Por qué donar tu casa a tus hijos puede arruinarte: la advertencia de una experta

Especialista en derecho sucesorio advierte sobre los riesgos patrimoniales y legales de anticipar traspasos inmobiliarios familiares

Repartir los bienes entre los hijos antes de morir parece una decisión sensata. Muchas familias lo ven como una forma de evitar conflictos futuros y organizar la herencia con tiempo.

Pero esa estrategia esconde riesgos económicos y legales que pueden volverse irreversibles. Especialmente cuando se trata de personas mayores que transfieren propiedades sin medir las consecuencias.

María Cristina Clemente Buendía es escribana y tiene un mensaje contundente. Lo compartió en su canal de YouTube (@María Cristina Clemente Buendía | Notario) y apunta directo a quienes están considerando donar sus bienes.

"Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes", aseguró la profesional. El motivo es simple pero poderoso: nadie puede anticipar qué gastos aparecerán con el paso del tiempo.

Tratamientos médicos costosos. Asistencia domiciliaria permanente. Internación en una residencia geriátrica. Todos son escenarios posibles que requieren dinero.

Desprenderse del patrimonio demasiado pronto puede comprometer la estabilidad económica de quien dona. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás.

Donar en vida o hacer un testamento: diferencias clave que cambian todo

Ambas opciones permiten organizar el patrimonio familiar. Pero funcionan de manera completamente distinta.

Una donación transfiere la titularidad del bien de forma inmediata. El propietario original pierde todos los derechos sobre esa propiedad en el mismo momento de la firma.

El testamento, en cambio, establece cómo se repartirán los bienes después del fallecimiento. Hasta ese momento, el dueño conserva el control absoluto sobre su patrimonio.

Para Clemente Buendía, mantener ese control es fundamental. "¿Por qué vamos a anticipar? ¿Por qué? Esperemos, hagamos el testamento", cuestionó la especialista al referirse a la necesidad de adelantar decisiones que pueden resolverse con una buena planificación sucesoria.

La diferencia no es solo técnica. Es práctica. Quien dona pierde la posibilidad de cambiar de opinión, de vender si necesita dinero, o de proteger ese bien ante imprevistos.

Quien hace un testamento puede modificarlo cuantas veces quiera. Y puede usar sus bienes como respaldo económico durante toda su vida.

Los peligros ocultos de transferir una propiedad antes de morir

Más allá de los impuestos que genera una donación, hay riesgos que muchas familias no consideran.

Una vez concretada la transferencia, el antiguo propietario queda completamente desprotegido. Ya no puede tomar decisiones sobre ese inmueble.

¿Qué pasa si el hijo que recibió la propiedad tiene problemas económicos severos? ¿Si contrae deudas importantes? ¿Si enfrenta un juicio?

La casa que era del padre puede quedar expuesta a un embargo. "No puedes controlar lo que va a pasar con ese bien", explicó Clemente Buendía.

El escenario se complica aún más en casos de divorcios o conflictos entre herederos. La propiedad donada puede terminar en manos de personas ajenas a la familia original.

También están las joyas familiares. Su entrega informal puede constituir legalmente una donación y generar obligaciones fiscales que nadie anticipó.

El valor sentimental de estos objetos suele provocar desacuerdos entre hermanos. Sobre todo cuando no existen indicaciones claras sobre quién debe recibirlos.

Por qué perder el control sobre tus bienes puede ser tu peor decisión

La autonomía económica en la vejez no es un tema menor. Es la diferencia entre mantener la independencia o depender de otros.

Una persona que dona su única propiedad queda a merced de la buena voluntad de sus hijos. No puede vender si necesita dinero para tratamientos médicos.

No puede hipotecar para afrontar una emergencia. No puede decidir mudarse a otro lugar si la convivencia se vuelve insostenible.

Clemente Buendía insiste en que esa pérdida de control tiene consecuencias concretas. Muchas veces, irreversibles.

Los conflictos familiares que se buscan evitar con una donación temprana terminan apareciendo igual. Pero en un contexto donde el donante ya no tiene herramientas para defenderse.

El error más común al organizar una herencia (y cómo evitarlo)

"El peor error que suelen cometer las personas a la hora de dejar testamento es que lo redacten ellas mismas", sostuvo la escribana.

Los testamentos caseros, escritos sin asesoramiento profesional, suelen tener problemas de validez legal. O generan interpretaciones ambiguas que terminan en disputas judiciales.

Un testamento mal redactado puede ser impugnado. Puede contener cláusulas imposibles de cumplir. O puede olvidar herederos forzosos que la ley protege.

La recomendación de Clemente Buendía es clara: recurrir a un profesional especializado. Alguien que conozca la legislación vigente y pueda anticipar problemas futuros.

La planificación sucesoria no se trata solo de repartir bienes. Se trata de proteger la autonomía económica del donante y prevenir disputas familiares.

Cabe aclarar que todas estas recomendaciones corresponden a la legislación española, cuyas disposiciones difieren en varios aspectos de las vigentes en la Argentina. Sin embargo, los principios generales sobre riesgos de donación y pérdida de control patrimonial aplican en cualquier contexto legal.