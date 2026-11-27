La Cámara baja completó la aprobación de dos convenios firmados en julio de 2026 que marcan un cambio histórico en la estructura judicial argentina

La Cámara de Diputados aprobó los acuerdos entre el Gobierno nacional y la administración porteña para transferir a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años. También avaló el traspaso de nuevas competencias penales en causas vinculadas con delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad, el transporte y otras materias.

Los convenios habían sido firmados el 3 de julio de 2026 por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia. La aprobación de Diputados completa el tratamiento en el Congreso Nacional, luego de que el Senado les diera media sanción el 17 de septiembre.

Se trata de dos acuerdos diferentes: uno referido a la transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores y otro correspondiente al cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales.

El proceso forma parte de la transferencia de atribuciones de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la autonomía porteña reconocida por la reforma constitucional de 1994.

Qué pasó con los convenios en el Senado

La Cámara alta había aprobado ambos acuerdos el 17 de septiembre, con 44 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones. Los proyectos contaron con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados, mientras que el peronismo se opuso.

Antes de llegar al recinto, los convenios habían sido analizados por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. El 2 de septiembre se realizó una reunión conjunta en la que participaron funcionarios nacionales y porteños, magistrados y representantes del Poder Judicial de la Ciudad. Allí se discutieron los alcances institucionales, judiciales y presupuestarios de la transferencia.

Durante el debate en el Senado, el oficialismo defendió los acuerdos como parte del cumplimiento de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad, reconocida en el artículo 129 de la Constitución Nacional. Desde la oposición, en cambio, se plantearon objeciones vinculadas con el federalismo fiscal y la distribución de recursos entre las jurisdicciones.

Con la aprobación de la Cámara alta, los proyectos fueron girados a Diputados, donde finalmente obtuvieron la sanción correspondiente.

Qué cambia con el traspaso de la Justicia de Menores

Uno de los acuerdos establece que la Justicia porteña asumirá la investigación y el juzgamiento de los delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 años.

La competencia se determinará de acuerdo con la edad que tenía el adolescente al momento de cometer el hecho, incluso si al momento de ser juzgado ya alcanzó la mayoría de edad.

El convenio también contempla situaciones en las que haya adultos imputados junto con adolescentes por los mismos hechos o por delitos conexos. En esos casos, la transferencia permitirá que la investigación y el juzgamiento se tramiten de manera conjunta.

Para los menores de 14 años, el acuerdo prevé intervenciones judiciales de protección, sin que ello implique incorporarlos al régimen de responsabilidad penal.

Los delitos federales seguirán bajo competencia de la Justicia Federal, al igual que aquellos delitos comunes que deban tramitar en ese fuero por su conexión con hechos federales.

La transferencia se relaciona con la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

Qué ocurrirá con las causas que ya están en trámite

El acuerdo establece que las investigaciones iniciadas antes de la fecha efectiva del traspaso permanecerán en la Justicia Nacional. Esto incluye la ejecución y el cumplimiento de las medidas judiciales o condenas.

Las cámaras nacionales de Apelaciones y Casación también conservarán su intervención en esos expedientes pendientes.

A su vez, el Estado nacional se compromete a impulsar las medidas necesarias para finalizar el funcionamiento de la Justicia Nacional de Menores, una vez que se resuelvan las causas que continúen bajo su competencia.

Otro aspecto previsto es la negociación de convenios específicos para transferir los recursos necesarios para que la Ciudad pueda asumir las nuevas funciones.

Qué delitos pasarán a la Justicia porteña en el otro convenio

El segundo acuerdo aprobado corresponde al cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales. Establece que la Justicia de la Ciudad asumirá la investigación y el juzgamiento de nuevas categorías de delitos no federales que hasta ahora correspondían a la Justicia Nacional.

Las materias incluidas son:

Delitos contra el honor: calumnias e injurias

calumnias e injurias Delitos contra la integridad sexual: abuso sexual, corrupción de menores, promoción o facilitación de la prostitución y otros delitos comprendidos en esta categoría

abuso sexual, corrupción de menores, promoción o facilitación de la prostitución y otros delitos comprendidos en esta categoría Delitos contra la libertad: reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, sustracción de menores y amenazas coactivas

reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, sustracción de menores y amenazas coactivas Delitos contra la seguridad del transporte y las comunicaciones: hechos vinculados con el entorpecimiento de su funcionamiento

hechos vinculados con el entorpecimiento de su funcionamiento Propiedad intelectual: delitos previstos en la legislación específica sobre la materia

delitos previstos en la legislación específica sobre la materia Ejercicio de la medicina veterinaria: infracciones penales vinculadas con el ejercicio ilegal de esa actividad

infracciones penales vinculadas con el ejercicio ilegal de esa actividad Protección de la fauna silvestre: delitos relacionados con su protección y conservación

La transferencia comprende las competencias penales no federales correspondientes a esas materias. Las causas que ya estén iniciadas antes de la entrada en vigencia del convenio permanecerán en la Justicia Nacional, incluida la ejecución penal y el cumplimiento efectivo de las condenas.

Cuándo comenzará a funcionar el nuevo esquema judicial

Los dos convenios establecen el mismo mecanismo para su implementación. La transferencia comenzará a regir 120 días corridos después de que se cumplan dos condiciones: que los acuerdos hayan sido aprobados tanto por el Congreso Nacional como por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y que se firme el convenio específico para la transferencia de los recursos necesarios.

Por lo tanto, la aprobación de Diputados completa el trámite en el Congreso Nacional, pero no implica que las nuevas competencias comiencen a ejercerse de manera inmediata. Todavía deben cumplirse las condiciones previstas para instrumentar el traspaso.

La transferencia se inscribe en el proceso de ampliación de las atribuciones judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, que desde la reforma constitucional de 1994 cuenta con autonomía y facultades propias de jurisdicción. Los nuevos acuerdos constituyen otra etapa de ese proceso, que ya tuvo tres convenios anteriores de transferencia progresiva de competencias penales.