Una firma vinculada con capitales emiratíes busca comprar los terrenos para construir un complejo turístico de 24 cabañas de lujo

La posibilidad de desarrollar un nuevo emprendimiento turístico frente al glaciar Perito Moreno quedó en suspenso. La Justicia federal dispuso bloquear cualquier modificación en la titularidad de los terrenos involucrados en una operación inmobiliaria autorizada por el gobierno de Santa Cruz y derivó el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión alcanza a parcelas situadas en el Área Natural Protegida Península de Magallanes, donde una sociedad vinculada con un grupo empresario de Emiratos Árabes Unidos busca concretar la compra de tierras para avanzar con un proyecto hotelero. Hasta que se resuelva la cuestión judicial, no podrán registrarse cambios de propietario ni constituirse nuevos derechos sobre esos inmuebles.

La intervención fue dispuesta por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez. Mediante una medida cautelar, el magistrado instruyó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz a abstenerse de anotar transferencias de dominio, cesiones o constituciones de derechos reales sobre las parcelas. La resolución mantiene congelada la situación registral de los terrenos, informó Ahora Calafate.

El expediente también tuvo un giro en el plano institucional: Vázquez se declaró incompetente y ordenó remitir la causa al máximo tribunal. El amparo fue promovido contra el Estado Nacional por legisladores que cuestionan la operación y ponen en discusión el artículo 154 del DNU 70/2023, disposición que derogó la Ley de Tierras Rurales y los límites a la propiedad extranjera. Ahora resta que la Corte Suprema determine si acepta intervenir.

Quiénes están detrás del proyecto hotelero en El Calafate

El interés por los terrenos está asociado con ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad argentina creada en julio de 2026 para desarrollar actividades vinculadas con el turismo, la hotelería y los negocios inmobiliarios.

La compañía tiene una estructura accionaria concentrada en una sola firma: ASB Hospitality LLC, de Emiratos Árabes Unidos, que posee la totalidad de sus acciones. Esta última está relacionada con Albwardy Investment, un conglomerado privado con inversiones en el sector hotelero internacional. El grupo también fue protagonista de una reciente operación sobre el hotel Gran Meliá Iguazú y la participación de capitales árabes.

La presencia de Albwardy Investment en el país no es nueva. Su cartera incluye dos establecimientos de alta gama: el Four Seasons de Buenos Aires y el Gran Meliá Iguazú, ubicado dentro del Parque Nacional y con vistas a las Cataratas. En el exterior, el grupo participa en hoteles asociados con las cadenas Four Seasons, Hyatt y Meliá.

Los documentos de constitución de ASB Hospitality Calafate SAU establecen un capital inicial de $30 millones. Está representado por 30 millones de acciones escriturales, cada una con un valor nominal de $1, distribuidas íntegramente en manos de la sociedad emiratí.

Su objeto social abarca la explotación de alojamientos y servicios gastronómicos, la promoción de actividades turísticas y la prestación de servicios. También contempla la posibilidad de realizar negocios inmobiliarios sobre propiedades rurales y urbanas. El domicilio legal declarado por la firma se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué habilitó el gobierno de Claudio Vidal

El antecedente administrativo de la operación es el Decreto 0915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 25 de septiembre. A través de esa disposición, la provincia habilitó excepcionalmente la venta de un inmueble situado en la región de la Península de Magallanes, dentro del departamento Lago Argentino.

La autorización tuvo carácter extraordinario y se aplicó a esta operación en particular. El régimen general de restricciones establecido por el Decreto 994/17, de 2017, continúa vigente: la norma provincial no lo reemplazó ni eliminó sus disposiciones.

Este punto resulta central para entender el alcance del permiso. El aval gubernamental contempla exclusivamente la posibilidad de concretar la compraventa, pero no representa una aprobación integral del emprendimiento ni habilita automáticamente el inicio de las construcciones.

Los terrenos pertenecen actualmente a Lacustre del Sud S.A. y cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. La iniciativa turística asociada con la operación lleva el nombre de Master Plan Ecocentro y, según trascendió en medios locales, prevé levantar unas 24 cabañas exclusivas destinadas al segmento de mayor poder adquisitivo.

En la propia disposición se establece que la excepción para transferir los inmuebles no libera al proyecto de cumplir con las demás exigencias administrativas y ambientales, de acuerdo con Señal Calafate. Por eso, aun si la operación inmobiliaria logra destrabarse, el desarrollo deberá ajustarse a los controles correspondientes.

La publicación del decreto provocó una fuerte discusión política. Desde la Secretaría Legal y Técnica de la administración provincial respondieron que el permiso no implica quitar superficie al Área Natural Protegida Península de Magallanes.

Los legisladores que se oponen a la medida, sin embargo, consideran que deben revisarse las condiciones bajo las cuales se pretende avanzar. Entre sus reclamos figuran la derogación del decreto, el análisis del lugar elegido para las futuras construcciones y una revisión de las autorizaciones ambientales relacionadas con el emprendimiento.

Una península atravesada por décadas de disputas

El debate sobre el destino de estos inmuebles tiene antecedentes que se remontan a varias décadas. La Península de Magallanes reúne más de 38.000 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno, pero gran parte de esa superficie quedó fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares. Esa delimitación dio lugar a distintos niveles de protección para sectores que forman parte del entorno natural del glaciar.

La comercialización de lotes en la zona comenzó en la década de 1960. Quienes adquirieron esas propiedades, no obstante, encontraron obstáculos para desarrollar actividades en ellas. La provincia condicionó cualquier iniciativa a la aprobación de un Plan de Manejo ambiental, cuya elaboración se postergó durante años.

La demora derivó en una prolongada disputa judicial. Los propietarios sostuvieron que existía un trato desigual: mientras sus proyectos permanecían bloqueados por las restricciones provinciales, las autoridades habían permitido levantar el hotel Los Notros en ese mismo sector.

También cuestionaron que la declaración de protección ambiental se produjera después de la construcción del establecimiento. El hotel, que actualmente está cerrado, terminó en manos del empresario Cristóbal López.

El conflicto llegó hasta la Corte Suprema, que en 2021 les dio la razón a los propietarios. El tribunal declaró inconstitucionales las disposiciones ambientales dictadas por Santa Cruz durante la gestión provincial de Néstor Kirchner y ordenó que se elaborara un Plan de Manejo para la zona.

La herramienta requerida por la Justicia recién se formalizó en 2022. Cuatro años después, la autorización para vender los terrenos a una empresa vinculada con capitales emiratíes volvió a poner en primer plano las tensiones entre los derechos sobre las propiedades, las inversiones turísticas y la preservación ambiental de la Península de Magallanes.