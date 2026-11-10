Las pesquisas revelan que utilizó un complejo esquema financiero con testaferros y empresas para mover grandes sumas y comprar bienes suntuarios

Graciela Beatriz Vallejo, madre de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue procesada por asociación ilícita, lavado de activos agravado y evasión tributaria. El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, le trabó un embargo por $40.000 millones y sostuvo que tuvo una participación central en la estructura investigada, a través de distintas empresas y operaciones financieras.

La mujer, de 66 años, fue procesada junto con su hijo y otras 17 personas. La resolución también alcanzó a nueve sociedades. Ariel Vallejo, señalado por el magistrado como presunto jefe de la organización, permanece detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, mientras que su madre continúa en libertad.

Según la investigación, la estructura habría utilizado fondos provenientes de la evasión tributaria, operaciones simuladas de compra y venta de divisas y movimientos de dinero a través de una billetera virtual. Parte de esos recursos se habría destinado a adquirir inmuebles y vehículos de alta gama mediante sociedades sin actividad económica y personas que habrían actuado como titulares de los bienes.

Qué rol le atribuyó la Justicia a Graciela Vallejo

En su resolución, Rodríguez Ponte describió la intervención de Graciela Vallejo en diferentes etapas del circuito financiero. La mujer fue socia gerente del Centro de Inversiones Concordia SRL, una casa de cambio que los Vallejo adquirieron en agosto de 2020, y tenía a su cargo operaciones con cuentas bancarias y compras de divisas.

"La madre de quien deberá responder como jefe de la organización ocupa en ella un lugar central. Fue socia gerente del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y quien operaba sus cuentas y sus compras de divisas", sostuvo el juez.

Uno de los movimientos señalados en el procesamiento corresponde a $488.100.000 que ingresaron en una cuenta personal de la mujer desde Centro de Inversiones Concordia. Según la resolución, ese dinero fue transferido casi inmediatamente a Gestiones San Miguel SA y destinado también a colocaciones a plazo fijo.

El magistrado mencionó, además, un aporte irrevocable de $336.558.137,72 que figuraba a nombre de Graciela Vallejo, aunque consideró que los fondos no le pertenecían.

La investigación también detectó su participación en Neblockchain SA, la sociedad vinculada con la billetera virtual utilizada por el grupo. Vallejo fue presidenta y oficial de cumplimiento de esa empresa, además de accionista mayoritaria.

De acuerdo con el registro societario citado en el procesamiento, tenía 77.072 de las 110.103 acciones de la compañía desde el 31 de agosto de 2023. Para el juez, su función como responsable de cumplimiento implicaba conocer los controles que debían aplicarse sobre las operaciones financieras.

En una de las cuentas de Neblockchain se acreditaron $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025, según los datos incorporados al expediente. El magistrado consideró que la intervención de Vallejo en esa empresa no se limitaba a una función formal, sino que formaba parte de las distintas etapas de las maniobras investigadas.

"Su intervención, por otra parte, excede la de quien ocupa cargos nominales, pues se mantuvo en todos los tramos de la maniobra, desde la agencia de cambio hasta la billetera virtual, de la que fue presidenta y oficial de cumplimiento", concluyó Rodríguez Ponte.

Los movimientos bancarios y las explicaciones de la mujer

Durante su declaración indagatoria, Graciela Vallejo sostuvo que sus ingresos provenían de una jubilación cercana al millón de pesos mensuales y que vivía en una propiedad heredada de sus padres, donde residía desde hacía más de cuatro décadas.

También afirmó que sus cargos en las distintas sociedades eran exclusivamente formales y que no administraba dinero ni conocía el origen de los fondos que circulaban por esas compañías. Según su presentación, tampoco había adquirido bienes con recursos provenientes de las empresas.

Sin embargo, los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa detectaron diferencias entre sus ingresos declarados y los movimientos registrados en sus cuentas.

Según un informe final de fiscalización del 15 de octubre de 2026, las acreditaciones bancarias depuradas superaron los ingresos declarados en $1.039.764.901,04 durante 2022 y en $1.232.620.925,22 durante 2023. En conjunto, las diferencias superaron los $2.272 millones.

El organismo también detectó que la mujer no justificó un pasivo de $605 millones con Centro de Inversiones Concordia que había incluido en su declaración jurada de 2022.

El expediente también menciona su participación accionaria en otras sociedades vinculadas con el entramado empresarial. Entre ellas aparecen Ars Cambios SAS, de la que figura como única accionista, y Cluster Palace Beach SA, donde tendría el 90% de la participación.

Además, la documentación analizada por los investigadores registra a su nombre nueve inmuebles y tres vehículos de alta gama. Estos bienes también forman parte de los elementos patrimoniales incorporados a la investigación.

La Ferrari de Ariel Vallejo y las operaciones investigadas

Otro de los episodios incluidos en la resolución está relacionado con la compra de una Ferrari California por parte de Ariel Vallejo.

Según los mensajes incorporados a la investigación, el 18 de mayo de 2025 el dueño de Sur Finanzas le comunicó a su madre que había comprado un automóvil y luego precisó que se trataba de una Ferrari.

El vehículo había sido registrado inicialmente a nombre de un tercero y posteriormente pasó a Cluster Palace Beach SA, una sociedad vinculada con Graciela Vallejo.

La mujer también intervino en la documentación relacionada con la operación. En particular, justificó el pago del automóvil mediante una carta oferta por $260 millones.

La Justicia investigó, además, la posterior venta del vehículo, concretada en diciembre de 2025 a una mujer jubilada cuyos ingresos, según los elementos incorporados al expediente, no serían compatibles con el valor del automóvil.

Otro movimiento señalado corresponde a una transferencia de $23 millones a Ars Cambios SAS, realizada el 2 de diciembre de 2025, un día después de los allanamientos. Según la documentación judicial, al día siguiente se retiraron $22,3 millones de esa cuenta.

Los bienes que habría adquirido la estructura de Sur Finanzas

La investigación sostiene que parte del dinero que habría circulado por las sociedades vinculadas con Sur Finanzas se utilizó para comprar propiedades y vehículos mediante operaciones en efectivo.

Entre los bienes identificados aparecen:

Una casa en un country de Canning, adquirida por unos u$s500.000

Seis departamentos en un edificio de Adrogué, por aproximadamente u$s600.000

Un lote en el barrio privado Fincas de San Vicente, valuado en unos u$s400.000

La sede central de Sur Finanzas, ubicada en Adrogué

Una flota de vehículos de alta gama, entre ellos la Ferrari California de Ariel Vallejo, que permanece embargada por disposición judicial

Para el magistrado, las operaciones investigadas conformaron un circuito que habría permitido canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas y utilizarlos posteriormente para adquirir bienes a través de sociedades y terceros.

Graciela Vallejo y su hijo fueron procesados por asociación ilícita, lavado de activos agravado y delitos tributarios. Ambos recibieron embargos por $40.000 millones, aunque Ariel Vallejo quedó detenido bajo prisión domiciliaria y su madre continúa en libertad mientras avanza la causa.