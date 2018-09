Millonario "self-made" Las 8 lecciones de Jeff Bezos para alcanzar el éxito

La vida y trayectoria del hombre más rico del mundo y fundador de Amazon deja muchas enseñanzas para los emprendedores de la actualidad

Entre quienes detentan las mayores fortunas del mundo hay al menos dos categorías que distinguen a unos de otros: quienes consiguieron el éxito por si mismos y quienes heredaron su dinero.

En el primer grupo, el de los millonarios "self-made", hay muchos que son jóvenes y provinieron del mundo de la tecnología. Una de las grandes estrellas de esa camada fue el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien es hoy de acuerdo al índice de Bloomberg, el hombre más rico del mundo.

Su historia de éxito empieza en 1994, cuando lanzó Amazon.com desde su cochera. Desde el inicio sabía que su tienda online de libros se enfocaría en muchos otros productos.

Se propuso crear un imperio del retail digital que pudiera vender cualquier cosa a cualquier persona a un bajo costo, con productos llegando a sus puertas en cuestión de días.



Así fue que logró reunir una fortuna que actualmente asciende a u$s108.000 millones.



¿Cuáles fueron los secretos detrás de su éxito? El portal Entrepreneur.com los resume en ocho hitos:

1. Abraza la filosofía del "Día 1"



Bezos creó el concepto de Día 1 durante los primeros días de Amazon. Significa que siempre haría todo lo posible por mantener una mentalidad de startup.

Bezos define el Día 2 como la inmovilidad, seguida por la irrelevancia y luego por el declive y la muerte, por lo que le parece fundamenta que su empresa y mantenga en modo Día 1.



Bezos habló sobre su concepto de Día 1 en una carta que escribió en 1997 a sus accionistas. Empezó haciendo una lista de todos los logros que la compañía había tenido ese año, como darle servicio a 1,5 millones de clientes -hoy en día, Amazon tiene más de 310 millones de usuarios activos-, consiguiendo una ganancia de u$s147.8 millones. Y luego pasó a plantear las razones por las que la compañía debía seguir buscando oportunidades para evolucionar en el mercado competitivo.



Esta filosofía de combinar visión con acción y de dar pasos arriesgados pero bien calculados ha sido la luz que guía a la compañía.

2. Céntrate en el cliente



Desde el principio, Bezos estuvo obsesionado con innovar de acuerdo con las necesidades de los clientes. Cree en enfocarse en ellos y no en la competencia con los rivales, en ir a la cabeza del mercado.



"Algo que amo sobre los clientes es que siempre están divinamente inconformes", escribió Bezos en su carta de 2017 a sus accionistas. "Sus expectativas nunca están estáticas, siempre van en aumento. Es la naturaleza humana… En este mundo no puedes dormirte en tus laureles. Los clientes no lo van a tolerar."



Debes entender a tu mercado de forma íntima y saber lo que tus clientes están buscando. Si les das lo que quieren, regresarán.



3. ¿Qué diría tu yo de 80 años?



En este agitado mundo de los negocios, es difícil saber qué oportunidades valen la pena y cuáles debemos dejar pasar. Así que, ¿cómo determinar qué debemos hacer?



A esta situación se enfrentó Bezos cuando tuvo la idea de lanzar una tienda de retail en línea. En ese momento tenía un trabajo increíble en una compañía de inversiones, pero se dio cuenta de lo rápido que estaba creciendo Internet y supo que su idea tenía potencial. Así que, ¿cómo reunió el valor para dejar su trabajo estable y lanzar su startup?



Reflexionó y se proyectó a sus 80 años. ¿Se arrepentiría de no haber tomado esa oportunidad? La respuesta fue afirmativa.



"En la mayoría de los casos, de lo que más nos arrepentimos es de no haber hecho las cosas. Son los caminos no tomados los que nos persiguen", dijo Bezos según Entrepreneur.com.



4. Construye el mejor equipo para tu negocio

El éxito de tu negocio depende en gran medida de la gente que contrates para ayudarte a construirlo. Bezos se toma esto muy en serio. Su filosofía consiste en enfocarse a traer a la mejor gente y darles una participación en la compañía para motivarlos a triunfar.



En la carta que escribió a sus accionistas en 2017 declaró: "Sabemos que nuestros éxitos se verán afectados en gran medida por nuestra habilidad para atraer y retener una base de empleados motivados, por lo que todos deben pensar como dueños, y por lo tanto, todos deben ser dueños."

En concordancia con esto, Amazon ofrece compensaciones en la forma de acciones. Esto hace que los empleados se involucren mucho más en el éxito de la compañía.



