¿Cuál es el atributo de Steve Jobs que más admira Bill Gates?

Según el cofundador de Microsoft, una de las cualidades que eran naturales en su par de Apple, sería muy útil en su actual labor filantrópica

Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft y segundo hombre más rico del mundo, trata de evitar las comparaciones con quien fuera uno de sus mayores rivales en la carrera tecnológica del siglo XX: el cofundador de Apple, Steve Jobs.



Si bien en los últimos años Gates destacó la capacidad de liderazgo de Jobs, quien murió en 2011 por un cáncer de páncreas, nunca había confesado abiertamente cuál es el atributo que más admira de excompetidor: la habilidad de Jobs para hablar frente a la gente.



"Yo no soy un predicador. He aprendido un poco a hablar en público", dijo Gates en una entrevista con el diario Wall Street Journal. "He llegado a un nivel aceptable en cierto sentido", agregó el empresario, pero al mismo tiempo reconoció que "Steve Jobs siempre fue más natural en eso".



"Podía fascinar a las personas por completo que se encontraban en el auditorio", agregó. "Ojalá pudiera ser tan mágico (como él) porque tengo causas que de alguna manera son más impactantes y necesito asegurarme de que no se ignoren", prosiguió en la entrevista relevada por BBC Mundo.

"Algunas cosas, como erradicar la polio, son inherentemente inspiradoras. La gente quiere tener algún centro moral, participar en algo que vaya más allá del tamaño de su cheque", dijo el magnate devenido hace años en filántropo.

El cofundador de Microsoft hizo estas y otras declaraciones poco antes de que se estrene en Netflix el próximo 20 de septiembre un documental de tres partes sobre su vida llamado "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates" (Dentro del cerebro de Bill: descodificando a Bill Gates).

La producción, dirigida por Davis Guggenheim, conecta distintos episodios de su vida con su actual trabajo en la Fundación Bill & Melinda Gates, con el foco puesto en los proyectos filantrópicos que ha desarrollado recientemente.

"No quiero que mi cerebro deje de funcionar", confesó el empresario en el tráiler del documental.

Su labor como filántropo lo llevó a abandonar el tope del ranking de los hombres más ricos del mundo. "La estrategia utilizada en las inversiones es superar el 60% en renta variable ", dijo Gates en una entrevista con Bloomberg Television al hablar de su fortuna neta, que este año sumó USD106.000 millones. Solo el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene una cuenta bancaria más abultada.