Los documentos secuestrados detallan operaciones con proveedores del exterior y muestran cómo se registraban los gastos en la contabilidad

La Justicia investiga pagos por vuelos privados, alquiler de yates y otros servicios realizados por TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni que recaudaba ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Facturas, transferencias bancarias y correos internos secuestrados en la sede porteña de la entidad permiten reconstruir parte de las operaciones y el mecanismo utilizado para registrarlas contablemente.

La documentación fue analizada por La Nación y forma parte de los elementos que examina el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, según fuentes judiciales citadas por el diario Clarín. La investigación busca establecer quién solicitó y autorizó los servicios, quiénes los utilizaron y si los gastos estaban relacionados con actividades institucionales.

Un yate en Miami y pagos a empresas del exterior

Entre los comprobantes aparece una factura emitida el 13 de julio de 2023 por AB Yachts and Lifestyle LLC, una empresa radicada en Miami, por u$s9.150. El documento describe el alquiler de un yate Sanlorenzo de 76 pies para «uso recreativo». El pago salió al día siguiente de una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank. Los registros también muestran otras tres transferencias a esa compañía durante 2023, por u$s47.520, u$s5.402 y u$s6.710.

La documentación no identifica quiénes utilizaron la embarcación.

Otro comprobante corresponde a Damad Yachts 2018 SL, una firma española dedicada al alquiler, venta y reparación de embarcaciones. Sin embargo, la factura del 30 de junio de 2023 corresponde a servicios relacionados con el alquiler de un avión entre el 25 y el 27 de julio.

Esas fechas coincidieron con el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda. El 27 de julio, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, publicó un mensaje de apoyo a la Selección argentina después del empate frente a Sudáfrica.

Los registros bancarios identifican dos transferencias de TourProdEnter a Damad por u$s60.072 y u$s11.317. No está determinado si esos pagos cancelaron total o parcialmente una factura por u$s460.072,29.

Emerald Aviation y los vuelos privados

La documentación también incluye operaciones con Emerald Aviation, vinculada con el argentino Fernando Boye. Una factura del 3 de julio de 2023, por u$s169.000, contiene la referencia «EEUU Reuniones Copa América 2024», sin identificar a los participantes ni detallar las actividades realizadas.

Otros comprobantes de la compañía registran un viaje de Buenos Aires a París, ida y vuelta, en un Gulfstream GV con matrícula LV-KAX, por u$s295.000; el alquiler de esa aeronave durante junio de 2023, por u$s355.000; y otro viaje realizado en noviembre de 2025, por u$s301.300.

Según la información publicada por La Nación, ese mismo avión habría trasladado a Tapia a Suiza. Los documentos reseñados no permiten identificar a los pasajeros de cada operación.

La factura por u$s355.000 aparece en otro correo interno, fechado el 14 de junio de 2023. En ese intercambio, Laura Sánchez, de la Gerencia de Finanzas, consultó a Mónica Bouvet y Paula Méndez cómo registrar el pago y si correspondía hacerlo en pesos o dólares.

El mensaje también mencionaba entradas para el Mundial que tenía una persona identificada como «Ricky», una operación pendiente de compensación y un saldo que quedaría a favor de una factura de la AFA. La documentación no precisa la identidad de esa persona ni quién recibió las entradas.

Los vuelos a Zúrich, París y Alemania

Entre los archivos encontrados en las computadoras de la AFA hay facturas de Alas del Fin del Mundo por otros servicios aeronáuticos.

Una registra un trayecto entre San Fernando y Zúrich, en abril de 2023, por u$s225.000. Otra consigna un viaje a París y Alemania entre el 6 y el 11 de mayo, por u$s286.000.

El 9 de mayo, Tapia publicó una fotografía desde París, donde participó de la ceremonia de los premios Laureus junto con Lionel Messi y otros deportistas. La coincidencia entre las fechas no permite establecer quiénes viajaron en esas aeronaves, una cuestión que debe contrastarse con los manifiestos de pasajeros.

Los correos internos y el circuito de pagos

Uno de los documentos centrales es un correo del 21 de julio de 2023. Paula Méndez, empleada del área de Administración, solicitó instrucciones para imputar y compensar facturas que TourProdEnter ya había abonado.

Entre los destinatarios estaban Mónica Bouvet, responsable de Administración y Control, y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

El mensaje mencionaba una compensación entre una factura por derechos de agosto y otros comprobantes, además de un saldo pendiente al 30 de junio. No identificaba quién había solicitado cada servicio ni a sus beneficiarios.

Los intercambios permiten reconstruir parte del procedimiento: TourProdEnter realizaba transferencias a proveedores del exterior y, posteriormente, empleados de distintas áreas de la AFA consultaban cómo registrar y compensar esos gastos. La presencia de Toviggino entre los destinatarios de las consultas no acredita por sí sola que hubiera autorizado cada contratación.

Tankat: 27 facturas por vuelos privados

Los archivos secuestrados también incorporan 27 presuntas facturas de Tankat LLC dirigidas a TourProdEnter. Los comprobantes corresponden a vuelos privados entre Miami, Asunción, Nueva York y Buenos Aires, con importes de entre u$s142.000 y u$s750.000.

Dos facturas fechadas el 16 de enero de 2026 detallan un vuelo de Miami a Asunción por u$s350.000 y otro recorrido entre Asunción, Miami y Nueva York por u$s480.000.

Los registros bancarios muestran que ese mismo día TourProdEnter transfirió u$s750.000 a Tankat. Sin embargo, no está determinado si el giro cubrió esos comprobantes o si correspondió a otras obligaciones comerciales.

Los antecedentes de los gastos de TourProdEnter

En diciembre de 2025, La Nación había informado que TourProdEnter afrontó compromisos por al menos u$s13,5 millones en aviones privados, vuelos chárter y otros gastos relacionados con la actividad aérea.

Entre los proveedores mencionados figuraban Winter Palace SAS, con pagos por u$s1,5 millones; Jet Support Services, por u$s944.615; Banyan Air Services, por u$s778.618; PLS Logistic LLC, por u$s450.000; y Alas del Fin del Mundo, por casi u$s1,3 millones.

Los nuevos comprobantes amplían el registro de operaciones realizadas por la empresa de Faroni y aportan información sobre los mecanismos administrativos utilizados para contabilizar los pagos.

La investigación deberá determinar el destino de los fondos, quiénes solicitaron y autorizaron cada operación y qué documentación respaldó los servicios contratados. También deberá establecer si los gastos correspondían a actividades institucionales de la AFA y quiénes utilizaron los aviones y las embarcaciones mencionados en las facturas.