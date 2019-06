Regalo por el Día del Padre: cada vez más empresas extienden a un mes la licencia por paternidad

Firmas que ya daban 10 días de permiso en lugar de los dos que establece la ley argentina, ahora amplían este beneficio a un mes o incluso más

En los días previos al festejo del Día del Padre en la Argentina, varias compañías privadas anunciaron que extenderán la licencia por paternidad que otorgan a sus colaboradores.

En el país los empleados obtienen por ley dos días corridos por el nacimiento de un nuevo hijo. Esto no aplica a adopciones, no se extiende a matrimonios igualitarios ni parejas del mismo género, no contempla excepciones por casos de enfermedad o complicaciones de salud, etc.

Sin embargo, son varias las compañías del mercado local que ofrecen períodos adicionales a sus talentos. Por caso, la última novedad fue que el banco Santander Río extendió a 30 días los permisos por nacimiento para padres y parejas de matrimonio igualitario.

"La ampliación de la licencia permitirá estimular la crianza compartida y responsable de los niños, posibilitando una ayuda adicional a las familias. En el caso de los padres y parejas de matrimonio igualitario, la licencia se podrá gozar durante el primer año posterior al nacimiento. Previamente los padres contaban con sólo 10 días corridos", indicó la compañía en un comunicado.



Verónica Climent, Gerente Principal de Gestión y Desarrollo de Personas de esta entidad financiera, sostuvo: "La sociedad está cambiando y ese cambio debe ser acompañado por las empresas. En Santander Río estamos comprometidos con el impulso a una crianza compartida y con darles a las familias el apoyo y acompañamiento que merecen en los momentos posteriores al nacimiento de un hijo. En esa línea va la política de flexibilidad y la licencia extendida que hoy estamos anunciando".

En Avon, que desde 2018 otorga licencias para padres de 15 días corridos con regreso paulatino al trabajo (puede extenderse por hasta 3 meses posteriores al nacimiento), coinciden en que esta es una de las medidas principales con las que las empresas deben acompañar las importantes transformaciones que se vienen produciendo a nivel social, tanto en Argentina como en el mundo.

Te puede interesar Bancarios piden retomar las paritarias y amenazan con un conflicto "de gran magnitud"

"Las masculinidades son múltiples e infinitas desde que son humanas, pero también hay una 'socialmente reconocida y aceptada', que se ha impuesto a otras tantas formas variadas y personales de ser papá (formas múltiples que quien ejerce ese rol define de acuerdo a su personalidad y elecciones). Esa 'masculinidad hegemónica' establece una forma socialmente aceptada de 'ser hombre' y de relacionarse como tal, incluyendo la manera de 'ejercer el rol de padre'", dijo al respecto Susana Casabé, Directora de Comunicación Avon Grupo de Mercados Sur.

Y agregó: "Estas imposiciones y la base sociocultural que las sustentan están siendo cuestionadas en la actualidad, estamos cambiando saludablemente las percepciones y las autopercepciones".

"Estamos frente a un antes y un después en la historia de las relaciones sociales. Asistimos a un proceso positivo de discusión y cuestionamiento de estas formas de ser y hacer únicas que cimientan la cultura de la desigualdad, afectan el acceso a los derechos de las mujeres y continúan generando estereotipos", sentenció la ejecutiva de la compañía de belleza.

También a fines de mayo la multinacional de bebidas Diageo comenzó un proceso para ampliar a 26 semanas la licencia por maternidad paga y llevar de cuatro semanas a 26 la de los padres, algo que ya se está implementando en algunos mercados en donde opera la compañía. La nueva política comenzará a regir en la mayoría de los países al comienzo del nuevo año fiscal de Diageo, es decir, a partir del 1 de julio de 2019, mientras que, en otros será adoptada a lo largo del nuevo año fiscal.

El objetivo, según declararon en un texto escrito por su CEO, Ivan Menezes, es que sus colaboradores "puedan experimentar la alegría de formar una familia joven, mientras siguen prosperando en el ámbito laboral, garantizando así que las mujeres y hombres tengan tiempo para sus recién nacidos independientemente de donde vivan o trabajen".