Amazon incluso ofrece u$s5.000 a los empleados que deciden renunciar. Esto le permite a la compañía deshacerse de la gente que no quiere estar ahí o que no es feliz trabajando, y le ahorra dinero a largo plazo. Y los empleados que se quedan, lo hacen mucho más comprometidos con su trabajo.

5. Sé valiente e innova en donde vale la pena



Bezos ha dicho que el objetivo de Amazon es ser "la compañía más centrada en el cliente del mundo", así que casi todo lo que pasa dentro de la empresa se hace con ese objetivo en mente.



En cada paso dado para construir su tienda en línea, Bezos agregó características y funciones que al principio no tenían garantías, pero que beneficiaban al consumidor.

Esta es la razón por la que Amazon siempre está buscando la forma de optimizar su logística y sus sistemas de entrega, para hacer que sus servicios funcionen de la manera más amena posible. Amazon invirtió una gran cantidad de recursos para desarrollar su infraestructura.

Para seguir haciendo crecer su empresa, Bezos siempre está dispuesto a hacer cosas que pueden parecer una pérdida de dinero a corto plazo, siempre y cuando le ayuden a la compañía a lograr sus objetivos para el futuro y a incrementar sus alcances en el mercado.



6. Sé austero y eficiente, reinvierte en tu compañía

La austeridad es uno de los principios fundamentales de Amazon. Ser eficiente, de bajo costo y extremadamente competitiva le permitió ganar miles de millones.

Bezos está muy enfocado a mantener una productividad muy alta y a asegurar la austeridad en todos los niveles, desde la dirección hacia abajo. El mismo sitio web de la compañía pone la austeridad como uno de sus principios centrales, estableciendo: "Hacé más con menos. Las limitaciones resultan en ingenio, autosuficiencia e inventiva."



Esto no significa que Bezos no esté dispuesto a gastar dinero, sino que enfoca sus recursos en las áreas que realmente importan a los clientes. Bezos lo ve así: al recortar gastos innecesarios, incluyendo gastos de los empleados, reducen costos y garantizan ahorro para los consumidores, según relevó Entrepreneur.com.



E incluso con este enfoque austero, Amazon tiene márgenes de ganancia relativamente bajos. Mientras que su valor en el mercado acaba de llegar a los u$s900.000 millones durante dos décadas que tiene como compañía pública, Amazon tiene una ganancia acumulada de u$s5.7.00000 millones.

Esto es porque Amazon siempre está reinvirtiendo su ganancia en seguir construyendo el negocio y aumentando su participación en el mercado.



7. Arriésgate a fracasar para tener éxito

Una de las estrategias clave del éxito de Bezos es su perspectiva sobre el fracaso. Él cree en intentar un sinfín de ideas, sabiendo que muchos de esos proyectos no van a dar frutos.

Si no das ese salto nunca sabrás si pudo haber funcionado o no. De hecho, aceptar la posibilidad del fracaso lo que le ayudó a obtener el valor para lanzar su negocio.



Cuando Bezos lanzó Amazon se dio a sí mismo un 30% de probabilidades de éxito. "De hecho, esa es una expectativa muy liberadora, la expectativa del fracaso", dice el propio magnate en el libro "One Click, Jeff Bezos and the Rise of Amazon.com!.

Él construyó su negocio abrazando el riesgo y aceptando que en ocasiones esto puede resultar en perder algo de dinero con tal de aprender la lección. Bezos suele bromear sobre hacer "miles de millones de dólares de fracasos."

8. Siempre piensa en el mañana

Bezos siempre mantuvo una mentalidad a largo plazo, y sus estrategias con Amazon están en sintonía con esa mentalidad. Pero también espera inspirar a otros a pensar más allá del aquí y ahora. Esto se refleja en muchos otros proyectos en los que se involucró.



En 2000, Bezos fundó Blue Origin, una compañía de fabricación de naves espaciales y vuelos al espacio exterior que está desarrollando tecnologías para hacer que los viajes al espacio sean una realidad. Esto es parte de un sueño a largo plazo de encontrar una forma de vivir fuera de este planeta.



También está trabajando con la Fundación Long Now para construir un reloj que lleve la cuenta del tiempo durante 10.000 años. Está diseñado para ser el ícono del pensamiento a largo plazo.

Tal como Bezos lo escribió en la página web del reloj: "Como yo lo veo, los humanos estamos lo suficientemente avanzados en términos de tecnología que no sólo podemos crear maravillas extraordinarias sino que también creamos problemas de gran escala. Necesitamos tener un pensamiento a largo plazo."