Cómo calcular el SAC correctamente, qué factores pueden afectar el monto final y las claves para identificar posibles descuentos indebidos

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración bruta del segundo semestre y debe abonarse máximo el 18 de diciembre.

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se pagará en diciembre de 2026 a los trabajadores registrados del sector público y privado. El monto equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada durante el segundo semestre del año, aunque quienes no trabajaron los seis meses completos deben cobrarlo de manera proporcional.

La fecha límite establecida por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) es el viernes 18 de diciembre. Como el período de cálculo termina el 31 de diciembre, los empleadores deben tomar una estimación del salario de ese mes para liquidar el aguinaldo y, si luego existe una diferencia, realizar el ajuste correspondiente.

Para saber cuánto corresponde cobrar, es importante identificar qué conceptos integran la remuneración, distinguir el sueldo bruto del neto y evitar algunos errores frecuentes, como calcular el SAC sobre el último salario o hacer un promedio de los seis meses.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2026?

El aguinaldo se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. No se utiliza necesariamente el último sueldo cobrado ni el promedio de los salarios del semestre: se identifica el mes en el que el trabajador tuvo la remuneración más alta.

La fórmula para quienes trabajaron durante todo el semestre es:

Aguinaldo bruto = mejor remuneración mensual bruta del semestre ÷ 2.

Por ejemplo, si el mejor sueldo bruto de un trabajador fue de $1.500.000, le corresponderá un aguinaldo bruto de $750.000.

Estos son otros ejemplos de liquidación:

Mejor sueldo bruto $800.000 → Aguinaldo bruto $400.000

→ Aguinaldo bruto Mejor sueldo bruto $1.000.000 → Aguinaldo bruto $500.000

→ Aguinaldo bruto Mejor sueldo bruto $1.200.000 → Aguinaldo bruto $600.000

→ Aguinaldo bruto Mejor sueldo bruto $1.400.000 → Aguinaldo bruto $700.000

→ Aguinaldo bruto Mejor sueldo bruto $1.600.000 → Aguinaldo bruto $800.000

→ Aguinaldo bruto Mejor sueldo bruto $1.800.000 → Aguinaldo bruto $900.000

→ Aguinaldo bruto Mejor sueldo bruto $2.000.000 → Aguinaldo bruto $1.000.000

→ Aguinaldo bruto Mejor sueldo bruto $2.200.000 → Aguinaldo bruto $1.100.000

→ Aguinaldo bruto Mejor sueldo bruto $2.500.000 → Aguinaldo bruto $1.250.000

Los importes corresponden al SAC antes de los descuentos legales. El dinero que finalmente recibe el trabajador puede ser menor, ya que sobre el aguinaldo también se aplican los aportes y las retenciones que correspondan.

¿Se calcula sobre el sueldo bruto o el sueldo neto?

La base para calcular el aguinaldo es el sueldo bruto, es decir, la remuneración antes de los descuentos obligatorios. No debe confundirse con el sueldo neto, que es el importe que finalmente se acredita en la cuenta bancaria del trabajador.

Por ejemplo, si un empleado tiene un sueldo bruto de $1.000.000 y recibe $830.000 de bolsillo, su aguinaldo bruto será de $500.000. Sobre ese importe se aplicarán los descuentos correspondientes, por lo que el monto neto será inferior.

Entre los conceptos que pueden integrar la remuneración para calcular el SAC se encuentran:

Sueldo básico

Horas extras

Comisiones

Adicionales por antigüedad

Presentismo y adicionales remunerativos establecidos por convenio

Otros conceptos salariales remunerativos que correspondan

En cambio, las asignaciones familiares y los reintegros de gastos no integran, en principio, la base de cálculo. Las sumas no remunerativas también requieren una consideración particular: su inclusión dependerá de lo que establezcan las normas, los convenios colectivos o los acuerdos salariales aplicables.

Por eso, si un trabajador recibió un aumento durante el semestre o tuvo un mes con más horas extras o comisiones, esos conceptos pueden modificar el importe del aguinaldo.

¿Qué pasa si trabajaste menos de seis meses?

Quienes ingresaron a un empleo después de julio también tienen derecho a cobrar el aguinaldo de diciembre. En esos casos, el importe se liquida en forma proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

La fórmula para calcularlo cuando se trata de meses completos es:

Mejor remuneración mensual bruta ÷ 12 × cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si una persona ingresó el 1° de octubre y su mejor remuneración mensual bruta fue de $1.000.000, le corresponderá un aguinaldo de $250.000, porque trabajó tres meses del semestre.

Cuando la relación laboral comprende solamente una parte de un mes, el cálculo debe ajustarse al tiempo efectivamente computable.

El mismo criterio se aplica cuando un contrato termina antes del cierre del semestre. En ese caso, el empleador debe incluir el aguinaldo proporcional en la liquidación final, cualquiera sea la causa de extinción de la relación laboral.

La proporcionalidad está contemplada en el decreto 1.078/1984, reglamentario de la Ley 23.041, que establece que el SAC debe liquidarse de acuerdo con el tiempo trabajado en cada semestre.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre de 2026?

El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 18 de diciembre de cada año. En 2026, ese día será viernes.