Otra compañía que cambió este año su política de licencias parentales fue la consultora KPMG. A partir de marzo sumó días extra y un esquema de regreso paulatino al trabajo, para que los colaboradores puedan dedicarse más tiempo a cuidar de sus familias en el primer año del infante. Para el caso de las madres y padres adoptivos y/o no gestantes, o cónyuges de los mismos, KPMG extendió la licencia a 15 días; además de ofrecer una reducción en la jornada laboral. También podrán gozar de una excedencia de 30 días sin goce de sueldo durante el primer año de vida del hijo/a.

Pioneros

Según especialistas, la co-paternidad es una de las claves para achicar la brecha de género, ya que distribuye de forma más igualitaria las tareas de crianza y reduce las desigualdades entre hombres y mujeres en términos de oportunidades laborales.

Natura, RED LINK, YPF, Microsoft, Randstad y Brink's son algunas de las compañías pioneras en el país en ofrecer a sus empleados licencias extendidas por paternidad. La mencionada firma de belleza de origen brasileño implementó en 2016 permisos de 40 días para los nuevos padres, algo que también brinda a parejas del mismo sexo y en casos de adopción.

Por su parte, RED LINK incluyó en 2017 la extensión a un mes de la licencia para nuevos padres, en el marco de una revisión integral de su paquete de beneficios, que fue rediseñado para tener en cuenta el ciclo de vida de los colaboradores.

Te puede interesar Banco Central lanza búsqueda laboral para estudiantes y jóvenes profesionales: ofrece sueldo de $50.000

En la firma de gestión de efectivo también quisieron tomar una postura al respecto: "Brink’s es una empresa familiarmente responsable y somos conscientes de la importancia que tiene el rol paterno en esta etapa familiar. Por eso, además de ofrecerle a la mujer la facilidad de regresar al trabajo de forma gradual y en el 2015 impulsamos el beneficio de paternidad extendida para los hombres. El mismo consiste en extender la licencia legal por paternidad de 2 a 7 días corridos desde la fecha de nacimiento o adopción. Esto les permite a los padres estar junto a sus familias en esta etapa tan especial", comentó María Verónica Piasco, Directora de Recursos Humanos de Brink’s Argentina.

"La recepción de nuestros colaboradores fue altamente positiva, no solo para aquellos que han sido beneficiados o lo serán a futuro sino también en aquellas personas que reconocen por experiencia propia la importancia del rol paterno acompañando una etapa tan importante en la dinámica familiar", añadió.

El año pasado también Microsoft realizó una revisión de su propuesta y determinó que las empleadas tendrían 20 semanas por maternidad pagas (ocho más de las que otorga la ley) además de reincorporarse con una jornada reducida de 4 horas -sin dejar de percibir el 100% del sueldo- durante el primer año de vida del infante. Asimismo, los padres de esta firma tecnológica tienen seis semanas de licencia, a lo cual se suma la polí­tica de trabajo flexible que la empresa ya ofrecí­a a sus colaboradores.

Y la consultora de talento Randstad llevó sus permisos por paternidad de 14 a 21 días también en agosto del año pasado.

Más allá de estos esfuerzos particulares por parte de empresas del sector privado, la Argentina no se caracteriza por tener una las legislaciones más avanzadas en la materia. Pero las organizaciones de la sociedad civil y distintas áreas del sector público están presentando diversas iniciativas para cambiarlo.

Según datos de un informe del Centro de Implementación de Polí­ticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), sólo uno de dos trabajadores que son madres o padres puede acceder a una licencia para cuidar a su hijo luego del nacimiento. El piso para el empleo privado establece -para trabajadores formales en relación de dependencia- 90 dí­as de licencia para maternidad y dos dí­as por paternidad.

Sin embargo, en octubre del año pasado la Legislatura porteña aprobó por unanimidad, con 58 votos positivos, la extensión de la licencia de paternidad para empleados públicos hasta 45 días. Ahora los empleados pueden ausentarse de su puesto con goce de sueldo por 15 jornadas en lugar de las 12 previas. Sin embargo, y si así lo desea, la mujer podrá transferirle los últimos 30 días de su licencia al hombre y de esta manera volver antes a su empleo.



Además, el progenitor no gestante podrá contar con otros 30 días de corrido que puede solicitar y que son exclusivos e intransferibles, a los que pueden acceder en cualquier momento durante el primer año de vida del hijo.