Los acusados de una megaestafa inmobiliaria recibieron la bendición del Papa en Devoto

El encuentro exclusivo entre Francisco y los seleccionados en Devoto reavivó el reclamo por el millonario fraude contra cientos de afectados

Los empresariosVito L'Abatte y su hijo Emanuel estuvieron este martes entre los 75 presos seleccionados para recibir al papa León XIV en el gimnasio de la cárcel de Devoto. Ambos están procesados por ser engranajes clave de una de las mayores estafas inmobiliarias de la Argentina.

El mayor pudo darle un cariñoso apretón en el antebrazo derecho al Sumo Pontífice. El Papa extendía ese brazo para bendecir a los hombres vestidos de blanco que, purgando condenas en los pabellones, se aferraron a la fe en Dios.

Escucharon las palabras del Santo Padre. León XIV los reconocía dentro de ese "límite" de los muros y los animaba a abrazar la conversión: "el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo", les dijo.

Recibieron su mensaje de esperanza. Se llevarán de esta visita trascendental e histórica su saludo y su bendición.

Pero a diferencia de otros internos, los L'Abatte aún no resolvieron completamente sus deudas con el Estado. Tampoco con las víctimas de los hechos que los llevaron tras las rejas.

Ambos permanecen en pleno proceso judicial. Están acusados de integrar una asociación ilícita que dejó edificios inconclusos, unidades vendidas y revendidas de forma aviesa, y más de 600 damnificados que perdieron todos sus ahorros.

El jefe del clan L'Abatte recibió la visita del papa León XIV en Devoto

Quiénes son los L'Abatte y cómo fue la megaestafa inmobiliaria

La causa lleva el nombre de Induplack, la nave insignia del clan L'Abatte. Se trata de una vasta maniobra inmobiliaria desplegada a través de una madeja de firmas ligadas al páter familias y a sus herederos.

Operaban en nombre propio o a través de testaferros. El esquema involucraba la venta de departamentos "en pozo" que nunca se concretaban.

Los L'Abatte están presos desde abril del año pasado. Fueron procesados por asociación ilícita y estafas en la causa vinculada al grupo inmobiliario Induplack.

Desde entonces, su causa fue acumulando damnificados. Ya suman más de 600, con un monto estimado de defraudación superior a los u$s24 millones con las fallidas ventas de pozo.

La causa 18025/2020, la principal contra los L'Abatte, ya fue elevada a juicio. Documenta 569 hechos de estafa.

Los acusados son Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L'Abatte, junto con Patricio Flores. Todos imputados como integrantes de una asociación ilícita.

Se investigan otros 137 hechos adicionales. Eso no necesariamente clausura la lista de víctimas.

Cómo llegaron a estar entre los elegidos para ver al Papa

En la previa a la visita del Papa a la Argentina, el Gobierno nacional aceleró el traslado de presos. Casi la totalidad de los 1500 internos fueron llevados al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Quedaron en Devoto solo 74 reclusos para el día de la visita. Fueron seleccionados por el Servicio Penitenciario Federal y la Pastoral Carcelaria por su conducta intachable intramuros, sus trayectorias en el cumplimiento de la pena y sus actividades adicionales como estudio o trabajo.

Los L'Abatte cumplieron con esos requisitos. Por eso estuvieron entre los privilegiados que recibieron a León XIV.

Para el encuentro papal se eligieron 75 internos en total. Todos vestidos de blanco, esperaron al Sumo Pontífice en el gimnasio del penal.

El papa León XIV en la cárcel de Devoto

La bronca de las víctimas al ver las imágenes

Las víctimas del clan L'Abatte se quedaron sin ahorros. También sin los departamentos que compraron y pagaron.

Esperan que la Justicia les aplique un castigo ejemplarizador. Al mismo tiempo, necesitan ayuda para reconstruir la ruta del dinero malversado y obtener alguna reparación.

Según pudo saber LA NACION, recibieron las imágenes televisivas como sal en la herida. Asistieron incrédulos al ver a Vito L'Abatte y a su hijo Emanuel estrechando la mano del Papa.

La sensación fue de bronca e impotencia. Mientras ellos siguen sin justicia ni reparación, los acusados vivían un momento de privilegio y cercanía con el líder de la Iglesia Católica.

El entramado de sociedades y el rol de los escribanos

También fueron indagados dos escribanos en esta causa. Están acusados de haber participado en la constitución de los fideicomisos y la firma de los boletos de compraventa.

Esos departamentos estaban en edificios que quedaron a mitad de construir. Algunos ni siquiera superaron la etapa de cimientos.

Se vendían y cobraban a más de un comprador por unidad. Una misma propiedad era comercializada varias veces.

A los notarios se les imputó haber participado en la creación de sociedades con características sospechosas. Tenían el mismo objeto social, capital social mínimo e idéntico domicilio.

Los integrantes eran las mismas personas, pero en distintos roles. Según la fiscal Mónica Cuñarro -que impulsa la acción penal- esto "contribuyó a evitar la trazabilidad del dinero y a evadir las medidas cautelares ordenadas en la causa".

Los escribanos fueron indagados. Recientemente la Cámara de Apelaciones les dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer.

La causa respecto de ellos continúa abierta.

Qué viene ahora para los L'Abatte y las víctimas

La representante del Ministerio Público también pidió a la jueza Paula González el procesamiento de otras personas. Se trata de participantes del conglomerado de sociedades del grupo Induplack.

Están acusadas de haber posibilitado el "vaciamiento del dinero" de las operaciones de compraventa. También de la presunta firma de falsas deudas y préstamos.

El objetivo era aparecer como acreedores calificados en casos de concurso o quiebra de las compañías.

En este contexto, el panorama legal de los L'Abatte sigue siendo oscuro. No hay resolución a la vista en el corto plazo.

En las próximas horas, con el cierre definitivo del penal de Devoto tras la visita papal, serán trasladados a otra unidad. Posiblemente la de Marcos Paz.

Llegarán allí después de haber vivido la experiencia indescriptible de estar mano a mano con el representante de Dios en la Tierra. Pero con su deuda con la Justicia y con sus víctimas todavía impaga.