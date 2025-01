El Gobierno nacional aprobó Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) para comenzar a desregular el sector y reducir los costos. El decreto 37/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece que la Prefectura Naval Argentina (PNA) será la autoridad que fiscalizará el correcto cumplimiento del régimen.

Según el considerando, esta reforma "se centra en la supresión de aquellas disposiciones que imponen el sometimiento del usuario a la tramitación de autorizaciones y aprobaciones que resultan redundantes en virtud de la duplicidad de autorizaciones y aprobaciones de igual tenor y fuerza legal". Por esto mismo, se decidió implementar estas modificaciones "con el objetivo de conferir al sector un mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias".

Cuáles son los principales cambios en el REGINAVE

-Reconocimiento de principios generales de libertad económica y de contratación.

-Incorporación de estándares y certificaciones por Organizaciones Reconocidas y por Sociedades de Clasificación miembros de las IACS, lo cual permite liberar y simplificar el sector, respecto a:

Construcción, reparación y modificación de buques.

Elementos de los buques construidos en Argentina o en el extranjero.

-Establecer la validez general de las autorizaciones de Prefectura sin necesidad de autorización por cada zona.

-Creación de un régimen simplificado para la construcción y certificación de buques de menos de 100 t, con posibilidad de ampliarlo a mas tonelaje. A partir de ahora las certificaciones la podrán hacer profesionales en el tema.

-Simplificación de régimen de matriculación y transferencia de buques.

-No va a ser más necesario el permiso del Estado para matricular o desmatricular un buque.

-Para las transferencias no va a ser necesario pedir un libre deuda a cada agencia del Estado.

-Simplificación y actualización de cuestiones de personal.

-Principios de libertad de contratación, digitalización de trámites, y limitación a control de personal a solo por razones de seguridad.

-Extensión de la vigencia de las habilitaciones del personal de tierra (a cinco año o más).

-La necesidad de baqueanos queda limitada a sólo cierto tipo de buques.

-Eliminación de obligación de contratar de serenos.

-Modernización del régimen de navegación deportiva.

-Delegación a Federaciones Náuticas para el otorgamiento de carnets.

-Extensión a 10 años de los plazos de vigencia de permisos.

-Habilitación a actividades comerciales con embarcaciones deportivas.

-En buceo profesional, serán válidas las certificaciones internacionales, sin necesidad de homologación de la Prefectura.

-En explotación petrolera, serán válidas las certificaciones internacionales para dispersantes sin necesidad de homologación por la PNA.

Argumentos del cambio

"Esperamos que en los próximos 10 años la actividad se triplique. Porque tendremos libertad económica, estándares otorgados por organizaciones reconocidas internacionalmente, una mejor construcción y reparación de buques y habrá un régimen simplificado en buques de más de 10 toneladas", resumió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la presentación del nuevo régimen durante un acto en Puerto Madero a finales de noviembre.

Además, aseguró que el nuevo REGINAVE servirá para terminar con varios trámites burocráticos a los que calificó de "inútiles". La ministra fue arrancando papelitos amarillos y, al emular el estilo del presidente, dijo: "Sin libertad económica, afuera; libre deuda para patrullaje, afuera; permisos del Estado, afuera; altos costos, afuera; horas de trámites, afuera; trabas inútiles, afuera".

Por su parte, en aquella oportunidad, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger sumó: "No tendrán que llevar los elementos de respeto. Por ejemplo, los backups de electricidad por si se queda un barco a 4500 kilómetros dentro del mar. Me decían ¿cómo los vamos a tener que usar cuando nosotros solamente nos alejamos 10 o 20 metros de una costa? Ahora cada uno decidirá si lo lleva o no. Igual pasará con los serenos, no estarán obligados a llevarlos".