de entregar una serie de vehículos embargados en la causa.

"La propia conducta del imputado Maximiliano Ariel Vallejo en punto al incumplimiento de las obligaciones impuestas valoradas en conjunto configuran un riesgo concreto de fuga que torna aplicable la revocación de su libertad", sostuvo el magistrado la semana pasada.

El viernes pasado, el mismo día de su detención, Vallejo pidió su excarcelación o que se le otorgara prisión domiciliaria. El juez Rodríguez Ponte rechazó el planteo.

Junto con la detención del financista, el magistrado citó a indagatoria a otras 21 personas y 17 sociedades vinculadas a la estructura de lavado de dinero que se investiga.

La causa sigue su curso. Y los allanamientos de este lunes en los dos bancos porteños buscan atar cabos en una trama que mezcla finanzas, fútbol y presunto lavado de dinero.