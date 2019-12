Macri deja el gobierno con 40,8% de pobreza y un 59,5% de niños que viven en la indigencia

El gobierno de Mauricio Macri termina con los índices de pobreza e indigencia más altos de la década, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina

A días de que finalice la gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno nacional, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA presentó este jueves el avance del informe "Deudas sociales y desigualdades estructurales en la Argentina (2010-2019). Aportes para una agenda sustentable de desarrollo humano integral" en el auditorio Monseñor Derisi del campus universitario de Puerto Madero.

El encuentro fue encabezado por el Rector de la UCA, Dr. Miguel Ángel Schiavone; el Director de Investigación del Observatorio, Dr. Agustín Salvia; y el Director Ejecutivo del Observatorio Fiscal Federal, Luciano Di Gresia.



El informe estima que 6,5% de los hogares y 8,9% de las personas son indigentes. Se trata de los valores más altos de la década.

Te puede interesar Fiestas de Fin de Año: algunas empresas otorgarán días libres entre los feriados de Navidad y Año Nuevo

"La indigencia afecta con más intensidad a los segmentos sociales de la clase trabajadora marginal y a los hogares del conurbano bonaerense. En ambos casos, es donde la indigencia se incrementó de manera significativa a partir de 2013-2014, alcanzando en el tercer trimestre de 2019 valores de 22,1% y 12,0% de la población, respectivamente. Destaca también el aumento reciente en la tasa de indigencia en el segmento de obreros y empleados: de 4,5 % a 8,5%", indica el reporte, y agrega que "la indigencia afecta también más fuertemente a los niños y adolescentes de 0-17 años y a los jóvenes de 18 a 29 años, y en menor medida a la población de 60 años y más".

En cuanto al comportamiento de la tasa de pobreza en hogares y población entre los años 2010-2019, se observa que, en el tercer trimestre de 2019, 32,1% de los hogares y 40,8% de las personas se encuentran bajo la línea de pobreza. Este último valor representa un incremento de alrededor de 7 puntos porcentuales con respecto a las tasas verificadas en el tercer trimestre de 2018 y de 12 puntos con respecto al mismo período de 2017. Es también el registro más alto observado en la actual década.

Te puede interesar Bajan los precios en Puerto Madero: cuánto cuesta el metro cuadrado

"La pobreza afecta con más intensidad a los segmentos sociales de trabajadores marginales y el de obreros y empleados, así como a los hogares del conurbano bonaerense. En los tres casos, la pobreza se viene incrementando de manera significativa desde 2013-2014, alcanzando en el tercer trimestre de 2019 los valores de 66,4%, 51,8% y 51,1% de la población, respectivamente. Al mismo tiempo, después de 2017 se destaca un aumento importante en la tasa de pobreza de los segmentos de clase media no profesional: de 4,9% a 14,2%", detalla el reporte.



"La pobreza también afecta más fuertemente a los niños y adolescentes de 0-17 años y a los jóvenes de 18 a 29 años, y en menor medida a la población de 60 años y más. La EDSA-APLE estima que durante el tercer trimestre de 2019, el 59,5% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, siendo esa tasa la más alta de toda las serie", añade.

En resumen, el Observatorio de la Deuda Social Argentina estima que en el país hay alrededor de 16 millones de personas (4,5 millones de hogares) en condiciones de pobreza y otras 3,6 millones en la indigencia. En ese marco, la entidad estima que hay una pobreza estructural que abarca a alrededor de 10 millones de argentinos.

Te puede interesar Mintió en el CV y fue condenada a 25 meses de prisión

Más aún, calculan que existen en la actualidad aproximadamente 7 millones de niños y niñas y adolescentes en hogares pobres, y otro millón y medio en hogares indigentes.

"Los resultados obtenidos dan cuenta de una brusca reversión de la recuperación observada en las condiciones económicas de los hogares durante el año 2017. Las reiteradas devaluaciones, el aumento de la inflación, el estancamiento, el aumento del desempleo y las medidas de ajustes acordadas con el FMI explican el deterioro. En este contexto, la evolución de los ingresos laborales y no laborales de los hogares de sectores medios bajos quedaron por debajo de los aumentos que experimentaron los precios de bienes y servicios de consumo básico. Lo cual explica el fuerte aumento de la pobreza", indicaron desde la Universidad en un comunicado.



"Hemos elevado diagnósticos y alternativas de políticas que pueden ser las más adecuadas o no ante esos diagnósticos. Nuestro objetivo es contribuir gobierne quien gobierne. No nos interesa colaborar en la construcción de ningún relato político. No queremos ser cooptados por ningún gobierno ni ningún discurso, sino construir un mejor saber para un mejor hacer", afirmó el Salvia durante la presentación.



"Los resultados se ponen a disposición de los gobernantes para que planifiquen y monitoreen sus acciones y también se hacen públicos para que la sociedad en su conjunto evalúe el desempeño de aquellos que la conducen. Las decisiones tanto de gobernantes como de la sociedad deben tomarse a partir de datos, de cifras y no de opiniones", señaló por su parte Schiavone, quien hizo hincapié en la relación entre la pobreza, la educación y la salud pública.



El informe mide las tasas de pobreza y de indigencia por ingresos e incorpora una medición multidimensional que contempla el acceso a derechos como la alimentación, la salud y la educación, a servicios básicos, a un ambiente saludable y al empleo y la seguridad social, así como el bienestar subjetivo.



La Encuesta de la Deuda Social Argentina surge de un diseño muestral probabilístico de tipo polietápico estratificado y con selección sistemática de viviendas, hogares y población en cada punto muestra (5760 hogares). Se complementa con un módulo de infancia que se aplica para todos los miembros del hogar menores de 18 años.



El universo geográfico de la EDSA abarca a una serie de grandes y medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Neuquén, Plottier, Cipoletti, Mar Del Plata, Salta, Tucumán, Tafí Viejo, Paraná, Resistencia, San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande