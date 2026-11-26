La suba de la caución responde a la evaluación patrimonial y a una causa por manejos financieros, según lo dispuesto por el magistrado actuante

Claudio "Chiqui" Tapia deberá pagar $50 millones cada vez que salga del país. La decisión judicial representa un duro golpe para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que hasta ahora depositaba $30 millones por cada viaje al exterior.

El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó el aumento de la caución en más del 66%. La medida se basa en que el dirigente deportivo demuestra "sobrada solvencia" por la cantidad y el costo de sus viajes internacionales.

Claudio "Chiqui" Tapia debe cumplir con este requisito mientras avanza la causa judicial en su contra. El proceso lo investiga por presunta retención de AFA de $19.000 millones en aportes previsionales e impuestos.

El magistrado tomó la determinación tras analizar el historial de salidas del país del mandamás del fútbol argentino. La frecuencia y los destinos de esos traslados pesaron en la decisión.

Por qué la Justicia decidió aumentar la caución a Chiqui Tapia

El juez Amarante fundamentó su resolución en datos concretos. Señaló la "multiplicidad de destinos y periplos" por los que el presidente de la AFA solicitó autorización judicial para viajar.

También consideró la "onerosidad que tales viajes implican". Según el criterio del magistrado, estos elementos resultan demostrativos de una capacidad económica que justifica el incremento de la garantía.

La caución funciona como una garantía judicial. El dinero queda depositado en una cuenta especial cada vez que Tapia necesite salir de Argentina.

Este mecanismo busca asegurar que el imputado regrese al país y no evada la acción de la Justicia. Una vez que el dirigente retorna, recupera el monto depositado.

La causa judicial de fondo contra el presidente de la AFA

El aumento de la caución se enmarca en un proceso penal complejo. La investigación apunta a una presunta retención de más de $19.000 millones que correspondían a cargas sociales y tributarias.

Chiqui Tapia se encuentra procesado en esta causa. Los montos involucrados corresponden a aportes previsionales e impuestos que la AFA debería haber depositado.

El expediente avanza en el Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Diego Amarante. La acusación investiga si hubo intencionalidad en no realizar los pagos correspondientes.

Mientras tanto, el dirigente mantiene su cargo al frente de la AFA. También continúa con su agenda internacional vinculada al fútbol.

Los viajes internacionales que motivaron la decisión judicial

Chiqui Tapia viajó recientemente a Barranquilla, Colombia. El motivo fue asistir a la final de la Copa Sudamericana donde Boca Juniors se coronó campeón.

Ese traslado requirió la autorización judicial correspondiente. También implicó el depósito de la caución que en ese momento era de $30 millones.

Ahora el presidente de la AFA tiene otros compromisos internacionales programados. Uno de los más próximos es la final de la Copa Libertadores en Montevideo, donde Estudiantes podría consagrarse campeón.

También figura en su agenda el sorteo del Mundial Femenino 2027. El evento se realizará el 11 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil.

Para cada uno de estos viajes, Tapia deberá depositar ahora $50 millones en la cuenta judicial, 20 millones más que lo que venía pagando hasta la fecha.

La medida judicial no impide que el dirigente salga del país. Simplemente establece un monto mayor como garantía de su regreso a Argentina.