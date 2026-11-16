La autoridad de control náutico aplicó condiciones más estrictas para quienes buscan habilitar sus naves recreativas en todo el país

La Prefectura Naval Argentina aprobó una nueva normativa que modifica los procedimientos para inscribir, transferir y actualizar los datos registrales de buques y embarcaciones deportivas. Entre los principales cambios, estableció la inscripción obligatoria de motores fuera de borda de 85 kW o más, flexibilizó los trámites ante deudas por la tasa anual de matrícula y fijó un plazo de dos años para reinscribir determinadas embarcaciones.

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza 1-26 (DPSN), correspondiente al Tomo 2 del Régimen Administrativo del Buque, que reemplaza a la Ordenanza 9-02 y actualiza las normas y formularios utilizados por el Registro Nacional de Buques.

La nueva reglamentación también incorpora declaraciones juradas para determinadas embarcaciones nuevas, habilita la intervención de organizaciones reconocidas y profesionales matriculados en ciertos procedimientos técnicos y modifica los requisitos para acreditar la importación de buques y motores.

¿Qué cambia para los propietarios de embarcaciones?

Uno de los cambios centrales está relacionado con la tasa fija anual por renovación de matrícula. La normativa deja sin efecto la implementación automática de la prohibición de navegar por falta de pago de ese concepto y establece que la existencia de deuda no podrá impedir el ingreso de un trámite ni su remisión al Registro Nacional de Buques.

Sin embargo, esto no implica la eliminación de la obligación de pago. Cuando se detecten tasas impagas, la Prefectura podrá requerir los comprobantes correspondientes a los últimos dos años calendario y al período en curso.

Si el propietario no acredita el pago, se le notificará la deuda mediante un acta y las actuaciones podrán continuar por una vía separada para preparar el inicio de las acciones judiciales correspondientes.

¿Qué motores fuera de borda deberán inscribirse?

La Ordenanza 1-26 establece que los motores fuera de borda con una potencia igual o superior a 85 kW deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Buques.

Para los motores que tengan una potencia inferior, la inscripción será optativa.

En los casos en que el propietario decida no registrarlos, deberá conservar la factura o el contrato de compra y, cuando se trate de motores importados, la documentación que acredite su nacionalización.

La norma también contempla que, para los buques obligados a contar con el Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación (CNSN), no será necesario presentar la factura de compra del motor cuando este ya figure registrado en ese documento.

¿Qué deben hacer los propietarios de embarcaciones con arqueo bruto de 2?

La nueva disposición establece un plazo de dos años, contado desde su entrada en vigencia, para que los propietarios de buques y artefactos navales con arqueo bruto igual a 2 que actualmente estén inscriptos en la Matrícula Nacional realicen una reinscripción.

La obligación alcanza a las embarcaciones registradas en:

Segunda Agrupación (M)

Tercera Agrupación (F)

Registro Especial de Yates (R.E.Y.)

Los titulares deberán reinscribir sus embarcaciones en los registros jurisdiccionales que llevan las dependencias de la Prefectura Naval Argentina, en la jurisdicción que elijan.

Una vez vencido el plazo, las embarcaciones que no hayan cumplido con la reinscripción serán consideradas eliminadas de la Matrícula Nacional, siempre que no tengan embargos, gravámenes u otras medidas cautelares y que sus propietarios no estén inhibidos.

La Prefectura deberá reglamentar el procedimiento específico para completar esa reinscripción.

¿Cómo será el trámite para transferir una embarcación?

La normativa incorpora un requisito de verificación previa para las transferencias de buques menores, es decir, aquellos que tengan un arqueo bruto igual o superior a 3 e inferior a 10.

Antes de iniciar la transferencia, el propietario o su representante legal deberá presentarse ante la dependencia de la Prefectura que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentra guardada o amarrada la embarcación.

El objetivo es comprobar su existencia y verificar que las características generales del casco y, cuando corresponda, los motores instalados coincidan con los datos registrados.

Si no se detectan diferencias, se emitirá un Acta de Verificación de Características, que deberá incorporarse al expediente electrónico de transferencia.

Cuando existan diferencias en las medidas o el arqueo, pero no haya dudas sobre la identidad de la embarcación, se realizará un nuevo arqueo. Si se detectan modificaciones o motores distintos de los registrados, el propietario deberá presentar un descargo con carácter de declaración jurada y la documentación respaldatoria.

Si la inspección determina que no se trata de la misma embarcación que figura bajo ese número de matrícula, se iniciarán las actuaciones administrativas correspondientes y, de ser necesario, se dará intervención a la Justicia.

¿Qué documentación se exigirá para registrar una embarcación nueva?

La Ordenanza también incorpora un procedimiento específico para determinadas embarcaciones nuevas construidas en serie.

Cuando se trate de unidades de arqueo bruto igual o superior a 3 e inferior a 10, correspondientes a la segunda o tercera agrupación o al Registro Especial de Yates, y que pertenezcan a un prototipo aprobado para su construcción en serie, el propietario deberá presentar una declaración jurada si cuenta con el certificado de conformidad de serie emitido por el astillero constructor.

En ese documento deberá manifestar que la embarcación se encuentra en adecuadas condiciones de navegabilidad y asumir el compromiso de mantenerla en ese estado.

También deberá consignar información sobre el propietario, la embarcación, el astillero, la fecha de adquisición, las dimensiones del casco y los datos identificatorios del motor.

La declaración podrá firmarse ante un funcionario de la Prefectura o presentarse con certificación notarial. Si el titular es una persona jurídica, deberán certificarse las facultades del representante legal.

¿Qué cambia para las embarcaciones y motores importados?

La nueva reglamentación permite que, para los trámites de inscripción de buques y motores importados, el propietario pueda presentar el certificado de despacho a plaza expedido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) o, alternativamente, una declaración jurada sobre el trámite de importación.

Esta última deberá incluir los datos del titular, el número de despacho de importación a consumo, la factura, el origen y la información identificatoria del buque o motor, según corresponda.

La declaración deberá contar con la certificación de firma y facultades del representante, cuando corresponda, o con la constatación de identidad realizada por personal autorizado de la Prefectura en los casos de personas humanas.

¿Cómo se realizarán los trámites ante la Prefectura Naval?

La regla general es que las gestiones ante el Registro Nacional de Buques se inicien a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

La nueva ordenanza mantiene la posibilidad de realizar presentaciones presenciales de manera excepcional y debidamente justificada, por ejemplo, cuando existan limitaciones de acceso tecnológico o cuando el procedimiento requiera documentación original en soporte físico.

También establece que los solicitantes deberán declarar un correo electrónico para recibir comunicaciones y notificaciones de la autoridad marítima.

Otra modificación es la posibilidad de que intervengan organizaciones reconocidas o profesionales matriculados ante el Consejo Profesional de Ingeniería Naval en determinados procedimientos comprendidos en el régimen simplificado.

La Ordenanza 1-26 entrará en vigencia a partir de la publicación del acto administrativo que la aprobó en el Boletín Oficial, momento en que quedará derogada la Ordenanza 9-02 que hasta ahora regulaba los trámites del Registro Nacional de Buques.