Bill McDermott deja la dirección de SAP tras una década al frente de la empresa

Bill McDermott, consejero delegado de la compañía alemana de software para empresas SAP desde 2010, renunció a renovar su contrato y abandonará la dirección de la multinacional, que designó con efectos inmediatos como nuevos co-consejeros delegados (CEOs) a Jennifer Morgan y Christian Klein.

No obstante, el hasta ahora consejero delegado de SAP seguirá asesorando a la compañía hasta el final de 2019 para garantizar una transición sin sobresaltos.

After 17 years at SAP, @BillRMcDermott is stepping down from his position as CEO. In activating its long-term succession plan, @JenniferBMorgan and @ChrstnKlein have been appointed Co-CEOs, effective immediately, with the approval of the Supervisory Board. https://t.co/m1SYfMVYpL pic.twitter.com/jLMtDCD7Nz

McDermott, de 58 años, se incorporó a SAP en 2002 y como responsable de la compañía en Norteamérica fue responsable de la su expansión en la región, tras lo que se incorporó en 2008 al consejo de la firma alemana, que pasaría a dirigir desde 2010.

"Cuando miras dónde estábamos y dónde estamos, no puedo sentirme más orgullos de lo que esta empresa ha logrado durante la última década", declaró McDermott. "Confío en que Jennifer y Christian harán un trabajo sobresaliente", añadió.

Every CEO dreams of handing an exceptionally strong company to its next generation. Today we did it for @SAP. I love the people of this company. I couldn’t be prouder of what we did. @JenniferBMorgan & @ChrstnKlein will be outstanding. Now we start the next chapter!