La normativa contempla que, para liquidar el SAC de diciembre, el empleador debe estimar cuál será la remuneración correspondiente a ese mes. Si posteriormente el salario efectivamente devengado resulta diferente, debe recalcular el aguinaldo y pagar la diferencia junto con el sueldo de diciembre.

Por lo tanto, el cálculo que se realiza antes de finalizar el año puede requerir una corrección posterior.

¿Existe una prórroga de cuatro días hábiles para pagar el aguinaldo?

Una de las dudas habituales sobre el vencimiento del SAC es si los empleadores cuentan con cuatro días hábiles adicionales para realizar el depósito. Esa interpretación surge de la confusión con el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece un plazo de hasta cuatro días hábiles para el pago de las remuneraciones mensuales o quincenales.

Sin embargo, ese artículo regula los salarios habituales y no establece expresamente una prórroga general para el vencimiento del aguinaldo. La segunda cuota del SAC tiene una fecha específica de pago establecida en el artículo 122 de la misma ley.

Por ese motivo, no corresponde considerar automáticamente el 23 de diciembre de 2026 como una nueva fecha límite legal para abonar el aguinaldo. El vencimiento específico es el viernes 18 de diciembre.

Si el empleador no cumple con esa obligación, el trabajador puede reclamar el pago de la suma adeudada por las vías correspondientes.

¿Quiénes cobran el aguinaldo y quiénes quedan excluidos?

El Sueldo Anual Complementario alcanza a los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público, de acuerdo con las normas que regulan cada actividad.

También tienen derecho a percibirlo quienes trabajan a tiempo parcial. En esos casos, el cálculo se realiza sobre la mejor remuneración mensual correspondiente a su jornada laboral, sin que la modalidad de contratación elimine el derecho al SAC.

Los jubilados y pensionados, por su parte, reciben una Prestación Anual Complementaria, que se liquida sobre el haber previsional y tiene un calendario de pago determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En cambio, los monotributistas y trabajadores autónomos no cobran aguinaldo por su actividad independiente, porque no existe una relación laboral de dependencia que genere ese derecho.

Los errores más frecuentes al calcular el aguinaldo

Para comprobar si la liquidación es correcta, conviene revisar algunos de los errores habituales:

Calcularlo sobre el sueldo neto. La base es la remuneración bruta, antes de los descuentos jubilatorios, de obra social y de otras retenciones

La base es la remuneración bruta, antes de los descuentos jubilatorios, de obra social y de otras retenciones Tomar el último sueldo. La normativa establece que debe utilizarse la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, no necesariamente la correspondiente a noviembre o diciembre

La normativa establece que debe utilizarse la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, no necesariamente la correspondiente a noviembre o diciembre Hacer un promedio de los seis meses. El aguinaldo no se calcula sumando los salarios y dividiendo el resultado por seis. Se identifica el mes con la remuneración más alta y se toma el 50% de ese importe

El aguinaldo no se calcula sumando los salarios y dividiendo el resultado por seis. Se identifica el mes con la remuneración más alta y se toma el 50% de ese importe No incluir las horas extras o comisiones. Cuando tienen carácter remunerativo, deben considerarse para identificar cuál fue el mejor salario mensual del semestre

Cuando tienen carácter remunerativo, deben considerarse para identificar cuál fue el mejor salario mensual del semestre Incorporar conceptos que no corresponden. Las asignaciones familiares y los reintegros de gastos no forman parte, en principio, de la remuneración computable. Las sumas no remunerativas deben analizarse según el acuerdo que las establece

Las asignaciones familiares y los reintegros de gastos no forman parte, en principio, de la remuneración computable. Las sumas no remunerativas deben analizarse según el acuerdo que las establece Creer que trabajar media jornada excluye el beneficio. Los empleados a tiempo parcial también cobran aguinaldo, calculado sobre su propia remuneración

Los empleados a tiempo parcial también cobran aguinaldo, calculado sobre su propia remuneración Confundir las licencias pagas con las licencias sin sueldo. Las vacaciones y las licencias pagas no reducen el tiempo computable para el SAC. En cambio, las licencias sin goce de haberes pueden incidir en la liquidación proporcional. La licencia por maternidad tiene un tratamiento particular, dado que durante ese período se percibe una asignación de la seguridad social y no una remuneración salarial a cargo del empleador

¿Cómo comprobar si el aguinaldo está bien liquidado?

Los trabajadores pueden controlar el importe que figura en el recibo de sueldo revisando los recibos de julio a diciembre, identificando la remuneración bruta más alta, dividiéndola por dos si trabajaron los seis meses completos, y comparando el resultado con el concepto SAC que aparece en el recibo de diciembre.

Los pasos específicos son:

Revisar los recibos correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

Identificar la remuneración bruta computable más alta del semestre

Dividir ese importe por dos si se trabajó durante los seis meses completos

Comparar el resultado con el concepto SAC o aguinaldo que aparece en el recibo de diciembre

Verificar que se hayan incluido las horas extras, comisiones y adicionales remunerativos que correspondan

Si existe una diferencia entre el importe calculado y el liquidado, el trabajador puede solicitar una explicación al empleador o al área de Recursos Humanos y reclamar la corrección si corresponde.

La principal referencia para realizar el control es el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, junto con la Ley 23.041 y su decreto reglamentario 1.078/1984, que establecen la forma de cálculo del Sueldo Anual Complementario.